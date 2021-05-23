Aşılara tutunmak...

AKP ve MHP kongrelerine denk gelen zamanlarda girilen normalleşme, Nisan ayında virüs bulaşması vak’alarının sayısını arşa çıkarınca, bazı ülkeler bize uçuş yasakları uyguladı ve vizeleri askıya aldı.

Ramazan dönemi boyunca teravihlerin iptal edilmesi ve tam kapanma tedbirlerinin bayram günlerini kapsayacak şekilde uygulanmasının turizm sektörümüzü kurtarmaya matufen yapıldığı açıkça ifade edildi.

Aşıişleri –düzeltiyorum, Dışişleri – Bakanı’mız, Almanya’da turizmle ilgili konuşurken teminat verdi, “turistin göreceği herkes aşılanacak” dedi. Tepkili sesler yükselince “turist dediysek neden sadece yabancıları anladınız ki, yerli turistler için de söyledim” manasında bir tevil getirdi, ama bu açıklama önceliğin paraya verildiği gerçeğini değiştirmedi. Kafası karışanlar için nihaî nokta Erdoğan tarafından kondu: “Turist zaten gelmiyor, gelene yasak mı uygulayalım? Oradan 3-5 dolar gelecekse bırak gelsin!”

Turizm Bakanlığı, geçtiğimiz hafta çok tartışılan bir video sundu. Videoda, “eğlenmenize bakın, ben aşılıyım” anlamına gelen İngilizce bir ifadenin yazılı olduğu maskeler takan personel vardı. Aşılanma reklâmı yapmak istediler, ama vatandaş tarafından durum aş”ağ”ılanma olarak anlaşılınca video apar topar silindi.

Aşılanma meselesini ön plana çıkardık, ama memlekette o kadar aşı var mıydı ki? Aman bir terslik çıkarmasın diye huyuna suyuna gittiğimiz, Uygur Türklerine yapılan mezalime ses çıkarmadığımız, çıkaranları susturduğumuz veya elimizle kendisine teslim ettiğimiz Çin, kim bilir neye kızıp da söz verdiği aşıları göndermeyince, aşı randevuları iptal edilenler, ikinci doz randevusu 8 hafta sonrasına atılanlar oldu. Neyse ki, bir zamanlar “acı vatan” denilen ve şimdilerin “aşı vatan”ı Almanya’dan aşı müjdesi geldi. Koca Sağlık Bakanı’mız 120 milyon doz aşı haberini verirken, “o ki bana inanmıyorsunuz, aha da sahabına sorun” dercesine Uğur Şahin’den rakamları teyit etmesini istedi.

Madem artık bol bol aşı gelecek, yerli yabancı bütün turistlerin görebileceği kişilere, üzerinde ilginç mesajlar taşıyan yeni maskeler tasarlamak lâzım. Yeni formülümüz HMMM: Hijyen, mesafe, maske, mesaj.

“Aşılarımız turizm zoru, Allah’ım sen turisti koru!”, “aşı bir otobüstür; binmesini bilmeli, son kafile gitmeden turiste görünmeli”, “çağırdım gelmediler, sen aşısızsın dediler” veya “turiste can feda, aşı olmayana elveda!” gibi kamyon arkası yazılara benzer eğlenceli maske sloganları geliştirebiliriz. Ya da, “He-man” etkisini gösterebilecek “maskelerin gücü adına, ben aşılıyım artık!” yazısına ne dersiniz?

Bazı meşhur şarkı sözlerine benzer yazıları kullanmak da mümkün, meselâ:

“Virüse bulamıyor kimse derman

Öyle zor ki dövizsiz olmam

Devletten geldi büyük ferman

Aşıların çocuğuyum, ben aşılar çocuğuyum”

“Gözümde canlanır koskoca mazi,

Turistler nerede, ben neredeyim

Suçumuz neydi, aşımızı da olduk işte

Gel gör aşılandım, ben ne haldeyim

Korona birikti sığmaz içime

Bin maske taksam da azdır virüse

Dövizi unutan turizmciye,

Mutluluktan haber ver direkt aşı”

“Sevdim seni inanamayacağın kadar paralı turist

Damarlarımda dolaşan şu aşılı kanımda koronanın adı yok

Aşılanmışım, aşım eşkalim bilinmekte

Üstelik maskem de tam şuramda...

Kirli sakalıyla turist kafilesi gezinmekte

N’eylersin ki çember daralmakta

Yasal injektörüyle bir Aşişleri bakanı yaklaşmakta...”

“Aşı olmak özgürlükse

Özgürüz ikimiz de

Turist, yuvasız çalı kuşu

Bense kafeste kanarya

O dolaşmış ülke ülke

Savurmuş dövizini

Ben yetirememişim gelirimi

Başvurmuşum hibelere!”

Turizmi yaşatırız belki bir kaç yıl, aşılara tutunarak... Fena mı olur?