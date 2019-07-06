"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
6 TEMMUZ 2019 CUMARTESİ - YIL: 50

Çoban ve sürü hikâyesinden adalet hakikatine

Abdullah ŞAHİN
06 Temmuz 2019, Cumartesi
Adalet hakikati, her şeyden önce, zulüm etmemek, hak sahibine hakkını vermek anlamlarına gelmektedir.

Zaten adalet terazisinin bir anlam ifade ettiği halin hülâsası da kısaca budur. Adalet insanoğlunun ömrü boyunca seslendirdiği ve semavî kitapların da özellikle vurguladığı bir kavramdır. 

Adalet-i mahzâyı ifade eden “Hiçbir günahkâr başkasının günahını yüklenmez.” (En’âm Sûresi: 6:164.) hakikatinde ve daha birçok âyette ifadesini bulan adalet hakikati, Kur’ân’ın dört ana esasından biridir.

Muhammed adlı eserinde Bediüzzaman, İslâmiyet hakikatinin kıyamete kadar hâkim olacak adalet-i İlâhiyenin tecellisi ve insaniyet-i kübrası olduğunu ifade eder: “Dehre ve tabayi-i beşere damen-i kıyamete kadar hâkim olacak, yalnız âlem i kevnde adalet-i ezeliyenin tecelli ve timsali olan hakikat-i İslâmiyettir ki, asıl insaniyeti kübra denilen şey odur. İnsaniyet-i suğra denilen  mehasin-i medeniyet, onun mukaddemesidir.” (Muhakemat 1. Makale, 8. Mukaddeme)

Bediüzzaman, Şarkın yalçın kayalıklarındaki çobanlar ve aşiret mensuplarından devlet ve ilim adamlarına kadar, adalet ve meşrûtiyetin faziletlerini herkese anlatmıştı. 

Bu yüksek sa’y ve gayretlerin bir ifadesi olan Münâzarât adlı eserinde bahsi geçen çoban, kurt ve sürü hikâyesi, beşerin hukuk ve adalet isteği dahil, günümüzdeki bir çok problemine ve onların çözüm yollarına ışık tutmaktadır:

“Elhasıl: Başkasına itimad etmeyen, nefsiyle teşebbüs eder. 

Size bir misal söyleyeceğim: Siz göçersiniz. Göçerin malı koyundur; o işi bilirsiniz. Şimdi her biriniz, bazı koyunları bir çobanın uhdesine vermişsiniz. Halbuki çoban tenbel ve muavini kayıtsız, köpekleri değersiz; tamamıyla ona itimad etseniz, rahatla evlerinizde yatsanız, bîçare koyunları müstebid kurtlar ve hırsızlar ve belâlar içinde bıraksanız daha mı iyidir? Yoksa onun adem-i kifayetini bilmekle nevm-i gafleti terk edip hanesinden her biri bir kahraman gibi koşsun, koyunların etrafında halka tutup bir çobana bedel bin muhafız olmakla; hiçbir kurt ve hırsız cesaret etmesin daha mı iyidir? Acaba Mamhuran hırsızlarını tövbekâr ve sofi eden şu sır değil midir? Evet ruhları ağlamak istedi, biri bahane oldu ağladılar.”  (Münâzarât)

Misaldeki çoban ve yardımcıları belli, kurtlar ise dört tarafı sinsice işgal etmiş. Koyunlar ise toplum olarak bizim sahip olduğumuz ve olmamız gereken bütün haklarımızdır. Peki bu haklara kimler nasıl sahip çıkacak, ve kurtlar mesabesinde olan ve hak ve adaleti yok etmek isteyen sebep ve amillere karşı nasıl mücadele edeceğiz?

Bunun yolu “Bana değmeyen yılan bin yaşasın, neme lâzım, padişahım çok yaşa, ben bilmem ağam bilir vb.” toplumu öldüren ve misaldeki kurtlar mesabesinde olan yersiz korkuları bırakılıp, bütün mesai ve gayretlerin hür adam, hür toplum, hür basın, hür üniversite, hür siyaset ve bütün bunları içine alan hür yargının teşekkülüne sarfedilmesinden geçer.

Bunun da en kısa yolu Hz. Rasûlullah’ın (asm), “Hepiniz çobansınız ve hepiniz elinizin altındakilerden sorumlusunuz. Yönetici bir çobandır. Erkek, aile halkının çobanıdır. Kadın, kocasının evi ve çocukları için çobandır. Hepiniz çobansınız ve hepiniz çobanlık yaptıklarınızdan sorumlusunuz.” (Buhârî, İmâret 1, 13; Tirmizî) hadisindeki hakikatlerin anlaşılıp hayata geçirilmesiyle mümkündür.

Buradan hareketle, insan en başta kendi sorumluluk ve güdümünde olan akıl, kalp, fikir, göz, kulak, dil, şeheviye ve gadabiye vb. zahirî ve batınî duygularını Kur’ân ve İslâmiyetin had ve prensipleriyle sınırlayıp had altına almasıyla bu problemlere çözüm bulacaktır. Aslında bu hasse ve duyguların fıtratı doğrultusunda işlettirilmesi adalet, aksine işlettirilmesi ise bir zulümdür. Buradaki sorumluluklar hak, hukuk ve adalet duygusunun temelidir.

Netice olarak, kâinat ve varlık âleminin her köşesinde hâkim olan adalet hakikatine toplum ve millet muhtaçtır. 

Rabbimiz bizi en büyük mahkeme olan Mahkeme-i Kübra’da adalet üzere yaşayışı sebebiyle mükâfatlandırdığı kullarından eylesin, zulme alkış tutanlardan ve zalimlerden eylemesin.

Okunma Sayısı: 107
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Çare, doğru İslâm’ı yaşamak

    Uygur Türklerinden Hollanda'da 'Çin' protestosu

    Çin, Uygur çocuklarını ailelerinden ayırıyor

    Ali Babacan soruşturması kapandı

    Meclis’te tasarruf yok mu?

    Tek adamlık batağa sapladı

    Şüpheyle suçlama olmaz

    Amazonlardaki tahribat endişe verici boyutlara ulaştı

    Almanya'da cami saldırısı

    İsrail askerleri 30 Filistinliyi yaraladı

    Hazine nakit dengesi haziranda açık verdi

    Venezuela'dan BM'ye 'rapor' tepkisi

    Tunus, kamu kurumlarında peçe takılmasını yasakladı

    Kremlin Sözcüsü: S-400 anlaşması planlandığı gibi ilerliyor

    Yargıtay Nazlı Ilıcak ve Altan kardeşlerin müebbet hapis kararını bozdu

    Haziranda tüketici fiyatları arttı: 4 kişilik ailenin açlık sınırı 1971 lira oldu

    Erbaş: Cinsiyetsizliğe davet eden çabalar bütün bir neslin felaketini hazırlar

    Erdoğan: Reyhanlı'daki patlamanın terörle ilgisi olabilir

    'Müslüman ülkeler Kur'an’a uyarsa Batılılar gibi gelişebilir'

    En Çok Okunanlar

    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    Su tersine akmaz
    Genel

    Çare, doğru İslâm’ı yaşamak
    Cevher İLHAN

    “Genelge”yle millet irâdesinin gasbı...
    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    Ece İrem Toros

    Televizyon izlemezsek ne kaybederiz?
    Faruk ÇAKIR

    İsrafı reddeden başkan
    Ahmet BATTAL

    Valinin velisi olmak
    Mehmet KARA

    CHS birinci yılını doldurdu, tartışma başladı
    M. Ali KAYA

    Ulusal egemenliğin sonu
    Abdullah ŞAHİN

    Çoban ve sürü hikâyesinden adalet hakikatine

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2019, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.