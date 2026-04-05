"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
6 NİSAN 2026 PAZARTESİ - YIL: 57

Karakterler ve oyuncular

Ali BEYKOZ
05 Nisan 2026, Pazar
Senaristler genellikle bir karakter oluştururken ve yazarken bunu falanca isim oynasın diye çok düşünmez.

Belki ana karakter hakkında bir fikri vardır veya sırf o sanatçı için yazılan karakterler vardır. O karakteri oynayan sanatçının role uygunluğu için yapımcı, yönetmen, senarist, vs. bir araya gelerek tartışırlar, sonra bir isim üzerinde karar verirler.

Seyrettiğiniz film ve dizileri gözünüzün önüne getirip oyuncuları ve karakterleri düşünün. Birçoğunda bunun uyumlu olduğunu düşüneceksiniz, bazılarında ise bu aslında bu role uymamıştı diyeceksiniz. 

Televizyon dizisi, 2008 yapımı olan Hz. Yusuf’u oynayan Mustafa Zamanî İranlıdır. Üniversite eğitimini tamamladıktan sonra televizyon dizilerinde küçük rollerde yer almaya başlamıştır. İlk büyük rolü ve yıldızının parlamasını sağlayan proje ise Hz. Yusuf dizisi olmuştur. Yaklaşık üç bin kişinin içinden seçilmiştir. Dizinin yönetmeni Farajullah Salahshur meşhur bir isim olmasını istemediği için uzun incelemelerden sonra bu ismi seçtiğini belirtmiştir.

Farklı görüşler olabilir fakat role uymuştur.

Senaryo hikâyesine yardımcı karakterler eklemek, hikâyeyi zenginleştirir. Yazar, yardımcı karakterler ile filme derinlik ve renk katar. Seyrettiğinizi düşündüğüm meşhur bir film vardır: “Neşeli Günler.” Bir Münir Özkul, Adile Naşit filmidir. Bu filmde Şener Şen ve Selim Naşit Özcan’ın oynadığı bir sahne vardır. Şener Şen kahveye girer ve gazete okuyan Selim Naşit Özcan’ı zorla tıraş yapar. Yüzünü kese kese... Bu sahne oldukça meşhurdur ve yaklaşık iki dakika kadar sürer. Seyreden herkes Selim Naşit Özcan’ı bu role çok yakıştırmıştır. Selim Naşit Özcan’ın bu sahnesini çıkartınca film sanki eksik kalır.

Kurtlar Vadisi’nde Erhan Ufuk’a "Kendini kanıtlarsan devam edersin, kanıtlayamazsan diğer karakterler gibi ölürsün" diyerek ilk etapta kısa süreli bir rol teklif etmişlerdir.  Erhan Ufak, performansı beğenilen bir oyuncu haline gelerek bu kısa sürenin ötesine geçmiş ve dizinin unutulmaz karakterlerinden biri olmuştur. 

Bazen yardımcı karakterler hikâyeyi sırtlar ve ana karakterler kadar önemli bir yerde tutabilirler. Ana karakterler bunu çok istemezler. Bazı kadın artistlerin yardımcı rolde oynayan kadın sanatçıların yakın çekimlerini istemediklerini yazarlardı eskiden gazeteler. 

“Bir masum” adında bir senaryo yazmıştım. “Kötü adamı” oynayacak oyuncuyu kendi içimizden çıkarmakta zorlandığımız için çekilememiş bir senaryo olarak şimdilik rafta beklemektedir. Kötü adam oynayacak kişilerin yüz hatları, bakışları masum olunca seyirci üzerinde istenilen etkiyi uyandıramamaktadır.

 

Okunma Sayısı: 529
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    En Çok Okunanlar

    Genel

    Genel

    Genel

    Genel

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2026, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.