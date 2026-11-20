Bir çocuğun kurduğu arkadaşlık, bazen bir ailenin hayatında yeni bir kapı açabilir. Yalova’da yakın zamanda yaşadığımız bir hadise, bunun güzel bir örneği oldu. Küçük bir kar tanesinin nasıl çığa dönüşeceğine adım adım şahit olduk.

Cumartesi günleri Yalova’da umumî ders okunurken aynı anda hanımlar bölümünde iki ders yapılır: Biri, çalıştıkları için hafta içi derslerine katılamayan hanımlara yönelik Risale-i Nur dersi; diğeri de eşimin organize ettiği, anaokul ve ilkokul seviyesindeki çocuklara yönelik Can Kardeş dersi.

Küçük kızımın Kur’ân kursunda çok iyi anlaştığı bir arkadaşı vardı. Anneler de zamanla tanışıp görüşmeye başladılar. Eşim, bu hanımı derse davet etti. O da memnuniyetle kabul etmekle kalmadı, eşinin ve oğlunun da derse katılmasını sağladı. Böylece dört kişilik bir aile, üç farklı derse iştirak etmiş oldu. Küçük kızımın attığı adım; eşimin ve daha sonra da davet edilen hanımın desteğiyle aile boyu hizmete dönüştü.

Bu vakıa bize; çocuklarımızın arkadaşlarıyla, komşu ve akrabalarımızın çocuklarıyla daha yakından ilgilendiğimiz takdirde çok hayırlı kapılar açılacağını hissettirdi. Üstelik bu ilgi yalnızca çocuklarla sınırlı kalmıyor; anneye, babaya ve diğer kardeşlere de sirayet ediyor. Bu bakımdan Can Kardeş dersleri, yalnızca çocuklara yönelik bir faaliyet değil, ailelere ulaşmak için de önemli bir fırsattır. Bu derslerin devam etmesi, onlarla ilgilenen fedakâr hanımların desteklenmesi ve gayretlerinin takdir edilmesi gerekir.

Üzülerek ifade etmek gerekir ki zaman zaman çocuk sesleri sebebiyle kırıcı hadiseler vuku bulabiliyor. Bu yüzden çoğu anne derslere çocuk getirmekten çekiniyor. Yaşanan bu kırgınlıklar, o sevimli ve masum yavruların hassas kalplerinde derin izler bırakıyor. Belki de bu izler, ileride hizmetten uzaklaşmalarına sebep olabilir. Hizmet yapalım derken insanları hizmetten soğutmaktan korkmalıyız. Biraz hoşgörü ve tebessümün açamayacağı kapı yoktur. Kızmak yerine sevmek, bağrına basmak, saçını okşamak, küçük hediyeler vermek çok zor olmasa gerek.

Meşveretlerde de altı çizilen şu husus son derece önemli: “Küçük yaştaki evlatlarımıza ve evlatlarımızın arkadaşlarına ulaşmak zorundayız. Küçük yaşta hizmetlere dâhil olunursa sağlam bir temel atılır. Bu sebeple ciddi bir gayret göstermemiz lazım.”

Evet, önümüze bakmak ve müspet hareket kaidesini hatırda tutmalıyız. Evlatlarımız göz bebeğimizdir. Onların hayatına dokunmaya başladığımızda ailelerine ulaşmak da çok zor olmayacaktır. Kısa sürede hizmet halkalarına dâhil olanları memnuniyetle müşahede edeceğimizi ümit ediyoruz. Yeter ki vazifemizi hakkıyla, sabırla, güler yüzle ifa etmeye çalışalım.

Evlatlarımızın oyuna gidiyor gibi hevesle derse gelmesini arzu ediyorsak dershanelerimizi hoşgörü, sevgi, sürpriz ve hediye bahçesine çevirmek zorundayız!

Yıllar önce bir camide çok hoşuma giden bir yazı okumuştum: “Bu camide çocuklara kızmak YASAKTIR!” Gelin, Can Kardeş hizmetlerini de bu cümle ışığında değerlendirelim. Çocukların sesini bir rahatsızlık değil, hayatın ve ümidin işareti olarak görelim. Onların gönlünü kazanmak için birbirimize destek olalım, eksiklerimizi birlikte tamamlayalım. Çünkü bir çocuğun derse severek gelmesi, yarının hizmetine atılmış güzel bir adımdır. Allah rızası için bu kapıyı sevgiyle açık tutalım. Ne dersiniz, böyle bir gayret gösterirsek Rabbimiz yardımını ikram etmez mi?

