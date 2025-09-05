"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
5 EYLÜL 2025 CUMA - YIL: 56

Isparta - Üstadın Hayatı (10)

Abdurrahman ÖNBAŞ
05 Eylül 2025, Cuma
ABDURRAHMAN ÖNBAŞ - S. ALP ÖZCAN

Sessiz hizmetin yankısı

Üstad burada büyük kalabalıklarla buluşmadı, kürsülerde konuşmalar yapmadı, nutuklar atmadı. Onun hizmeti sessizdi, ama tesiri gür. Herkes onun sözsüz hâlinden bile ders alırdı. Konuşmadan anlatıyor, görünmeden sevdiriyor, yazmadan okutuyordu adeta.

Isparta’daki hayatı; az söz, çok tefekkür, çok hizmet üzerine kurulu oldu. Gelen mektuplar, yazılan risaleler, ziyaretine gelen talebelerini adeta kendisinden sonraki hizmete nasıl yön vereceklerini gösteriyordu. Her biri, o büyük manevî zincirin bir halkasıydı. Üstad burada, geçmişin acılarını geride bırakmamıştı ama onlardan şikâyet etmeyi çoktan bırakmıştı. Her günü yeni bir hizmet hamlesi, her gece yeni bir sabır ve teslimiyet duasıydı. Isparta’nın sokaklarında onu gören çocuklar, önce mahcup olurdu. Çünkü onda tarifsiz bir ciddiyet, ama bir o kadar da şefkat vardı. Yürüyüşü ağır, bakışı derin, susuşu öğreticiydi. Bu şehir, onun sessizliğinde en yüksek dersi alıyordu.

Vefanın İliğine Kadar İşlediği Bir Şehir

Üstad için Isparta yalnızca bir barınak değil, adanmışların şehriydi. Buradaki talebeleri ona yalnızca hizmet etmek için değil, onu anlamak ve yaşatmak için koşturuyordu. Kimisi posta işlerini görür, kimisi gelen ziyaretçileri yönlendirir, kimisi yazılan risaleleri çoğaltırdı. Herkesin bir vazifesi, bir edebi, bir duygusu vardı.

Isparta’nın evlerinde, akşamları soba çıtırtılarının yanında Risale-i Nur okunurdu. Gençler Üstad’a hizmeti bir şeref bilir, kadınlar onun için dua eder, yaşlılar onun sabrını konuşurdu. Herkes bilir ve inanırdı ki; bu zat, bu çağın sıradan bir şahsiyeti değil, zamanın derin yarasını saran büyük bir gönül kahramanıydı.

Son Yolculuğun Sessiz Hazırlığı

Yıllar ilerledikçe Üstad’ın bedeni zayıflasa da ruhu daha da güçlendi. Isparta’daki günlerinde sağlığı giderek bozulmuş, yürümekte ve konuşmakta güçlük çekmeye başlamıştı. Fakat bu hâl onu durdurmadı. Ziyaretçilerine kısa da olsa tebessüm eder, talebelerine güç verirdi. Artık dünya ile olan bağını sessizce azaltıyor, içten içe bir yolculuğa hazırlanıyordu.

ISPARTA: RUHLARIN DİRİLDİĞİ MEKAN

Üstad’ın Isparta’daki yılları, onun hayatındaki en duru dönemlerden biridir. Artık mahkemeler bitmiş, zindanlar geride kalmış, adeta her şey susmuş; sadece kalpler konuşmaya başlamıştı. Ve bu kalp dili, Isparta’nın en derin damarlarına işlemişti.

Isparta, bir davanın şehri olmuştu. Üstad burada, bir milletin iman uyanışına öncülük etmiş; bütün bedelini sabırla ödemiş; en sonunda da manevî olarak burada kök salmıştı. Onun varlığı, hâlâ bu şehirde hissedilmektedir. Isparta’nın sabah ezanlarında, çocuklarının gülüşlerinde, risale okunan evlerin sessizliğinde onun izleri vardır.

Bu şehir, onunla bir davayı omuzladı, onunla susmayı, onunla konuşmayı, onunla beklemeyi öğrendi. Ve sonunda, onunla birlikte ebedî hizmet yoluna şahitlik etti.

Hakk’a Açılan Kapı!

Bediüzzaman Said Nursî’nin Isparta hayatı, sadece bir dinlenme değil; en sessiz ama en tesirli hizmet dönemiydi. Bu dönem, onun iç dünyasındaki sükûnetin ve dış dünyadaki azmin birleştiği yer oldu. Hastalıklara, yalnızlığa ve yaşlılığa rağmen hiç durmadı. Çünkü onun nazarında iman hizmeti, ömürlük değil; edebi bir görevdi.

Ve işte bu yüzden, Isparta onun için sadece yaşadığı bir şehir değil; hakikatin kalbinde attığı son adımlardan biriydi. Onun sessizliği, gür bir sedaya dönüştü. Onun duruşu, zamana meydan okuyan bir şahsiyet oldu.

Bugün, Isparta sokaklarında yürüyen her Nur talebesi, onun ayak izlerini takip eder. O izler, yalnızca toprakta değil; kalplerde, gönüllerde ve dualarda yaşamaya devam eder.

—SON—

Okunma Sayısı: 158
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    UNRWA: Gazze'ye 6 aydır yardım ulaştıramıyoruz

    Trump'tan Avrupa'ya: Rus petrolünü almayın

    Gianluigi Donnarumma: Yakın zamanda baba oldum ve Gazze’de yaşananları görmek canımı acıtıyor

    Putin'e "Texas valisi" benzetmesi yaptı

    Merhum babasının isteğini bu şekilde yerine getirdi

    Samsung, Galaxy Tab S11 serisini tanıttı - 'Çok boyutlu yapay zeka ön planda'

    Kastamonu'daki yangınlarda 2736 hektar alan zarar gördü

    DSÖ'den Afganistan'a acil yardım çağrısı

    Afganistan'da 5,6 büyüklüğünde bir deprem daha oldu

    'ABD'nin nihai bir ateşkes önerisine Hamas da onay verdi' iddiası

    Düzce ve Bursa’daki yangınlar kontrol altına alındı; soğutma çalışmaları devam ediyor

    Hafta sonu hangi bölgelerde kuvvetli yağış bekleniyor?

    A Milli Futbol Takımı, Gürcistan'ı 3-2 yendi

    Sapanca Gölü'nde kriz yönetimine geçilmiş bulunulmakta

    Afganistan'daki depremde ölü sayısı 2 bin 205'e yükseldi

    Haaretz: Askere alınan yedekler Netanyahu'ya tepkili

    Macron: Vize engeli kabul edilemez

    Türkiye limanları filoya neden kapalı?

    Rusya-Ukrayna barışı için taraflar henüz hazır değil

    En Çok Okunanlar

    Genel

    Günün Ayet ve Hadisi
    Genel

    Gianluigi Donnarumma: Yakın zamanda baba oldum ve Gazze’de yaşananları görmek canımı acıtıyor
    Genel

    Nurdan Katreler
    Genel

    Trump'tan Avrupa'ya: Rus petrolünü almayın
    Genel

    UNRWA: Gazze'ye 6 aydır yardım ulaştıramıyoruz
    Genel

    Putin'e "Texas valisi" benzetmesi yaptı

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2025, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.