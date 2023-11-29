İstanbul’a ziyaretim hayatımı değiştirdi, Müslüman oldum

Güney Koreli Prof. Dr. Hee Soo Lee’nin hayatı İstanbul’da değişti. 30 sene önce, 41 yaşında Müslüman olup, Cemil Lee adını aldı.

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Bağcılar Belediyesi’nin düzenlediği Cumhuriyet Sempozyumu’na katılan Prof. Dr. Hee Soo Lee (71) gençliğinde eğitim için geldiği İstanbul’un hayatında değiştirdiğini anlattı.

İstanbul Üniversitesi’nde doktora eğitimi yaptığı sırada İslam’la tanıştığını belirten Lee, Güney Kore’ye döndükten sonra Müslüman olduğunu ve Cemil Lee adına aldığını söyledi. Bağcılar Belediyesi, “Cumhuriyet’in İlanının 100. Yıl Dönümü Uluslararası Sempozyumu” düzenlendi. İki gün süren etkinliğe 8 farklı ülkeden 47 akademisyen katıldı.

Dine yakın biri değildim

Sempozyum için Güney Kore’den geldiğini ifade eden 71 yaşındaki Prof. Dr. Lee, İstanbul’un hayatında özel bir yeri olduğunu belirtti. İlk olarak 1983 yılında İstanbul’a geldiğini dile getiren Lee, “İstanbul Üniversitesi Tarih Bölümü’nde doktora yaptım. O zaman İbrahim Kafesoğlu hocamız vardı. Onun Türk Milli Kültürü kitabını okurken Türkiye’den başlayarak Kore’ye kadar aynı kültür aynı tarihe sahip olduğumuzu öğrendim. Memleketime döndükten sonra ilim hayatıma devam ettim. Şu anda profesör olarak Türk kültür tarihi ve Osmanlı’nın Uzakdoğu münasebeti üzerine ders veriyorum. Dinlere yakın biri değildim. Bu sırada İslamiyet ile tanıştım. İstanbul hayatım sırasında İslamiyet’in güzel taraflarını araştırarak öğrendim. Ülkeme döndükten sonra araştırmalarım devam etti. 41 yaşında Güney Kore’de Müslüman oldum. Koreli imam bana Cemil ismini verdi. O günden beri de Cemil Lee adımı kullanıyorum. 30 senedir Müslümanım” dedi.

İstanbul - Seyhan Şentürk

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