"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
18 NİSAN 2023 SALI - YIL: 54

İnsanı kazanma öncelikli olmalı

Abdullah ŞAHİN
18 Nisan 2023, Salı
İctimai Hastalıklarımız (5)

Allah (cc), alemlere rahmet olarak gönderdiği Efendimiz Hz. Muhammed’in (asm) mübarek şahsiyetinde, insanoğlunu yaratıp kendine muhatap almış, ona hadsiz birdeğer ve kıymet vererek, bütün nimet ve güzellikleri, adeta, onun ayağı altına sermiştir.

Yapılan araştırmalara göre, insan odaklı olan idare sistemleri gerek maddi kalkınma ve gerekse etik değerler konusunda dünyanın en ileri ülkeleridir. Bunun en güzel örneği, adalet, hürriyet, emniyet, iş ahlakı vb. ortaya çıkan sıralamada, bir numaralı ülkenin Yeni Zellanda olmasıdır.

Yeni Zelanda pratikte çok kültürlü bir yapıya sahiptir. Dinî ve kültür kimliklerinin öne çıkarılması, ifade hürriyetinin sınırlarının belirlenmesi, dinî uygulamalar konusunda geniş çaplı faaliyetler tanınması bu çok kültürlü yapının oluşmasına katkı sağlamıştır.

Bahsedilen araştırmanın ilk on ve ilk yirmi sıralarını paylaşan ülkelerin, bazı olumsuzluklar dışında, maddi ve etik kalkınmasını tamamlamış, medeni ve mutlu ülkeler olduğu ayrı bir gerçek. Maalesef bu sıralamada islam ülkelerinden sadece Malezya 50. sıralarda kendine yer bulabilmiştir. 

Bu kriterlerin en çarpıcı yönü, şüphesiz insan odaklı olmasıdır. Rehber şahsiyetlerden Şeyh Edebali’nin “Evlat, insanı yaşat ki devlet yaşasın” sözü bu halin ta kendisidir.

Özetlersek, devlet her halükarda bütün vatandaşlarına sahip çıkıp, onları maddeten ve manen kazanmalı. Çünkü, devletlerin kalkınmışlık ve mutluluk seviyeleri, geniş kitlelerin, hep birlikte  bir mutluluk ve yaşam sevinci halesi oluşturmasıyla bir anlam kazanır. Burada feda edilecek tek bir ferd de olmamalıdır.

Bu konuyu ülkemiz açısından değerlendirecek olursak, muhteşem bir tarihi geçmişi vb. özellikleriyle ülkemiz, aslında yukarıda sıralanan mutlu ülkelerin en önünde olmaya layıktır.

Bunun gerçekleşmesi, inanç, ırk ve siyasi düşünceler farketmeksızın, herkesin birinci sınıf insan olarak sahip çıkıldığı bir anlayış ve sistemle mümkündür.

Ülkemizin bu hedefe ulaşmasının manilerinden biri olan terör konusunda İspanya ve İngiltere örneği karşımızda durmaktadır. Adı geçen ülkeler, bu olumsuzluklara bulaşan vatandaşlarını planlı şekilde eğitip rehabiliteyle kazanarak, bu işin üstesinden gelmişlerdir. Biz de millet olarak, ‘fabrika ayarları’mıza dönerek, kısa sürede bu hedeflere ulaşabiliriz.

Gerek şu an ülkemizi yönetenlerin, gerekse yönetme iddiasında olanların bu hususta yapması gereken, bu işe ciddi ve planlı şekilde kafa yorarak, her insanını kazanma yollarını bulması gerekir. Bunun yolunun da, şefkatli bir devlet anlayışıyla, öncelikle masumun hakkı hayatını muhafaza etmek şartıyla, suçu işleyene cezasını veren şeffaf bir adalet ve hukuk sistemini inşa etmekten geçtiğini unutmamalı.

Şurası unutulmamalıdır ki, kaybedilen her insan, kendisinden çok şeyi alıp götürdüğü gibi, ülke ve insanından da çok şeyleri alıp götürür.

Okunma Sayısı: 90
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    232 camide itikafa girdiler - "10 gün bitince kapıdan dışarıya çıkmak istemiyorum"

    Edirne, Kırklareli ve Çanakkale'ye Meteoroloji'den kuvvetli sağanak uyarısı

    Osmanlı geleneği, Kerkük'te asırlardır sürüyor

    Kim mağdursa yanındayım

    Gıda fiyatları artınca kaçak üretim de arttı

    Helalleşme çağrısını barış için önemsiyoruz

    Bayram şekeri de zamlandı

    Gerçek huzur tam ve kâmil bir demokrasiden geçer

    Kişi başı gelirde 22 yıl geriye gittik

    Seçim ülkeye nefes aldırsın

    Davutoğlu: Oylarımıza sahip çıkacağız

    Avrupa'nın en büyük nükleer reaktörü Finlandiya'da faaliyete girdi

    Katmandu, havası en kirli şehir oldu

    Sudan'daki Türk vatandaşlarına Dışişleri Bakanlığından çağrı

    Sudan'daki çatışmalarda 83 kişi öldü, 1126 kişi yaralandı

    Oy kullanırken bu uyarılara dikkat

    Fransa'daki yangında 1000 hektardan fazla alan zarar gördü

    Avusturya idare mahkemesinden başörtüsüne ilişkin örnek karar

    64 milyon 113 bin 941 seçmen oy kullanacak

    En Çok Okunanlar

    Cevher İLHAN

    OHAL KHK’larının yargıya açılması
    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    İbrahim Aktaşcı

    Onun arabası var, tüzel mi tüzel!
    M. Latif SALİHOĞLU

    Siyasete bulaşan ordu, Rumeli’yi terk etti
    Ali FERŞADOĞLU

    Akıl ve vicdanın gereği
    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    İzmir’de Ramazan buluşmaları
    Genel

    232 camide itikafa girdiler - "10 gün bitince kapıdan dışarıya çıkmak istemiyorum"
    Süleyman KÖSMENE

    Amel defteriniz yazılırken
    Genel

    Günün Ayet ve Hadisi
    Muhammet ÖRTLEK

    Suudi Arabistan-İran anlaşması ve Çin

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2023, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.