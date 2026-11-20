İstanbul’un bazı semtleri “kentsel dönüşüm” ya da “kentsel yıkım” sebebiyle neredeyse tanınmaz hale geldi. Muhtemel bir depreme karşı şehrin yenilenmesi isabetli bir adım, ancak bunun çok daha iyi planlanması arzu edilirdi.

Sadece İstanbul değil, deprem fay hatları üzerinde olan onlarca şehrimiz depreme göre inşa edilmiş değil. Belki o yıllarda bugünkü gibi teknik imkânlar da yoktu, ama deprem düşünülerek bir şehirleşme planı yapılmadığı belli.

17 Ağustos 1999’da Kuzey Anadolu Fay Hattı üzerinde, Kocaeli’nin Gölcük ilçesi merkezli olarak meydana gelen “Marmara Depremi”nde İstanbul’un da hasar görmüş olması ve tabii sonraki depremler bu meselenin kalıcı olarak gündem olmasına vesile oldu. İdareciler uzun süre “İstanbul’u yıkıp yeniden yapacağız/inşa edeceğiz” demiş olsa da depreme dayanıklı binaların yapılması ancak son yıllarda başladı. Elbette yeni yapılan binalar büyük ölçüde depreme dayanıklı şekilde yapılıyor, fakat eldeki eski binaların büyük depremlere dayanması mümkün değil. Netice olarak açıklanan kampanyalarla eski binaların yıkılıp aynı şekilde yerlerine yenilerinin yapılaması yoluna gidildi. Vatandaşa destek olmak için de devler belli ölçülerde yardımcı oluyor. “Yarısı bizden” kampanyası ile belli miktarlarda hibe ve geri ödemeli yardımlar yapılıyor.

Bu güzel kampanyanın şöyle zaafları da var: Bir defa İstanbul’un büyük dertlerinden olan ‘otopark’ meselesine bir çare bulunmuş değil. Yıkılan binaların yerine aynı şekilde yeni binalar yapılıyor, ek kat verilen inşaatlar da var. Dolayısı ile bu inşaatlar bittiğinde ciddi bir otopark problemi İstanbul’u bekliyor olacak. Mesela, Güngören, Bahçelievler ve Avcılar’da yeni evlerine taşınan vatandaşlar arabalarını park edecek yer bulabilecekler mi? Şu anda yüzlerce bina yıkılmış vaziyette ve yıkılan binaların boş arsaları yeni inşaatlar başlayana kadar otopark olarak kullanılıyor. Buna rağmen arabalar park yeri bulmakta zorlanıyor. Peki, bütün binalar yenilenip her yer dolunca bu arabalar nerelerde park edilecek? Bahsettiğimiz ilçelerde ihtiyaca yetecek kadar “özel otopark”lar da yok. Dolayısı ile şehirleri yenilerken bu ihtiyacın karşılanmamış olması bir eksiklik olarak karşımızda duruyor.

Keşke bu dönüşüm çalışmaları dah geniş planlı düşünülüp otopark meselesi de çözüme kavuşturulabilseydi. Ayrıca bu dönüşüm ve yıkım kararlar depremden hemen sonra alınsaydı da bugün yıkılan binaların dış cepheleri “ısı yalıtımı” ile kaplanmasaydı. Öyle ki geçen yıl dış kaplaması yapılan ve “yenilenen” binalar bile “kentsel yıkım”a uğruyor. Peki, bu arada yapılan “dış cephe yenileme” çalışmaları boşa gitmiş olmadı mı? Bu paralar da netice itibarıyla “milli servet” değil mi?

Hadiseye bu cepheden bakınca “kentsel dönüşüm/kentsel yıkım” hem çok iyi hem de çok kötü bir iş gibi duruyor...