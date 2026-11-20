Anayasa Mahkemesi 17.11.2026’da yayınladığı bir iptal kararıyla çok önemli ve tebrik edilesi bir hukukî düzen değişikliğine imza attı.

Mahkemenin 16.7.2026’da oy birliği ile aldığı kararla, Umumi Hıfzıssıhha Kanununun 1930’dan bu yana yürürlükte olan “umumi kadınlar hakkında ahkâm” başlıklı 128. maddesi Anayasaya aykırı bulunarak iptal edildi.

Hükmün Anayasaya aykırılığı meselesi Mahkemece üç ayrı mahalli mahkemenin 2025 ve 2026 yıllarında yaptığı üç ayrı başvurunun birleştirilmesi suretiyle görüşülüp karara bağlanmış.

Mahkeme bu kararını Anayasanın 17. maddesindeki “Herkes yaşama, maddi ve manevi varlığını koruma ve geliştirme hakkına sahiptir” hükmüne dayandırmış.

İptal edilen kanun hükmü, -güya- umumi kadınları ve umumhaneleri kendince bir “düzen” altına almaya ve buradan hastalık yayılmasını engellemeye çalışıyor ve devlete yani yürütme organına, bir yönetmelik neşrederek umumi kadınların ve umumi evlerin tabi olacakları hükümleri düzenleme ve “bu fuhuş yüzünden intişar eden” hastalıkların ve bilhassa zührevi hastalıklarını yayılmasına engel olacak tedbirleri tesbit ve tatbik etme vazifesi veriyordu.

Anayasa Mahkemesi ise devletin asıl görevinin böyle bir piyasanın varlığını sürdürmek değil varlığını ortadan kaldırmak olduğuna hükmetti.

Böylece Anayasa Mahkemesi Anayasaya dayanarak devlete ve kanun koyucuya yeni bir görev vermiş oldu:

Fuhşu ve organize fuhuş merkezlerini yasaklama, engelleme ve buna uygun olarak bir hukuki düzen kurma görevi.

Bu kararı oybirliğiyle alan Anayasa Mahkemesi Başkanı Kadir Özkaya, Başkan Vekili Basri Bağcı, Başkan Vekili İrfan Fidan, Üyeler Rıdvan Güleç, Recai Akyel, Yusuf Şevki Hakyemez, Yıldız Seferinoğlu, Selahaddin Menteş, Kenan Yaşar, Muhterem İnce, Yılmaz Akçil, Ömer Çınar, Metin Kıratlı ve Şaban Kazdal ile raportör Emre Dursun’u tebrik ediyoruz.

Bu kararı muhalif medya dahi eleştirel bir biçimde vermedi. Çünkü fevkalade haklı ve gecikmiş bir karardı.

Bizim ilgilendiğimiz asıl mesele, bu kararın dayanakları.

Kararda şu kaynakları atıf yapılmış:

-Avrupa Konseyi Parlamenterler Meclisi’nin 4.10.2007 tarihli “Fuhuş-Hangi Yaklaşım Kabul Edilmeli?” başlıklı kararı

-Avrupa İnsan Hakları Mahkemesinin içtihatları

-Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi’nin hükümleri

-Birleşmiş Milletler tarafından 1956’da kabul edilen “Köleliğin, Köle Ticaretinin ve Köleliğe Benzer Kurumların ve Uygulamaların Kaldırılması Hakkında Sözleşme”

-Bu sözleşmeyi kabul eden 1964 tarihli ve 361 sayılı Kanun

-Birleşmiş Milletlerin “Sınıraşan Örgütlü Suçlara Karşı Birleşmiş Milletler Sözleşmesine Ek İnsan Ticaretinin ve Özellikle Kadın ve Çocuk Ticaretinin Önlenmesine, Durdurulmasına ve Cezalandırılmasına İlişkin Protokol”ü

-Bu Protokolü onaylayan 2003 tarihli ve 4804 sayılı Kanun

-Yine bu Protokole ve Kanunu uygun olarak, yürürlükteki Türk Ceza Kanunu’nun “insan ticareti suçu”nu düzenleyen 80. maddesine, suçun seçimlik hareketleri arasında 2006 yılında “fuhuş yaptırma suçu”nun da eklenmiş olması

Kararda, UNICEF’in de takibi ve koruması altında olan Birleşmiş Milletler Çocuk Hakları Sözleşmesinin 7/1. maddesinde yer alan “Çocuk ...mümkün olduğu ölçüde ana-babasını bilme ve onlar tarafından bakılma hakkına sahip olacaktır.” hükmünün zinayı ve dolayısıyla fuhşu yasaklayan ve evliliği ve aileyi destekleyen hükmüne de dolaylı atıf var sayabiliriz.

Kararda ve dayanaklarında “insan onuru” temel kavram.

Ama kararda Türk Dünyasına ya da İslam Dünyasına ait ulusal ya da uluslarüstü hukuki düzenlemelere atıf yok. Zaten böyle bir düzenleme demeti de yok.

Avrupa’dan bize sadece kötülük geldiğini ve geleceğini sananların kulakları çınlasın.