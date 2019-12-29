Gaybî âlemler nerede?

Bu fizik âlem içinde kalındığı halde Cennete girilebilir mi? Oysa Ravza-ı Mutahharaya giren Cennete girmiş olur.

Zira, Rasûl-ü Ekrem (asm) Efendimiz: “Evimle minberim arası, Cennet bahçelerinden bir bahçedir” buyurmuştur. 1 Cennet bu cismanî âlemin içinde mi?

Burada mecaz kastedilmiştir, denilebilir. Fakat mecâza hamletmek için bir karine gerekir. Çünkü kelâmda asıl olan hakikî anlamıdır. Haydi, bunu mecazdır diye te’vil etsek bile, bu defa aynı hadisin “Minberim de Havz-ı Kevserimin üstündedir.” şeklindeki devamına ne diyeceğiz?

“Ey Allah’ın Resulü! (Namaz içinde) durduğun yerden (görmediğimiz) bir şeye elinle uzandığını sonra da irkilip geri çekildiğini gördük” diye sebebinin sorulması üzerine Rasûl-ü Kibriya’nın (asm): “Kat’î olarak Cenneti gördüm de, bir salkım üzüm yakaladım. Koparmaya muvaffak olsaydım, dünya durduğu sürece ondan yiyebilecektiniz” diye cevap vermesi 2 Cennetin bu fizik âlemle bitişik olduğunu mu gösteriyor? Cennet bu kadar yakın mı? Yoksa âlem-i misal, onu dürbün gibi yaklaştırmış mı?

Havarilere indirilen sofra gibi 3 Allah dostu mübarek bir hanımın geçim sıkıntılarını kocasına ilettiği anda Cennetteki saraylarından kopan altın bir kerpicin yanlarında hazır olması, nasıl mümkün oldu? Cennet, yedinci semanın da üstünde ve nihayet uzak bir yerde değil mi?

Cehennemin de bu dünyanın içinde ve yerin altında olduğunu bildiren hadisler 4 olduğuna göre Cehennemin üstünde mi oturuyoruz?

Haşir meydanı dünyanın medar-ı senevîsinde, (yörüngesinde) Cehennemin ise onun altında olduğu bildirilmiştir. 5 Ancak Güneşimizin Şemşü’s-Şumûs’a doğru saatte 900.000 km. bir hızla gittiğini, Güneşimizin de içinde bulunduğu Samanyolu galaksimizin ise Andromeda galaksisine doğru saatte 320.000 km. bir hızla gittiğini, dolayısıyla dünyanın uzay içinde bir geçtiği yerden bir daha asla geçemediğini dikkate aldığımızda “medar-ı senevî altı” neresidir?

Yıldızlar narını Cehennemden nurunu ise Cennetten nasıl alıyor? Bazı yıldızlar da âhiret âlemlerine mi bakıyor? 6

Ölüp Berzah Âlemine geçmiş olanların neden kabirlerine selâm verilir? (Bu sünnettir.) Berzah âlemi de mezarın içinde mi? “Kim bir kardeşinin mezarını ziyaret eder ve başında oturursa, ölü onunla ünsiyet eder, kalkıncaya kadar onu dinler, kalkınca onu uğurlar” şeklindeki rivayetler 7 berzah âleminin bu dünyanın içinde olduğunu mu gösteriyor?

Evde kaç kişi yaşıyorsunuz? Tabi cinleri hesap etmediniz. Halbuki, rivâyetlere göre evlerimizin çatılarında Müslüman cinlerle beraber yaşıyoruz. Hatta aynı sofraya onlarla birlikte oturuyoruz. 8 Niçin hiç sıkışmıyoruz?

Bu kadar çok ve zor soruların cevabını tek bu yazıda bulmayı beklemiyorsanız başlayalım:

“İnsanda cisimden başka nasıl akıl, ruh, hayal, hafıza gibi manevî vücutlar var. Elbette insan-ı ekber olan kâinatta, âlem-i cismaniyetten başka âlemler var.” 9

Nasıl ki, ziya âlemi, hararet âlemi, hava âlemi, elektrik âlemi, cazibe âlemi, esir âlemi, misal ve berzah âlemleri arasında sıkışma ve çatışma olmaz. Bütün bunlar senin oturduğun yerde birbirine karışmaksızın beraber bulunurlar. Öyle de, geniş olan gayb âlemlerinin pek çok nev’i, bu dar olan arzımızda bir araya gelebilirler.

Nasıl ki, hava bizim dolaşmamıza mani olmaz. Su bizi gidip gelmekten alıkoymaz. Cam ışığın geçişine karşı koymadığı gibi kesif maddeler de röntgen şuâlarının geçişine mani olmaz. Nasıl ki, demir hararetin veya elektriğin cereyanını engellemez. Aynen öyle de, hiçbir şey cazibe kuvvetinin akışına veya cinlerin cevelanına ya da ruhların deveranına yahut meleklerin seyeranına mani olmaz. 10

“Bir vücud nev’inde, muhtelif âlemler beraberce bulunabilir; aralarında sıkışma olmaz. İstersen karanlık bir gecede lambalarla aydınlatılmış, dört tarafı aynalarla çevrili âlem-i misalin bir penceresi hükmünde bir menzile gir. Evvelâ orada hakikî ile misalî olanı birbirine bitişik şekilde görürsün. Böylece pek çok aydınlık menzil, bütün şehri kaplamıştır. Şunu da görürsün ki, şu hakikî vücuttan habbe kadar bir şey, o misalî vücuttan bir âlemi yüklenip kaldırabilir.” 11

Nass-ı âyetle semâvâtın üstünde bulunan Cennetin, hadsiz uzaklığıyla beraber, daire-i tasarrufatı perde-i şehâdet altında, her tarafta nûranî bir surette uzanmış, yayılmış. Cennetin merkez-i kübrâsı uzakta olmakla beraber, âlem-i misal âyinesi vasıtasıyla her tarafta görünmesi mümkün olduğu gibi, bu âlem-i fânide bir nevi müstemlekeleri ve daireleri bulunabilir, hediyeleri gelebilir. Cevv-i havaya dahî şumûlü bulunan semâvât memleketinin karakolhaneleri hükmünde bazı mevkileri var ki, o mevkilerde Arz memleketi ile münasebettarlık oluyor. 12

“Cin, ifrit ve sair muhtelif zîşuur ve zîhayat mahlûkların âlemleri olan yedi kat arzın âlemleri” 13 bu dünyada mevcuttur. Ama âlem-i şehadete ait Küre-i Arzın çekirdeğinde değil, belki âlem-i misalîdeki dallarının ve tabakalarının tezahürüdür. 14

“Evet, şu âlem-i berzahta, âlem-i ervahta bulunan ve âhirete gitmek için bekleyen hadsiz ervah-ı bâkiye kafileleri ile bizim mabeynimizdeki mesafe o kadar ince ve kısadır ki…” 15

(Devam edecek)

Dipnotlar:

1- Buhârî, Riā, 53, Feżâilü’l-Medîne, 12; Müslim, Hac, 92.

2- Tecrîd-i Sarih Trc, HN: 551, varyantlar: IV, 340-343.

3- Maide 5/112-115.

4- “Cehennem yedinci yerin altındadır” veya “Cennet semâda, Cehennem ise yerin içindedir” gibi hadisler için bk. Hâkim, Müstedrek, 4/568; Keşfü’l-Hafâ, 1/281; Kenzü’l-Ummâl, H. No: 39773; Beyhakî, Şuâbu’l-Îmân, 2/244.

5- 1. Mektup, 3. Sual; Muhâkemat, 1. Makale, 5. Mesele.

6- 3. Şuâ (Münacât).

7- Gazalî, İhya, IV, 875, 887; İbn Kayyım el-Cevziyye, Kitâbu’r-Ruh, 10.

8- Bedreddin eş-Şiblî, Ahkâmü’l-Mercan, (Cinlerin Esrarı, Terc. M. Ferşad); Cinler Âlemi, Trc. N. Erdoğan, 56.

9- 31. Söz, 2. Esas.

10- bk. M. Nûriye, Zeylü’l-Habbe, 12. İ’lem.

11- M. Nûriye, (Trc. Ü. ŞİMŞEK) Zeylü’l-Habbe, 9. İ’lem.

12- 28. Lem’a, 28. Nükte.

13- 12. Lem’a, 1. Mesele.

14- 12. Lem’a, 2. Sual, 1. Mesele.

15- 29. Söz, 2. Maksad, 1. Esas.