Hafızlık eğitimini tamamladılar

Hatay’da İl Müftülüğüne bağlı Kur’an kurslarında eğitimlerini tamamlayan 160 kursiyer için Hafızlık İcazet Töreni düzenlendi.

Antakya Spor Salonu’nda gerçekleştirilen törende, saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu. Kur’an-ı Kerim tilavetinin ardından genç hafızlar, Kur’an’dan sureler okudu. Diyanet İşleri Başkanlığı Mushafları İnceleme ve Kıraat Kurulu Başkanı Hafız Osman Şahin, Hafızların Kur’an-ı Kerim’i muhafaza ettiklerini anlatarak, “İnsanlık ve ümmeti Muhammed adına o sorumluluğu bizim üzerimizden alan işte bu kıymetli hafızlarımızdır. Onları canıgönülden tebrik ediyorum.” dedi. AA

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