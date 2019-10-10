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10 EKİM 2019 PERŞEMBE - YIL: 50

İyimserler daha uzun yaşıyor

10 Ekim 2019, Perşembe 01:22
Bilim insanları pozitif bakış açısına sahip kişilerin daha iyi kalp sağlığına ve daha uzun yaşamaya yatkınlık gösterdiğini buldu.

Yapılan yeni bir çalışmada iyimserlerin erken ölüm riskinin en kötümser kişilere nazaran yüzde 14 daha düşük olduğu bulundu (Pexels) İyimser zihin yapısının kalp ve damar hastalıklarıyla erken ölüm riskini azaltabileceği bilimsel çalışmalar üzerinde yapılan bir incelemeyle ortaya kondu. Daha önceki çalışmalar, iyimserliğin bir dizi olumlu fizikî sonucun yanı sıra iş, okul ve ilişkilerde daha başarılı olmakla da bağlantılı olduğunu bulmuştu. 

İyi düşünmek tedavi eder mi?

New York Times’tan Nicholas Bakalar’ın haberine göre, JAMA Network Open adlı bilimsel yayında yer alan bu yeni meta-analiz “Belirsizlik halinde genelde iyi şeylerin olmasını umarım” veya “Başıma iyi şeylerin gelmesini nadiren umarım” gibi muvafakat seviyesini ölçen sorular üzerinden iyimserlik ve kötümserliği ölçen 15 çalışmayı ihtiva ediyor. Kalp hastalıkları üzerine yaklaşık 210 bin kişiye ait verilerin bulunduğu 10 araştırmanın analizi, en iyimser bakış açısına sahip kişilerde kalp ve damar hastalıkları riskinin kötümserlere oranla yüzde 35 daha az olduğunu tesbit etti.

Bütün sebeplere bağlı ölüm verileri ihtiva eden ve yaklaşık 190 bin katılımcıyla yapılan 9 çalışmadaysa, iyimserlerin erken ölüm riskinin en kötümser kişilere nazaran yüzde 14 daha düşük olduğu belirlendi. Ortalama 14 yıllık takip süresine sahip çalışmalar, geniş bir yelpazede kalp ve damar hastalıkları risk faktörleri de dahil olmak üzere çeşitli sağlık ve davranış karakteristikleri yönünden kontrol edildi. Çalışmanın başyazarı Mount Sinai’deki Icahn Tıp Fakültesi’nden Prof. Dr. Alan Rozanski şunları söyledi: “İyimser kişilerin daha iyi sağlık davranışlarına sahip olduğu görülüyor. Egzersiz yapma ve daha iyi bir diyete sahip olma ihtimalleri daha yüksek. Doğrudan biyolojik etkilere dair delil de mevcut ve daha az iltihaplanmayla daha az metabolik anormalliklere sahipler.”

HABER: KÜBRA ÖRNEK 

kubraornek33@gmail.com

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