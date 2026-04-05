Ernail Hoca

Abdil YILDIRIM
05 Nisan 2026, Pazar
Nur talebelerinden önemli şahsiyetlerin Nisan ayı içinde ebedî âleme göçtüğünü görüyoruz.

Başta Zübeyir Ağabey olmak üzere, Tahirî Mutlu, Mehmet Birinci, Mehmet Kutlular gibi Nur'un kahramanları, Nisan yağmurları gibi, bu ayda toprağa düştüler. Ama onların toprağa düşmesi, topraktaki bir tohum gibi, yeni filizler verip, bereketli nur meyvelerini netice vermiştir. 

Nisan ayında toprağa düşen isimsiz kahramanlardan birisi de, gazetemizde uzun süre vazife yapan, emekli muallim, emektar musahhih Ernail Kantar'dır. Öğretmen emeklisi olduğu için herkes ona "Ernail Hoca" derdi. Konuşurken tane tane konuşur, kendini çok güzel ifade eder, karşısındaki insanı ikna ederdi. Emekli olduktan sonra Yeni Asya Gazetesinde musahhih olarak  vazife almıştı. Üstad Hazretlerinin Lahika mektuplarının başında "aziz, sıddık, sebatkâr, sarsılmaz" diye hitap ettiği sıddıklardan birisiydi. Nur cemaatinin geçirdiği sarsılma ve inşikaklardan hiç etkilenmemiş, her zaman Zübeyir Ağabey ve Mehmet Kutlular'ın olduğu tarafta yer almış, hep Yeni Asya ile birlikte hareket etmişti. Tam bir Yeni Asya gönüllüsüydü. En önemli özelliklerinden birisi, demokrat bir nur talebesi olmasıydı. Gazetede çalışırken, benim de içinde bulunduğum ve Ali Kölemen, (merhum) Selâhattin Vatansever ve Ernail Hoca gibi emekli grubuna, "demokrat nurcular" derlerdi. 

Ernail Hoca, Adalet Partisi Gençlik Kollarında, daha sonra Doğruyol Partisinde ve Demokrat Parti'de üye olarak bulunmuş, aynı zamanda Demokrat Eğitimciler Derneğinin de aktif bir üyesiydi. Bu özelliklerinden dolayı da, "Demokrat Nur Talebesi" unvanını hak etmiş birisiydi.

Ernail Hoca, yumuşak huylu, mülayim mütevazı ve mübarek bir insandı. Kendisini tanıtırken, "general değil, er Nail" derdi. Vazifesinde son derece hassas davranır, gazetenin hatasız çıkması için büyük bir gayet gösterirdi. Eskiden gazetemizde resmî ilanlar yayınlanırdı. Sayfalarca ilânları tek tek okur, yanlış bir kelime ve harf olmaması için büyük gayret gösterirdi. Özellikle uydurukça kelimelere hiç geçit vermezdi. Gazetemizi ilânlarına varasıya kadar her kelimesini ve her harfini dikkatle okuyan belki de en müdakkik okuyucu, Ernail Hocaydı.

İkimiz de Beylikdüzü'ne oturduğumuz için, gazeteye gelip giderken genellikle aynı otobüse veya metrobüse binerdik. Onunla yolculuk yapmak çok zevkli olurdu. Yanında bulunan yolcularla hemen kaynaşır, bir konu açar ve sohbete başlardı. Şoförlerle de hemen ahbap olur, onlara gazete verir ve sohbet ederdi. Rahmetli Kutlular Ağabey de Beylikdüzü'nde oturduğu için, iş çıkışında onun arabası ile eve dönerdik. Hayatımın en güzel yılları, bu güzel insanlarla geçirdiğim yıllardır diyebilirim.

2022 Mart ayı içinde hanımı vefat etmişti. Pandemi dönemi olduğu için biz de uzaktan çalışmaya başlamıştık. Ben de Eskişehir'e dönmüştüm. Taziye için aradığımda, tam bir tevekkül ve teslimiyet içinde buldum. Gazetedeki vazifesine ayı hassasiyetle devam ediyordu. Nihayet hanımından bir ay kadar sonra hastaneye yattığını ve 5 Nisan 2022 tarihinde vefat ettiğini öğrendik. Nur talebeleri için hazan mevsimi olan Nisan ayında, Ernail hoca da bir mai nisan gibi toprağa düşmüştü.

Vefatının dördüncü sene-i devriyesinde kendisini bir defa daha rahmet yâd ederken başta Zübeyir Ağabey olmak üzere ahirete intikal eden bir nur talebelerine sonsuz rahmetler diliyoruz.

  • Nahit Topaloğlu

    5.04.2026 11:57:37

    Gazetemizde ER Nail hocamızın yokluğu gün be gün daha kuvvetle hissediliyor. Rabb’im Ernail Hocamıza gani gani rahmet eylesin. Amin

  • Hüseyin ilhan

    5.04.2026 06:05:53

    Merhum nur kahramanı gerçek demokrat,şaşmaz,şaşırtmaz nurun hizmetkarı ağabeyimiz rahmet ile yad ediyorum. Bursa da vazife yapması ile şahsında tanıştığım mümtaz bir iman,kur'an davasının hadisedir. Rabbi rahimimden merhum Muhterem refikasi ile Ernail ağabeyimin mekanları cennetulfirdevs olsun.

Trump, İran'a tanıdığı süreyi uzattı

Fenerbahçe, 1 maç eksiği olan Galatasaray'ın 1 puan gerisinde

Oyun oynarken çamura saplandılar

"Beyaz Saray aptalca hatalarını tekrarlamayı planlıyorsa Babu'l Mendeb Boğazı'nı da kapatılabiliriz"

"Boğazı açın yoksa cehennemde yaşayacaksınız"

Akdeniz'de düzensiz göçmen teknesi alabora oldu: 70'ten fazla kişi kayboldu

Kuzey Marmara Otoyolu'ndaki kazada yaralanan polis memuru şehit oldu

"Üzerlerine kıyametin kopmasına 48 saat kaldı"

Irak’taki petrol depolarına İHA saldırısı

İran'da düşürülen F-15E savaş uçağının ikinci pilotu da kurtarıldı

Mültecilere güvenli yollar açın

Prof. Dr. Hatemi, dualarla uğurlandı

On binlerce kişi Trump ve yönetimini protesto etti

TÜİK, pazara çıksın

İran'dan Guterres ile BM Güvenlik Konseyi'ne mektup

Bir yanda açlık, diğer yanda israf var

Yüzde 11’lik zammı ilk 90 günde enflasyon yuttu

Vatandaşın banka borçları artıyor

Muhtelif Yönleriyle Zübeyir Gündüzalp - Ermenek Zübeyir Gündüzalp'i Anma Programı

