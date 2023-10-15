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15 EKİM 2023 PAZAR - YIL: 54

AKK STORE Hizm-App’leri

Adnan NACİR
15 Ekim 2023, Pazar
Lozandroid işletim sistemi gizli dosyalarının kalkmasıyla birlikte Mobiliye ülkesinde Yeni İOS’yılı ilan edildi. Mobiliye’nin yerli ve milli uygulama mağazası “AKK STORE”da sunulan bazı hizmet uygulamalarına (kısaca Hizm-App) bir göz atalım:

Götür: Çok özel bir mesajınızı göndermek istediğiniz biri mi var? İşaret çakın, hemen götürelim. Motosikletli, mobil ceza infaz timleri ile hizmetinizdeyiz. Temel hizmet paketimiz gasp, yaralama ve korkutma gibi basit mesajları kapsamaktadır. Diğer dünyaya kesin gidiş bileti almak istediğiniz kişiler varsa premium paketimiz olan MoBilet tam size göre! Kasklarında taşıdıkları aksiyon kameraları ile profesyonel ekibimiz size operasyonu canlı olarak izleme imkânı veriyor. Bitirici hamle için “İndir” butonuna basmanız yeterlidir, anında “indirirler”! 

PudraSepeti: Beyaz renkli ve adını şimdi bu mecrada dillendirmek istemediğimiz birtakım maddelerle yakalananlar için geliştirilmiş bir hizmet. UltraPudra isimli en kapsamlı paketle (hizmet paketini kastediyoruz) yapılabilecekler: Adli makamlara ve basına, yakalanan maddenin pudra şekeri olduğu bildiriminin yapılması, araç varsa (ki lüks ve çakarlı arabası olmayanlara bu paketi satmıyoruz) aracın dışının “Ölümüne Reis!”, “Çilemse çekerim, pudramla şekerim” gibi yazılarla süslenmesi, namaz kılarken çekilmiş resimlerin sosyal medya hesaplarından paylaşılması ve bot hesaplarımızdan kişi için destekleyici gönderiler (“başaramayacaksınız, boyun eğdiremeyeceksiniz”, “ezanlar susmaz, bayraklar inmez” ve türlü türlü ikna edici sloganlar) atılması. 

Dövtor: Neydi o eskiden, hastanelere gidip dünyanın sırasını beklerdiniz. Bırak doktor dövmeyi, doktoru göremeden bile eve geldiğiniz olurdu. Artık devir değişti. Sıra beklemeden, randevu bile almaya gerek kalmadan doktor dövebileceksiniz! Dövtor müşteri hizmetleri hattı size bir telefon kadar yakın. Arayın, adresinize gelip sizi acil servisine gitmeye yarayacak kadar dövelim ve en yakın hastanenin acil kapısında bırakalım. Canınız dayak istemiyorsa ya da doktor dövecek kadar güçlü değilseniz sadece doktorun adını verin, sizin yerinize onu biz dövelim!

Feyiz-book: Öğretmeninize hakaret etmek istiyorsunuz ama kelime dağarcığınız mı yetmiyor, üzülmeyin! Sizin için en anlamlı hakaret ve küfürleri derleyip paket olarak kullanımınıza sunuyoruz. Bizde lafı dolandırma yok, doğrudan kitabın ortasından konuşuyoruz. Hakaret edilmesini istediğiniz kişinin adını, yaşını, cinsiyetini ve iletişim bilgilerini gönderin yeter.

Not: Sülaleyi işe karıştırmak ekstra ücrete tabidir ve en fazla yedi cedde kadar genişletme yapılabilir. 

İ-HaLe: Tanıdığınız etkili birileri yok diye kamu ihalesi alamıyorsanız üzülmeyin. Tamamı İHL mezunu ve alanında uzman kadromuzla biz yeteri kadar ihale alıyoruz. Bir taşeronumuz da neden siz olmayasınız? Ayrıntılı hizmet seçeneklerimizi öğrenmek için bize ulaşın. Selam ve dua ile...

Rüşweetter: Aşamadığınız bürokratik engeller mi var? İşlerinizi çabucak halletmek mi istiyorsunuz? Hemen hesap açıp bize hediye gönderiyorsunuz ve biz de işinizi çabucak hallettiriyoruz. Hediyelerimiz, tor-pille çalışan bütün kurum ve kuruluşlarla uyumludur, hepsinde geçer. 

EşliPeçete: Yapmak istediğiniz işi, gönlünüzden geçen şekliyle peçeteye yazıp istek yolluyorsunuz, biz o isteğe uygun ihale açtırıyoruz. Paranız yoksa borç veriyoruz, bizim paramız yetmezse size kefil olup dışarıdan para buluyoruz. Aynı peçete ile vergi borçlarınızın üstünü de sildirebiliyorsunuz. 

Not: Kaymak üstü kaymak tabakaya hitap eden bu hizmet için sınırlı bir kontenjan ayrılmıştır. 

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