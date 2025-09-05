"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
5 EYLÜL 2025 CUMA - YIL: 56

Risale-i Nur’dan kimler rahatsız olur?

Erdal Odabaş
05 Eylül 2025, Cuma
Tarih boyunca hak ve hakikat güneşi doğduğunda, karanlık tarafta yer alanlar bundan daima rahatsız olmuşlardır.

Güneşin ışığına gözlerini kapatan yarasalar misali, iman hakikatlerinin nuru karşısında da bazı kesimlerin tahammülsüzlüğü kaçınılmazdır. Risale-i Nur’un manevî feyzinden rahatsızlık duyanların kimler olduğunu yaşanmış tecrübeler bize açıkça göstermektedir.

Birincisi; karanlıktan beslenenlerdir. Bunlar devlet ideolojisinin arkasına saklanmış, klişeleşmiş sloganlardan öte, fikir adına ortaya koyabildikleri bir şeyleri yoktur. Fikren çok perişan ve nura karşı gözlerini yummuş olmak bariz özellikleridir. Karanlık, onların varlık alanıdır. Işığın en küçük bir parıltısı bile gizli hesaplarını, menfaat düzenlerini ve batıl inançlarını açığa çıkarır. Nasıl ki yarasa gündüzün aydınlığında yaşayamaz, hakikat güneşi doğduğunda da bu karanlık dostları huzursuz olur. Onların en büyük korkusu, insanların gözünün açılması ve iman hakikatlerini görmesidir. Çünkü nur, cehaletin ve ifsadın maskesini düşürür, batılın süslü görünen ama temelsiz binalarını yıkar. Bu sebeple Risale-i Nur’un nur saçan dersleri, karanlıktan geçinen bu zümreler için dayanılması zor bir azap gibidir.

İkincisi; zındıka komiteleridir. İmansızlık ve sefahat yolunu kendilerine dava edinmiş bu zümreler, Risale-i Nur’un delilleri karşısında fikir temelini kaybetmiştir. Onun için ellerinden gelen tek şey, hakaret, aşağılama ve iftiradır.

Üçüncüsü; dönmeler ve kökü dışarda dalları ülkemiz üzerine çökmüş “biz de Müslümanız” diyerek cümleye başlayan münafıklardır. Zira Risale-i Nur, onların gerçek yüzlerini ortaya koyar, maskelerini düşürür.

Dördüncüsü; ırkçılığa ve taassuba saplanan kesimlerdir. Risale-i Nur’un milletler üstü terütaze, cihanşümul hakikatleri, onların dar fikirlerini temelinden çürütür atar.

Beşincisi; ya hiç okumamış yahut okusa da anlamamış olan cahillerdir. Bunlar bilmedikleri mi de bilmez. Risale-i Nur’dan korkar, hakikati kavrayamadıkları için ona düşmanlık ederler.

Altıncı olarak; siyasal İslâmcılar da Risale-i Nur’dan rahatsızlık duymaktadır. Çünkü Risale-i Nur, iman hizmetini siyasete alet etmeyi reddeder. Hakikatlerin hiçbir şahsî, ideolojik veya politik çıkar için kullanılmasına müsaade etmez. Halbuki siyasal İslâmcı zihniyet, dini kendi iktidarının basamağı yapmak ister. Nur’un siyasete mesafe koyan bu net tavrı, onların planlarını bozar, dini istismarlarını boşa çıkarır. Bu sebeple zaman zaman dindar görünen çevrelerden de Risale-i Nur’a karşı menfî tavırlar görülebilmiştir. Bütün bu farklı kesimlerin bir tek ortak paydası vardır: Risale-i Nur’a ve onun müellifi Bediüzzaman Said Nursî’ye düşmanlık. Çünkü Risale-i Nur, bir asırdan fazla zamandır bu topraklarda din ve iman aleyhine kurulan ifsat planlarını kökünden bozmuştur.

Bugün Risale-i Nur’a yönelen saldırılar aslında onun hakikat oluşunun en açık delilidir. Zira tesirsiz bir esere kimse dönüp bakmaz. Oysa Risale-i Nur sadece Anadolu’da değil, dünyanın dört bir yanında okunmakta; akademik araştırmalara konu olmaktadır. 

Şu noktayı da hatırdan çıkarmamak gerekir: Aklı, imanı ve irfanı olan bir insan Risale-i Nur’a saldırmaz. Eğer bir saldırı görüyorsak, biliniz ki o, zındıka hesabına yapılmaktadır.

Netice itibariyle, Risale-i Nur’a yönelen hücumlar aslında onun ne kadar tesirli olduğunun bir göstergesidir. Bediüzzaman’ın ifadesiyle: “Evet, bu hizmet-i Kur’âniye, hiçbir şeye âlet olamaz; çünkü neticesi ve meyvesi, ahirette görülecektir. Onun için, ehl-i dalâlet bütün desiseleriyle, bütün şiddetleriyle hücum ediyorlar.” (Lem’alar, s. 260.)

Okunma Sayısı: 187
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    UNRWA: Gazze'ye 6 aydır yardım ulaştıramıyoruz

    Trump'tan Avrupa'ya: Rus petrolünü almayın

    Gianluigi Donnarumma: Yakın zamanda baba oldum ve Gazze’de yaşananları görmek canımı acıtıyor

    Putin'e "Texas valisi" benzetmesi yaptı

    Merhum babasının isteğini bu şekilde yerine getirdi

    Samsung, Galaxy Tab S11 serisini tanıttı - 'Çok boyutlu yapay zeka ön planda'

    Kastamonu'daki yangınlarda 2736 hektar alan zarar gördü

    DSÖ'den Afganistan'a acil yardım çağrısı

    Afganistan'da 5,6 büyüklüğünde bir deprem daha oldu

    'ABD'nin nihai bir ateşkes önerisine Hamas da onay verdi' iddiası

    Düzce ve Bursa’daki yangınlar kontrol altına alındı; soğutma çalışmaları devam ediyor

    Hafta sonu hangi bölgelerde kuvvetli yağış bekleniyor?

    A Milli Futbol Takımı, Gürcistan'ı 3-2 yendi

    Sapanca Gölü'nde kriz yönetimine geçilmiş bulunulmakta

    Afganistan'daki depremde ölü sayısı 2 bin 205'e yükseldi

    Haaretz: Askere alınan yedekler Netanyahu'ya tepkili

    Macron: Vize engeli kabul edilemez

    Türkiye limanları filoya neden kapalı?

    Rusya-Ukrayna barışı için taraflar henüz hazır değil

    En Çok Okunanlar

    Genel

    Gianluigi Donnarumma: Yakın zamanda baba oldum ve Gazze’de yaşananları görmek canımı acıtıyor
    Genel

    Günün Ayet ve Hadisi
    Genel

    Nurdan Katreler
    Genel

    Trump'tan Avrupa'ya: Rus petrolünü almayın
    Genel

    UNRWA: Gazze'ye 6 aydır yardım ulaştıramıyoruz
    Genel

    Putin'e "Texas valisi" benzetmesi yaptı

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2025, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.