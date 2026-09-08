ŞİİR

Hayat yollarında seyrana çıktım, Uzaktan uzağa halleri gördüm. Hikmet gözü ile şöyle bir baktım, Rahman’a götüren yolları gördüm. Dereler hep bir ummana akıyor, Toprak tezgah kurmuş, hayat dokuyor, Zerreler vecd ile zikir çekiyor, Tekbirle açılan gülleri gördüm. Hayata hayattır imanın nuru, İnsan iman ile bulur huzuru, Anladım ki her şey Hak’kın memuru, Zehirli arıda balları gördüm. Her canlının rızkı hazırlanarak, Günü geldiğinde veriliyor bak, Sebepler halketmiş Rezzak-ı Mutlak, Tablacı hükmünde dalları gördüm.

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