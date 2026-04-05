Mutlu insanlar ve ihlâslı hizmetler diyarı: Denizli

Hafta sonumuzu Yeni Asya temsilciliğimizin daveti üzerine eşim Yasemin Yaşar’la birlikte Denizli’de geçirdik. Hanımlar, yoğun bir okuma programı çerçevesinde verimli dersler yaptıklarını ifade ettiler.

Hanım hizmetlerinin şevkli, verimli olması, haliyle aile değerlerini güçlendiren, çocukların sağlıklı iman temeli atmalarına katkı sunan, gençlere istikamet veren ve beyefendilerin Risale-i Nur derslerine düzenli katılımına katkı sunan neticeler veriyor.

Hanımefendiler Risale-i Nur’dan istifade ettiklerinde bu aileye huzur ve saadet olarak dönüyor.

Biz de Denizli’de okuyucularımızla Risale-i Nur dersinde bir araya geldik. Bediüzzaman Hazretlerinin “Müfritane irtibat”, yani nur talebelerinin birbiriyle sıklıkla görüşmesi gerektiğine dair ikazının ne kadar yerinde olduğuna halen şahitlik yaptık. Doğrusu aynı davada, aynı amaç birliği etrafında olan kardeşlerin sıklıkla görüşmesi ulvî duyguların uyanmasına, hamiyetin gelişmesine hizmet ediyor. Bu görüşmeler Allah’ın rahmetini celbediyor, insana ruhi lezzet veriyor.

Denizli’de haftalık derste, ‘Risale-i Nur’da tesanüt’ konusunu okuduk. Ders, yoğun bir katılım ve canlı, diri bir ilgi ile karşılandı. Nur talebeleri arasında yaşanan tesanüdün, hizmet için ne kadar mühim olduğunu mütalaa ettik. Tesanüdün aslında kişinin kendisine bir hizmeti olduğu ve hizmetle kendini kurtarmanın adı olduğuna vurgu yapıldı. Tesanüdü; enanet, benlik ve rekabet gibi olumsuz duyguların bozduğu, ihlas, itidal-i dem ve ihtiyat gibi olumlu duyguların ise, onu tamir ettiği dikkatlere sunuldu.

Denizli Yeni Asya Temsilciliğinde Mehmet Cebe Beyi ve meşveret heyetini ciddi bir hizmet gayreti içerisinde bulduk. İman ve Kur’ân hizmetlerinin gayet güzel ve dayanışma içerisinde sürdüğüne şahitlik ettik. Yeni yeni dostlarla, okuyucularla ve gençlerle tanıştık. Böylece biz de telefonumuza yeni kayıtlarla kardeşlik zenginliğine kavuştuk.

Bizim için güzel bir gelişme de yeni çıkan “Her Şeye Yeniden Başlamak” isimli kitabımızla Denizli’de karşılaştık. Kitabımız bize gelmeden, Denizli’ye gelmiş ve bizi orada karşıladı. Biz de burada hem üniversiteli genç arkadaşlarımıza, hem de okuyucularımıza yeni kitabımızla birlikte diğer kitaplarımızı da imzalamış olduk.

Denizli Yeni Asya temsilcimiz sevgili Mehmet Cebe ile önce hizmet Şehitleri Hafız Ali Ağabey ve Hasan Feyzi Ağabeyleri kabirlerinde ziyaret edip, dualar ettik. Sonrasında Seyir Tepesi’nden Denizli’yi tefekkür ettik. Durum onu gösterdi ki, Denizli, öyle bir iki günlük dersler arasına sıkıştırılmış gezilerle geçiştirilebilecek bir şehir değil. Denizli’ye çok yönlü zaman ayırmak, hizmet kahramanlarıyla daha yakından tanışmak ve ihlaslı nur talebeleriyle “müfritane” zaman geçirmek bir gereklilik olarak gözüküyor. Ayrıca sabah namazı ve sonrasında orada kalan gençlerle ve evlerinden çıkıp gelen nur talebeleriyle namaz kılınıyor, tesbihat ve ders yapılıp, kahvaltı yapılıyor. Hizmet erleri güne böyle başlıyor, oldukça da güzel. Biz de ‘Denizli sabah yürüyüşümüzü’ eğitimci Mehmet hocam, gençlerden Yasin kardeşim ve diğer katılımcılarla gerçekleştirdik. Burası günlük spor için de oldukça uygun bir mekân. Görüldüğü üzere Denizli hatıraları için bu köşe yeterli gözükmüyor. Belki sonrası zamanlarda Denizli üzerine yeni gözlem ve değerlendirmelerde buluşuruz. Denizli, genel olarak mutlu insanlar ve özel olarak da ihlâslı hizmet erleri diyarı olarak zihnimde yer aldı.

