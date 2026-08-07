ŞİİR

Âlemi başı boş sanma arkadaş, Kürreyi zerreyi yaratan vardır. Başını kaldır da bak yavaş yavaş, Göğü yıldızlarla donatan vardır. Zamanı gelmeden düşmüyor yaprak, Tesadüf tanımaz, şu nizama bak, Kameri şaşmaz bir saat yaparak, Arzın tavanına bir takan vardır. Elsiz böcek dokur ipekten halı, Zehirli arılar yapıyor balı, Ya bir böcek bin insandan akıllı, Ya da onu ona öğreten vardır. Gök gürültüsüyle haber veriyor, Toprağa yardıma hazırım diyor, Rahmetle anılan yağmur geliyor, Yıldırım'ı böyle söyleten vardır. Abdil Yıldırım

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