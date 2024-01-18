ABD’de İslamiyeti tanımak için Kur’an okuyanlar arttı

İSRAİL’İN GAZZE’YE SALDIRILARINDAN SONRA ABD’DE İSLAM DİNİNE OLAN İLGİ BİR HAYLİ ARTIŞ GÖSTERDİ.

İhtida hikayelerini okumak için tıklayınız

İngiltere’nin etkili gazetelerinden The Guardian’ın haberine göre, Filistin halkıyla dayanışma gösterileri düzenleyen ve sosyal medya kampanyaları organize eden yüzlerce kişi, aynı zamanda “Filistinlileri daha iyi anlayabilmek” amacıyla İslam’ı tanıma etkinlikleri gerçekleştiriyor. İslam’a ilgi duyan isimlerden ABD’nin Chicago kentinde yaşayan sosyal medya fenomeni Megan Rice, Gazze’deki insanî krize dikkat çekmek amacıyla sosyal medya hesaplarında Filistin hakkında konuşmaya başladı. Rice, konuşmasında “Filistinlilerin inançları hakkında konuşmak istiyorum. (İnançları) Ne kadar sağlam ve her şeyleri ellerinden alınmış olmalarına karşın hâlâ Allah’a şükretmeyi önceleyebilecek imkan bulabiliyorlar.” ifadeleriyle şaşkınlığını ve hayranlığını dile getirdi.

Kur’an okuma kulübü

Bazı Müslüman takipçilerin Filistinlileri anlamak için Kur’an-ı Kerim okumasını tavsiye etmesinin ardından Rice, sosyal medyada İslam’ı tanımak amacıyla “Kur’an Okuma Kulübü” oluşturdu.

1 Ayda Müslüman oldu

Rice, Kur’an’ı, okudukça “baskı karşıtı” ve kadın hakları yanlısı bulduğunu belirterek, bir ay sonra Müslüman oldu. “Kur’an Okuma Kulübü” kısa sürede yaklaşık 2 milyon kişi tarafından görüntülendi. Rice, Gazze’de saldırılara maruz kalanlara sempatisini artırmak için Kur’an okumaya başladığını ve Kur’an’ın hayatının önemli parçası haline geldiğini söyledi. Müslümanlar hakkında ABD’de “yanlış algıların” yayılmaya çalışıldığına dikkati çeken Rice, Kur’an okuyana dek kendisinin de İslam’ı “katı bir din” olarak gördüğünü ancak bu düşüncelerinin değiştiğini dile getirdi.

SALDIRILARDAN SONRA İSLAM'I SEÇTİLER

İsrail’in saldırılarına başladığı Ekim ayından bu yana sosyal medyada, pek çok kişinin Kur’an-ı Kerim aldığı ve okuduğu görüntüleri paylaşılırken bir süre sonra da İslam’ı seçtiğini ifade eden çok sayıda kullanıcı görüldü.

“Kur’an okumaya başladım”

YALE ÜNİVERSİTESİ’NDEN Doç. Dr. Zareena Grewal “Filistin halkının inanılmaz direnç, iman ve manevi gücünü anlamak için Kur’an okumaya başladığını” söyledi. Instagram fenomenlerinden Nefertari Moonn İSE, “Kur’an okurken huzur geliyor” şeklinde konuştu.

Yale Üniversitesinde ABD kültüründe İslami metinler ve dini hoşgörü konusunda çalışan Doç. Dr. Zareena Grewal ise İsrail’in Gazze’ye saldırılarının ardından insanların “Filistin halkının inanılmaz direnç, iman ve manevi gücünü anlamak için Kur’an okumaya başladığını” söyledi.

“Kur’an-ı Kerim’i okudukça etkilendim”

Filistin halkından etkilenen isimlerden biri olarak öne çıkan Instagram fenomenlerinden Nefertari Moonn (35) da “ölümle karşı karşıya olan insanları Allah’a yönelten şeyi merak ettiğini” vurgulayarak, Kur’an okumaya başladığını kaydetti. “Kur’an-ı Kerim’i okudukça etkilendiğini” söyleyen Moonn, “Açıklayamıyorum ama Kur’an okurken huzur geliyor. Sanki daha önce olduğum bir yerden geldiğimi ve oraya dönmeyi beklediğimi hissediyorum.” şeklinde konuştu.

“Kur’an değer yargılarımızla örtüşüyor”

Instagram’da “Kur’an Okuma Kulübü” düzenleyen Misha Euceph de Kur’an’da ABD’de gençlerin değer yargılarıyla örtüşen çok fazla ortak nokta bulunduğuna işaret etti. Euceph, Kur’an-ı Kerim’in insanları çevreci olmaya teşvik ettiği ve “tüketim karşıtlığını” içerdiğini belirtti.