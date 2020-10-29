İngiliz medyasından kıyamet uyarısı!

İngiliz medyası, Kur’ân-ı Kerîm’i ve hadisleri kaynak göstererek yayımladığı “Kıyamet Alâmetleri” başlıklı haberinde 77 küçük ve 12 büyük kıyamet alâmetlerinin yaşanacağına dikkat çekti.

İngiliz medyasından Daily Star, Kur’ân-ı Kerîm ve hadis kitaplarında yer alan kıyamet uyarılarını yayımladı. Gazetenin ‘Kıyamet Günü’ için 77 küçük ve 12 büyük alâmet öngörüldü’ başlıklı haberinde, dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgınının İslâm dünyasında büyük kıyamet alâmetlerinden biri olarak değerlendirildiği ifade edildi.

Haberde, uzak mesafelerin kısa sürede kat edilebilecek olmasının da bir kıyamet alâmeti olduğu ifade edildi. İngiliz gazetesinin haberinde, ABD’li girişimci Elon Musk’ın, SpaceX projesi de bu alâmetle ilişkilendirildi.

Daily Star’ın haberinde Kur’ân-ı Kerîm’de yer alan zaman kavramına da değinildi. Zamanın daha hızlı geçmesinin de küçük kıyamet alâmetlerinden olduğuna dikkat çekilen haberde, zaman kavramı “sosyal medya” ile ilişkilendirildi. İletişim teknolojilerinin gelişmesiyle, internet ve özellikle sosyal medya kullanımının zamanın akışının daha hızlı olmasına sebep olduğu belirtilirken, gazete haberinde, “kıyamet alâmetleri yaklaşıyor” diye uyarıda bulundu.