Türkiye'nin bugün ihtiyaç duyduğu en önemli meselelerden biri, demokrasiye, hürriyete, adalete ve hukukun üstünlüğüne inanan bütün demokratların ortak bir zeminde buluşmasıdır.

Çünkü dağınık duran demokratik güçlerin, ülkenin demokratik geleceği için güçlü bir irade ortaya koyması kolay değildir. Bu sebeple bütün demokratların ayrılıkları bir tarafa bırakarak birleşmesi tarihî bir ihtiyaçtır.

Bu birlik çağrısının fikrî temellerini anlamak için Bediüzzaman Said Nursî'nin demokrasi, meşveret, hürriyet ve adalet konusundaki görüşlerine bakmak gerekir.

Bediüzzaman, istibdadın karşısında hürriyeti, keyfî idarenin karşısında meşvereti, şahsî hâkimiyetin karşısında milletin iradesini savunmuştur. Ona göre meşrutiyet ve demokrasi, adalet ve meşveret esaslarıyla anlam kazanır. Çünkü milletin kendi geleceği hakkında söz sahibi olması, demokratik hayatın temel şartlarındandır.

Bediüzzaman'ın ortaya koyduğu en önemli esaslardan biri de ittihad-ı İslâm ve ittihad-ı millet düşüncesidir. İnsanları ayrıştıran değil, ortak değerlerde buluşturan bir anlayışı esas almıştır. Farklı fikir ve düşüncelerin bir arada yaşayabilmesini, hürriyetin ve kardeşliğin temel şartlarından biri olarak görmüştür.

Özellikle demokratlara verdiği mesaj bakımından Bediüzzaman'ın müsbet hareket anlayışı büyük önem taşımaktadır. Müsbet hareket; yıkıcı rekabetten, düşmanlıktan ve ayrıştırıcı siyasetten uzak durarak yapıcı bir mücadele yürütmektir. Bugün demokratların birbirleriyle uğraşmak yerine ortak hedeflere yönelmesi, bu anlayışın bir gereğidir.

Bediüzzaman'ın demokrasiye bakışında meşveret de önemli bir yere sahiptir. Meşveret, tek kişinin kararına teslim olmak değil, ortak akla başvurmak ve farklı fikirleri dinlemektir. Dolayısıyla demokratların birleşmesi de bir kişinin veya bir siyasi grubun etrafında toplanmak değil, ortak ilkeler üzerinde demokratik bir dayanışma oluşturmaktır.

Bugün Türkiye'nin ihtiyacı; şahısların değil ilkelerin, makamların değil hizmetin, siyasi hesapların değil milletin hukukunun öne çıktığı bir demokratik birlikteliktir.

Bütün demokratlar; hürriyet, adalet, meşveret, hukukun üstünlüğü ve insan hakları gibi temel değerlerde birleşebilmelidir. Bu birlik, farklılıkları ortadan kaldıran değil, farklılıkları demokratik bir zenginlik olarak kabul eden bir birlik olmalıdır.

Bediüzzaman'ın fikirlerinden alınacak en önemli derslerden biri şudur: İstibdada karşı hürriyet, ihtilafa karşı ittifak, husumete karşı kardeşlik ve keyfîliğe karşı adalet!

Artık ayrılıkları büyütme değil, ittifak etme zamanıdır.

Bütün demokratlara çağrımızdır: Bediüzzaman'ın meşveret, hürriyet ve müsbet hareket anlayışını rehber edinerek birleşin. Çünkü demokratların birliği yalnızca siyasi bir ihtiyaç değil, Türkiye'nin hür ve adil geleceği için toplumsal bir sorumluluktur.

Demokrasi ittifakla güçlenir, hürriyet dayanışmayla korunur, adalet ortak iradeyle yükselir.

Bütün demokratlar birleşmeli; milletin hürriyet ve adalet mücadelesinde ortak bir ses olmalıdır!