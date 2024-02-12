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13 ŞUBAT 2024 SALI - YIL: 54

'Kur’an’ı zevkle okuyacağım'

12 Şubat 2024, Pazartesi 23:51
Hollanda’da İslamofobik saldırılara tepki olarak Kur’an-ı Kerim dağıtıldı.

ABD’de İslamiyeti tanımak için Kur’an okuyanlar arttı

 

Hollanda’da ırkçı ve aşırı sağcı Batı’nın İslamlaşmasına Karşı Vatansever Avrupalılar (PEGIDA) hareketi lideri Edwin Wagensveld’in geçen ay yaptığı Kur’an-ı Kerim’e saldırı eylemine karşı tepki olarak şehir merkezinde Hollandaca mealli Kur’an-ı Kerim dağıtıldı. Hollanda’nın Arnhem kentinde bulunan 6 cami vakfının yöneticileri, aşırı sağcı Wagensveld’in 13 Ocak’ta Kur’an-ı Kerim’i yakmaya teşebbüs ettiği Jansplein Meydanı’nda “Yakma, oku” adlı etkinlik düzenledi.  Etkinlikte, meydandan geçenlere ücretsiz Hollandaca mealli Kur’an-ı Kerim hediye edildi ve İslam’ı anlatan broşür dağıtıldı. Ayrıca İslam’ın anlatıldığı etkinlikte, tatlı ikram edildi. Hollanda Diyanet Vakfına bağlı Arnhem Türkiyem Camii Vakfı Başkanı Galip Aydemir, meydandan geçenlere İslam’ın ve Kur’an-ı Kerim’in Müslümanlar için neden çok önemli olduğu mesajını vermek istediklerini söyledi. 

İslam’ı anlatan broşürler dağıtacağız

Aydemir, “Hollandaca İslam’ı anlatan broşürlerimiz var, Hollandaca mealli Kur’an-ı Kerim var. Onları dağıtacağız. Soruları olanları cevaplayacağız ve camilerimize davet edeceğiz. İnsanlarla bu şekilde irtibatta kalmak istiyoruz.” dedi. Arnhem’de yaşayan insanlar arasında birlik ve dayanışma olmasını istediklerini belirten Aydemir, “Kur’an ve tüm kutsal kitaplar yakılmasın, okunsun.” ifadesini kullandı. Dağıtılan Kur’an-ı Kerim’lerin masraflarını karşılayan iş adamı Kashif Rayman da, “Dağıtılan Kur’an’lara sponsor oldum çünkü insanların Kur’an’ımızı okumasını, Kur’an’da ne yazdığını anlamasını ve okumadan yanlış bir fikre kapılmamalarını istiyorum. Bizim dinimiz onların sandığından çok farklı.” değerlendirmesinde bulundu. 

Çok güzel bir etkinlik

Etkinliğe katılarak hediye edilen Kur’an-ı Kerim’den alan Hollandalı John Maters da, etkinliğin çok güzel olduğunu ifade ederek, “Geçen ay yapılan provokatif eylemi düşündüğünüzde, insanları birbirine düşman ediyorsunuz. Bence, bunun hiçbir anlam ifade etmediğini anlamak için dindar olmanıza gerek yok.” diye konuştu. Teun van der Burg da, kendisine hediye edilen Kur’an-ı Kerim’i zevkle okuyacağını belirterek, şunları kaydetti: “Pek çok insanın, özellikle son yıllarda, İslam da dahil olmak üzere birçok din hakkında yanlış düşüncelere sahip olduğunu düşünüyorum. İnancı ifade etmenin temelinde yeterince sevgi olduğunu görüyorum. İslam’ın da bundan farklı olmadığını düşünüyorum.”

AA

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