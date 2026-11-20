Avrupa Birliği, Ukrayna savaşında Kiev’e açıktan askerî ve malî destek vererek taraf olsa da Rusya ile savaş alanında bire bir karşı karşıya gelmemeye özen göstermektedir.

“Çatışmaya doğrudan taraf olmama” hassasiyeti üzerine kurulu bu stratejiyi eski NATO Genel Sekreteri Anders Fogh Rasmussen pek önemsememiş olacak ki, The Telegraph gazetesine verdiği demeçte İngiltere ve Fransa’nın bir barış anlaşmasını beklemeden derhal Ukrayna’ya asker göndermesini istemektedir.

Geçmişindeki “neocon” çıkışlarıyla bilinen Rasmussen, “Gönüllüler Koalisyonu”nun artık “Eylem Koalisyonu”na dönüşmesi gerektiğini savunarak İngiltere ve Fransa gibi iki nükleer gücün Ukrayna’da askerî olarak sahaya inmesini önermektedir.

Önerileri bununla da sınırlı kalmamakta; dondurulmuş Rus varlıklarının Kiev’e devredilmesini, Rusya ile fosil yakıt ticaretinin tamamen sıfırlanmasını, NATO hava savunma şemsiyesinin Batı Ukrayna’ya konuşlandırılmasını ve Avrupa’nın elindeki tüm siyasî, ekonomik ve askerî imkânları kullanmasını talep etmektedir.

Bu çıkışın zamanlaması ise daha da dikkat çekicidir. Bir tarafta aralarında Türkiye’nin de deniz bileşeniyle yer aldığı 11 ülkeden 2.800 askerin, saldırı görevi olmayan ve ateşkesten sonra konuşlanması planlanan çok uluslu güç için Polonya’da tatbikat yapması; diğer tarafta ise ABD arabuluculuğunda 10-11 Kasım 2026 tarihlerinde Rusya, ABD ve Ukrayna arasındaki barış görüşmelerinin Birleşik Arap Emirlikleri’nin başkenti Abu Dabi’de gerçekleştirilmesi tesadüf olmasa gerek.

Diplomasi kapısını aralamaya çalışanlar bir araya gelmişken, birileri adeta savaş retoriğini sürdürerek barışı engelleme derdindedir. Aslında Rasmussen, barışın ve uzlaşmanın karşısında ilk defa yer almamaktadır.

2003’teki Irak savaşında Bush’un neocon ekibinin yanında saf tutan dönemin Danimarka Başbakanı Rasmussen, askerlerini Irak’a göndererek Chirac Fransa’sının ve Schröder Almanya’sının karşısında konumlanmış; Irak’ta kitle imha silahlarının varlığından hiç şüphe duymadığını da dile getirmişti. Silahlar bulunamadığında ise savaşın bunlar olmadan da haklı olduğunu savunmuştu...

2011’de Libya’ya yapılan saldırılarda Fransa, İngiltere ve ABD öncülük yaparken Rasmussen de NATO Genel Sekreteri sıfatıyla ittifakın bu müdahalede yer almasını sağlamıştı. Türkiye ilk başlarda “NATO’nun Libya’da ne işi var?” diyerek karşı çıksa da hava harekâtının komuta merkezi İzmir’deki Müttefik Hava Komutanlığı olmuştu. Sarkozy ile Rasmussen’in iş birliğiyle yürütülen yedi aylık operasyonun sonunda Kaddafi rejimi yıkılmış ve ülke kaosa sürüklenmişti.

Genel Sekreterliğinin son yıllarında da Rusya ile uzlaşı aramak yerine gerilimi tırmandırmayı seçmiş, NATO’nun doğu kanadındaki askerî varlığının artırılmasında ve Ukrayna ordusunun modernizasyonunda belirleyici rol oynamıştır. Rusya’nın NATO’nun doğuya genişlemesini bir güvenlik tehdidi olarak gördüğünü bilmesine rağmen Ukrayna’nın NATO’da yer alması gerektiğini her fırsatta dillendirmiştir.

Görevden ayrıldıktan sonra da çizgisini sürdüren Rasmussen, 2016’da dönemin Ukrayna Devlet Başkanı Petro Poroşenko’ya danışman olarak atanmış, 2022’de “Kiev Güvenlik Sözleşmesi” çalışma grubuna eş başkanlık etmiştir. Ayrıca 2015’te Goldman Sachs ve Boston Consulting Group, 2020’de ise Citigroup olmak üzere küresel finans ve danışmanlık devlerine danışman olmuştur.

Irak’tan günümüze uzanan neocon ve müdahaleci özgeçmişi ile küresel neoliberal çevrelerdeki danışmanlık ağları göz önüne alındığında, Rasmussen’in bugün savunduğu “doğrudan asker gönderme” isteğinin gerçekten Avrupa’nın güvenliğine mi hizmet ettiğini sorgulamak kaçınılmazdır.

Kaynaklar:

The Telegraph, 11.11.2026

Euronews Türkçe, 03.11.2026

The Local, 30.10.2014