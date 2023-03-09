"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
9 MART 2023 PERŞEMBE - YIL: 54

Bediüzzaman hakkında yazmak…

Abdülbakî ÇİMİÇ
09 Mart 2023, Perşembe
“Bediüzzaman’la alâkalı veya onun âsârı ve fikriyatı hakkında herhangi bir şey yazmak kolay olmadığı gibi, herkesin harcı da değildir herhâlde.

Üstelik bu kadar çok müntesibi varken, hattâ  azımsanmayacak sayıda doküman ve kaynak eser ortaya çıkmışken… Yani kastî veya değil, yanlış bir bilgi veya yorum serdedildiğinde, karşısına çıkacak âdeta ‘ordu’ mesabesinde ‘talebe-kardeş-dost’ sıfatlarını haiz, ehl-i tahkik bir okuyucu kitlesi mevcut”, demişti bir değerlendirme yazısında muhterem Orhan Güler kardeşimiz. Ne kadar haklı olduğunu zaman içinde bizzat müşahede ederek anlamış olduk. Hakikaten Bediüzzaman’ı hakkıyla yazmak ve hakkını teslim etmek öyle her babayiğidin hakkı değil. 

Evet, Bediüzzaman hakkında yazılmış epey biyografi ve kitap var. Ancak daha kronolojik ve tarihî hadiseleri de nazara alarak bilinenlerden hareket ederek saklı ve sırlı kalan noktalara temas edecek bir çalışma ortaya koyarız ümidiyle “Bediüzzaman’ın Hayatı’ndan Tespitler” üst başlığı ile 263 adet yazı kaleme aldık. Bu süre içinde ulaşabildiğimiz kaynak, bilgi ve belgelere yer verip, tarihî kronolojiyi de dikkate alarak bir noktaya kadar geldik. Elbette bazı nakiller, iktibaslar, tespitler ve yorumlardan da epey istifade ettik ve yazı serisi içinde onlara da yer vermeye çalıştık. İşimizin kolay olmadığını da başından beri biliyorduk. Bu yazı serisini şevk ve dikkatle takip edenler olduğu gibi, çok müdakkik nazarlar da inceleyip bazen günü gününe, bazen haftasına ulaşarak gerekli tashihat ve düzeltmelere vesile oldular. Kendilerine müteşekkiriz. Konu Bediüzzaman olunca alınacak ve kırılacak hiçbir mesele olamaz. 

Elbette hakkını veremediğimiz noktalar olduğu gibi, Bediüzzaman’ın hayatına dair yazılan yazıların tekrarı sadedinde yazılar da oldu. Ancak “Otuz Bir Mart Vak’ası, Bediüzzaman ve Abdülhamid, Medresetüzzehra ve Bediüzzaman, Jön Türkler, Ahrarlar…” gibi başlı başına müstakil olabilecek mevzular da işlendi. Gayemiz derli toplu, kronolojik ve tarihî seyri içinde Bediüzzaman’ın hayat tarihçesine katkı yapmak idi. Ve bu yazı serisini Bediüzzaman’ın Rusya’dan firar ve İstanbul’a dönmesi ile şimdilik sonlandırmak istedik. Bir yerde bitecek olan yazı serisi için devam edip etmeyeceği konusunda şimdilik bir şey söylemek zor. Zaman müfessiri önümüze hangi sebepleri çıkaracak bilemiyoruz. Hem kendi şahsî  okumalarımız hem elimizde biriken dosyaların tanzim ve düzenlenmesi hem de yeni çalışmalar için zamana ihtiyacımız olduğu hakikati ile bir süre “Bediüzzaman’ın hayatından tespitler” yazılarımıza ara vereceğiz. Haftalık yazılarımız ile görüşmek dileğiyle... 

Okunma Sayısı: 203
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Kahramanmaraş - Pazarcık'ta 4 büyüklüğünde deprem

    “Bu sese kulak verin”

    Bakan Özer: "Deprem nedeniyle öğretmenlerimizin zorunlu çalışma yükümlülüklerini 1 yıl erteliyoruz"

    Kriz, ittifakı güçlendirdi

    Noter ücretlerine yüzde 100 zam

    YSK seçime hazır

    İlk anket: Yüzde 56.8

    İran'da toplu zehirlenme vakalarıyla ilgili ilk gözaltı

    İngiltere'den tartışmalı göçmen kararı

    Birleşmiş Milletler: Depremlerin hasarı 100 milyar doları aşacak

    Hac kuraları çekildi

    Başvurular başladı, deprem bölgesindeki 4 ilde YKS sınavı yapılmayacak

    Harçlıklarıyla almış - 'Türkiye'nin Gazze'ye yaptığı yardımlara küçük bir karşılık'

    Müslümanlardan tam not aldı - Kanada'dan ''İslamofobi'' ile mücadeleyle ilgili örnek bir adım

    İsrail bir kez daha UCM'de yargılanacak

    Avustralya'da 2 bin hektardan fazla ormanlık kül oldu

    Milyonlarca depremzede çadırda - Depremlerin bilançosu ağırlaşıyor, hasar giderek artıyor!

    Şehit Piyade Er Adem Avunan dualarla ebedi yolculuğuna uğurlandı

    Duadan başka bir şeyim yok

    En Çok Okunanlar

    Ali FERŞADOĞLU

    Hz. Ali’nin adaletini bildiniz mi?
    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    Deprem sonrası AB ile yeni sayfa?
    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    Cevher İLHAN

    Haydi hayırlısıyla…
    Mikail YAPRAK

    Bugünün yöneticilerine Yunus Emre’den mesajlar
    M. Latif SALİHOĞLU

    Deprem ve ölüm gerçeği
    Ahmet BATTAL

    Tenkit hakkı bakidir ama tecillidir
    Risale-i Nur'dan

    Şu hayat-ı dünyeviyeyi sabit zannettik!
    Genel

    Günün Ayet ve Hadisi
    Süleyman KÖSMENE

    Bu sarık, bu başla çıkar!

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2023, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.