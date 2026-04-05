Vücut emaneti dikkatle korunmalı

Dünya hayatına gönderilen insanın yolculuğu sırasında bir binek olarak faydalanacağı vücut mekanizması, yolculuğun rahat sürdürülebilmesi gayesiyle, dikkat ve titizlikle desteklenmesi çok önemlidir.

Yaradılış gayesine uygun olarak, sağlıklı ve güçlü bir vücut için bağışıklık sistemi ve diğer koruyucu merkezlerin güçlendirilmesi gayesiyle, sağlıklı gıdalarla beslenmesi, uykuya dikkat ederek, dinlenmeyi ihmal etmemelidir. Sağlıklı beslenme ve sağlığı koruyucu hijyen kurallarına uyulmadığında, bu ihmaller sonucu değerli binek arızalar vererek, yolculuğumuzu zorlaştıracak, asıl gayesinden ayrılarak, hastane yollarında zaman geçirecektir.

İlâhî kader ölçüleri çerçevesinde, İslâm ve insan en mükemmel bir uyum programıyla donatılmıştır. İnsan organizması da bu programlara uygun yazılım kurallarını destekleyici niteliktedir. Bu program ve kurallar çerçevesinden çıkıldığında organizma, maddî-manevî, ruh ve akıl değerleriyle çöküşler yaşayacaktır. Vücudun korunmasında izlenecek yolun, ifrat ve tefritin dışında kalan ve orta yol olan itidâl programıdır. Buna da insanın yaradılışına en uygun olan, israftan uzak, helâl kaynaklardan sağlanan gıdalarla ulaşılabilir. Zira vücut sağlığı için zararlı, çirkin ve hoş olmayan maddeler haram olarak değerlendirilmiştir.

Vücudun beslenme ihtiyacı karşılanırken, israftan sakınarak, ihtiyaçtan fazla yemek yenmemesi, sağlıklı hayatın temel kuralıdır. “Hastalıkların temelinde tokluk vardır. Hastalıkların oluş nedenlerini özetleyen İbn-i Sina “Hastalık sebeplerini iki maddeye yerleştirebilirim. Birinci madde, hazmedebildiğinden fazlasını yemektir. İkinci madde ise, birinci yemeği hazmetmeden ikinci bir yemek yemektir.” demektedir. Yani kendi hazım sisteminin imkanlarını bil ve o imkândan fazlasını yeme.” 1 Olumsuz hayat tarzı sonucunda gelişecek hastalık halinden el-Cevzî’nin: “Bedenin ıslahı, dinî hayatı kolaylaştırır. Eğer beden hastalık nedeniyle zayıf hale gelirse, ibadet azalır” dediği durumlar yaşanacaktır. Pendname’de, beden sağlığı için öğütler veren Feridüddin-i Attar: “Tok karna asla yemek yeme ki, göğsünün kafesi içindeki kalbi öldürmeyesin. İnsanın illeti oburluktan gelir. Çok yemek hastalık mayasıdır.” demektedir. Unutulmamalıdır ki sağlık, Cenab-ı Hakk’ın (cc) kuluna bağışladığı en büyük nimetlerdendir.

Sağlıklı gıdalarla beslenirken, uyulması gereken en önemli kural, lokmaların iyice çiğnenmesidir. Acele edilerek az çiğnenen besinler, sindirim ağızda başladığı için sağlıklı sindirilemeyeceklerinden, vücuda gerekli maddeler büyük kayıplara uğrayacak ve sindirim sistemi başta olmak üzere, çeşitli organ hastalıklarına sebep olacaktır. Sağlıklı beslenme kurallarına dikkat edilirken, unutulmaması gereken yeterli bir uykunun, yorulan insan vücudunun dinlenmesi kalp, beyin, sinir sistemi ve ruh cevherinin fonksiyonlarını güçlendirmek için gerekli enerji depolarının şarj edilmesini sağlayacak hayatî bir kaynaktır. Uyku, bedenin rahatlaması için gerekli, bir hediye-i Rahman’dır.

İnsanların, vücut sağlıklarını korumaları, zamanımızın zor şartlarıyla, her taraftan kuşatıldıklarından, son derece zorlaşmıştır. Kimyasal karışımlarla gerçek yapıları değiştirilen, GDO programlarıyla tahrip edilen yiyecek maddelerinin sindirimi, vücudun genetik kodlarına uymadıkları için, sindirilmeleri mümkün olmadığından vücuda yabancı, faydasız ve uzun vadede büyük zararlara yol açacaklardır. Bu beslenme şeklinin tercih edilmesi sonucunda, bağışıklık sisteminin zayıflamasıyla başta kanser, diyabet ve obezite olmak üzere, gittikçe yükselen istatistik rakamlarla görülebilen kronik hastalıklar, insan vücudunu ve hayat kalitesini bozguna uğratmaktadır.

Sağlıklı bir vücut, sağlıklı bir beyin ve düşüncenin gelişebilmesine önem veriliyorsa, soframıza gelen ve tabağımıza konan besinlere dikkat etmemiz, maddî ve manevî huzurumuzu besleyeceğini unutmamalıyız.

Sağlıcakla kalın...

Dipnot:

1- Dr. Aidin Salih, Son Söz, s.3, Yitik Şifa Yayınları 2019