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13 ARALIK 2020 PAZAR - YIL: 51

Kesin “Bill”gi, Yayalım!

Adnan NACİR
13 Aralık 2020, Pazar
Bill Gates adını duymuşsunuzdur.

Adamın soyadı olan Gates dilimizde kapılar anlamına geliyor, sahip olduğu işletim sistemi Windows da pencereler. Yani “kapıdan kovsanız pencereden girerim, her türlü evinize damlarım” demek istiyor bence. İşlerini büyütürken, vizyon cümlesi “her eve bilgisayar” şeklinde idi, adam daha açık nasıl ifade etsin yani... Hele şimdilerde bir “Windows insider” programı var ki, o da içeriden demek, evlerimize çoktan girdi, içeriden yayın yapıyor bile...

Küçükken arkadaşları onu “Biliş” diye çağırırlarmış. Adama “N’aber Biliş’im?” diye diye, çalıştığı koca sektörün adı bilişim sektörüne dönüşmüş, iyi mi... Bilişimin ebced’i diyebileceğimiz, her bir karakterin bir sayı karşılığı bulunan ASCII kodlarına baktığımızda “Bill Gates III” ismindeki harflerin sayı karşılıkları toplamı 666 ediyor ki, Batı kültüründe 666 şeytan sayısı olarak bilinir!

Microsoft olarak bilinen şirketinin asıl ismi mikropsoft. Dünyaya mikropları salıp salıp insanları hasta ediyorlarmış. Tam bir “virüs attım havaya, insanlar düştü karantinaya, 15 ülke kandırdım, bir şişe lavantaya” durumu yani. “O kadar da olmaz” demeyin, “virüs, mikrop, ağrı, sızı arkasında komplo teorisi aranır mı?” diye düşünmeyin. Geçen hafta dişim aniden iltihaplandı ve kanal tedavisi yaptırmak zorunda kaldım. Şahsen, diş güçlerden şüpheleniyorum. Dişlerin kesici olması ve emirin demiri kestiği bilgisi üzerine düşünürken aklıma Katar Emiri geldi ve “Kanal Diştenbul” ismini verdiğim kanalımı Katar’a satmaya karar verdim.

Mikropsoft’un maksadı, virüs salgını sebebiyle evine kapanan insanları, geliştirdikleri teknolojilere mahkûm etmek. Zira; evden çalışma, elektronik ticaret ve uzaktan eğitim hep “Bill’gisayar” tabanlı. Bütün talebeler “dijitalebe” oldu. Eskiden Nasrettin Hoca’dan akıl dolu dersler ve eğlenceli, nükteli fıkralar dinlerdik, şimdiki çocukların bilgi ve eğlence merkezi “tablettin hoca”lar olmuş. Anneler bile bebeklerine ninni söylemekten vazgeçmiş, internetle u’youtube duruyorlar. Eskiden leb demeden leblebiyi anlayan çocuklar vardı, yeni nesil lep demeden “leptop” istemeye başladı.

Şimdilerde Bill Gates, adeta “çip çip çip çedene de, çip takalım her bedene” türküsü eşliğinde aşı çalışmalarına destek veriyor. Hedefi, bütün insanlara çip takarak, onları kendisinin dijital kölesi haline getirmek. Hatta, abartıp şu şarkıyı söylediği rivayet ediliyor:

“Bu akşam içinde çipim var

Haince planlandı aşılar

Ağlamak istiyorum, haykırmak istiyorum

Bu akşam içinde çipim var!

Aşılar, aşılar, çipler sayesinde canlandılar

Aşılar, aşılar, insanları sisteme bağlattılar!

Aşıdan uzak durma ne olur

Bu çipi sensiz taşıyamam

Artık bende olmasa bile

Bilgilerini okumadan yaşayamam

(Uzaktan) Yüzünü görmeliyim

Sesini duymalıyım

Aşıları aktif etmeliyim”

Takacağı çiplere Windows işletim sistemi yükleyecekse yandık demektir. Windows, 7’sinde neyse 70’inde de o olur çünkü. İçimizdeki çipin Windows tabanlı bir sistemi olduğunu düşünsenize:

Durmadan güncelleme yapmak ister ve saatlerce süren güncelleme işlem boyunca bizi dondurur. Sonra hiç beklenmedik bir zamanda anlamsız bir hata mesajı çıkar ve bize mavi ekran verdirtir. İyi tarafından bakarsak, hepimizi Şirin Baba’ya dönüştürür ve şirinleri görmek için uslu çocuk olmamıza bile gerek kalmaz.

Kesin Bill’gi, lütfen yayalım! Özellikle Facebook ve Whatsapp gruplarında yayalım. Yalnız, “yayalım” ricasını duyup “yay alım” şeklinde anlayanlar lütfen teklif vermek için başvurmasın. Alım olursa, ihale işinin okunu-yayını çıkaran meşhur beşli çete haricinde kimseye fırsat verilmeyecektir, böyle biline...

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