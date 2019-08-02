İki pencere, iki bakış

Hayat binbir penceresesi olan bir saray gibidir.

İman penceresi, nefis penceresi, umut penceresi, hüzün penceresi, huzur penceresi, mutluluk penceresi gibi...

Birisi bir penceresinden bakar, âlemi elem içinde görür. Her taraftan firaklardan gelen feryatlar yükselir. Hayatın çekilmez bir yük, taşınmaz bir angarya olduğuna hükmeder. Bir serçe yavrusunun âcizliğine bakar, yüreği burkulur. Düşen bir yaprak görür, ruhuna bir hüzün düşer. Solan bir çiçekle, gönlündeki yaşama arzusu da solar. Her şeyi başı boş, âlemi sahipsiz zanneder.

Bir başkası da başka bir pencereden bakar, daha değişik manzaralar görür. Birinci kişinin gördüklerinin tam tersi bir manzara ile karşılaşır. Hayatın ne kadar güzel, tatlı ve hoş renkleri olduğunu fark eder. Sabah ezanı ile kalbine bir nur dolar, Güneşin doğuşuyla içine bir huzur doğar. Kuşların cıvıltısından, suların şırıltısından, yaprakların hışırtısından ayrı bir lezzet alır. “Allah’ım her şeyi ne kadar muntazan ve mükemmel yaratmışsın” der. Aldığı her bir nefes için Rabbine bin kerre şükreder.

Birinci kişi nefis penceresinden, ikinci kişi ise iman penceresinden bakmıştır. Birisi hayatı ve kâinatı mânayı ismi ile okurken, ikincisi mânayı harfi ile okumuştur.

Üstad Hazretleri, “güzel gören güzel düşünür, güzel düşünen hayatından lezzet alır” buyuruyor. Güzel görmek ve güzel düşünmek, bir Polyannacılık değildir. İslâm hakikatinin Polyannacılık gibi, hakikatlerin üstünü örtme ve doğrulardan kaçma gibi davranışlara ihtiyacı yoktur. Hayat, hakikatinde güzeldir. Çirkin gibi görünen hallerin arkasından da güzellikler saklıdır. Mü’min, iman nazarıyla baktığı için, perde arkasındaki güzellikleri de görür. Onun için her zaman hayattan lezzet alabilir.

Batı düşünürleri de son yıllarda, “çekim yasası” adını verdikleri, “Olumlu düşünmek olumluyu, olumsuz düşünmek de olumsuzu çeker.” görüşünü savunmaya başladılar. Halbuki, 1400 yıldan beri İslâm, insanlığa hep müsbet düşünceyi, sabır ve tevekkülü tavsiye etmektedir.

Kötüyü düşünmek, her şeyi kötü gösterir, hayır yerine şerri tahayyül etmek, insanı ümitsizliğe, karamsarlığa ve atalete sevk eder. Hayatın güzelliklerini perdeler, hakikatın güzel yüzünü göstermez.

Siz en iyisi “Hayatın zevk ve lezzetini isterseniz hayatınızı imanla hayatlandırınız, farzlarla süsleyiniz, günahlardan kaçınmakla muhafaza ediniz” diyen iman penceresinden bakınız.