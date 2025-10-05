"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
5 EKİM 2025 PAZAR - YIL: 56

Sumud filosu, umut filosu

Abdil YILDIRIM
05 Ekim 2025, Pazar
Dünyada 57 İslâm ülkesi ve 1,5 milyar Müslüman var. Ortadoğu ülkelerinin bir çoğu da zengin petrol kaynaklarına sahip bulunuyor. Buna rağmen, Gazze'deki katliamlara en sert tepkiler, Batı dünyasının halklarından geliyor.

Nitekim, çoğunluğu Müslüman olmayan milletlerden meydana gelen ve insanlığın vicdanını temsil eden Sumud Filosu, İsrail'in haydutluğuna meydan okumak üzere zorlu bir yolculuktan sonra Gazze karasularına kadar ulaştı. Gayeleri, aç, susuz, ilâçsız ve perişan bir halde bulunan Gazze halkına gıda, ilâç ve bebeklere mama ulaştırmaktı. Elbette onların bu cüz'i yardımları Gazze halkının derdine derman olmayacaktı ama, zalim İsrail'in ve hamisi ABD'nin ablukasını delmek ve Gazze'nin feryadını, duymak istemeyenlere de duyurmaktı. Bu gayretlerinde başarılı da oldular. Hangi dinden, hangi ülkeden ve hangi milletten olursa olsun, insanlığın vicdanını temsil eden bu kahraman insanları yürekten tebrik ediyorum. 

Yıllar önce, Bediüzzaman Hazretleri Avrupa hakkında düşüncelerini ifade ederken, "Avrupa ikidir" diyerek, gayr-ı müslimleri toptan İslâm düşmanı olarak görmemiş, onların bir kısmının, Hz İsa'nın hakikî dininden hisseleri olduğunu ifade etmiştir. İşte bugün Sumud Filosu olarak haksızlığa ve zulme meydan okumak için ölümü göze alarak yola çıkan bu insanların büyük bir kısmı, Üstad Hazretlerinin "Birinci Avrupa" dediği ülkelerin insanlarından teşekkül ediyor. Devletlerinin duyarsızlığına rağmen, vicdanları harekete geçirmek için kendileri sivil bir inisiyatif olarak harekete geçtiler. Gazze'ye ulaşamasalar da, gayelerine ulaştılar. İsrail denen terör devletinin haydutluğunu dünyaya gösterdiler. 

Sumud Filosunun bu hareketi, mazlum milletler için de bir umut oldu. Kalbi kararmamış, vicdanı sönmemiş insanların dünyadaki haksızlığa, adaletsizliğe ve zulme karşı ses yükseltebileceğini dünyaya göstermiş oldular. Onların bu hareketi, dalga dalga yayılarak bir çok ülke halkının vicdanını da harekete geçirmiş görünüyor. Dünyanın çeşitli başkentlerinde ve büyük şehirlerinde devam eden gösteriler, idarecileri de harekete geçirir diye ümit ediyoruz.

İnanıyoruz ki, bu devran böyle gitmez, küfür devam eder, zulüm devam etmez.

Okunma Sayısı: 180
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Sumud Aktivistleri, terör devleti İsrail'in kendilerine uyguladığı şiddeti anlattı - İtalyan aktivist Bortolazzi Müslüman oldu

    Meclis açılırken

    Almanlar, Filistin'in devlet olarak tanınmasını istiyor

    Kocaeli-GEBKİM'deki iş kazasında 2 kişi öldü

    Türk aktivistler İstanbul’a getirildi

    Athletic Bilbao'dan net duruş ve dünyaya örnek bir açıklama: "Soykırımı durdurun"

    Zorunlu kış lastiği uygulaması 15 Kasım - 15 Nisan tarihleri arasında

    Türklerin cenaze hizmetlerini kolaylaştırmak için fon kuruldu

    Kütahya Simav'da 4,1 büyüklüğünde deprem

    Trump: Hamas kalıcı barışa hazır; İsrail, Gazze'ye saldırıları ''derhal'' durdurmalı!

    Hamas, Trump'ın planını 'kısmen' kabul etti; bazı maddelerde müzakere istedi

    İsrailli soytarının provokasyonuna Sumud aktivistlerinden en güzel cevap: "Özgür Filistin", "Özgür Filistin", "Özgür Filistin"

    İspanya ve Portekiz'de elektrik kesintileri, türünün "ilk örneği"

    Trump: Hamas'a pazartesi günü 01.00'e kadar süre verdik; yoksa kıyamet kopacak

    1 il için turuncu, 9 il için ise sarı kodlu sağanak uyarısı

    Sumud Filosu'ndaki son tekne Marinette de İsrail tarafından yasa dışı şekilde ele geçirildi

    "Marinette" gemisi Gazze'ye doğru yola devam ediyor

    İran'da 5,3 büyüklüğünde deprem

    ABD'li sağlıkçılardan Trump'a: İsrail'e desteğini sonlandır!

    En Çok Okunanlar

    Genel

    Günün Ayet ve Hadisi
    Genel

    Sonbaharın renkleri - Can Kardeş Dergisinin Ekim sayısı çıktı!
    Genel

    Nurdan Katreler
    Genel

    Filistin Panelinden Mesajlar-3: Çare Asr-ı Saadet’i örnek almaktır
    Genel

    Sumud Aktivistleri, terör devleti İsrail'in kendilerine uyguladığı şiddeti anlattı - İtalyan aktivist Bortolazzi Müslüman oldu

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2025, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.