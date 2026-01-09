"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
9 OCAK 2026 CUMA - YIL: 56

Bazı kurtların ve kuzuların sessizliği

Ahmet BATTAL
09 Ocak 2026, Cuma
Trump’ın Maduro operasyonu ilk değil. Son da olmayacak. ABD bu konularda hep sabıkalı, hep sabıkalı.

ABD bu konularda yalnız da değil. Operasyon çeken başka hasımları ya da rakipleri de var. Elbette Rusya ve Çin de bunların başında geliyor.  

Bu konuda tek istisna kanaatimizce Avrupa Birliği ve üyeleri. 

AB üyesi ülkeler de kendi iç dengeleri ve dış siyasetleri gereği bir yerlerde bazı “gizli” operasyonlar çekiyor olabilir.

Ama bunu açıktan yapamadıkları ortada.

AB’nin kurumsal yapısının AB’nin böyle bir operasyona alet edilmesine izin vermediği de açık. 

Bunları şuradan anlıyoruz: 

Bu türden “devrim” operasyonlarında devrilenlerin hiçbiri için onları devirenlerce gösterilen adres AB üyesi bir ülke değil. Eskiden belki öyleydi, ama yıllardır artık değil. 

Peki, Türkiye bu türden işlerin neresinde? 

Maduro Operasyonu sonrasında Türkiye Cumhuriyeti devletinin olaya sessiz kalması yadırgandı ve eleştirildi. 

İktidar yanlısı medya da ses çıkarma hususunda tam ortadan ikiye yarıldı. 

Türkiye’nin yeni tip teröristlerine yurt dışında çekmeye çalıştığı operasyonların yeri ve biçimi meselesi de bu işin bir parçası elbette.

Ama durumu bilenler devletin bu sessizliğinin sebebini de az çok biliyordu. 

ABD derin devletinin ABD medyasına servis ettiği habere göre Cumhuriyetçi Senatör Lindsey Graham “Maduro bugün Türkiye’de olabilirdi, ama New York’ta. Kendisinden başka kimseyi suçlamasın. Trump ona bir çıkış sunmuştu. O Trump’a meydan okumayı tercih etti. Şimdi hapiste…” demiş.

Trump bu “çıkış”ı, “çıkılacak yer”e onaylatmadan sunmuş olamayacağına göre Türkiye de bir yerlerden ve bir ucundan işin içinde demektir. 

“Doğru değildir inşallah” ön kaydı ile soralım: 

Neden NATO üyesi bir başka AB ülkesi bu işin içinde değil de neden NATO üyesi bir Türkiye bu işin içinde? 

Kendisine bir çıkış sunulan ve Suriye’den Rusya’ya “çıkarılan” Esad ile ilgili operasyonu ve Esad sonrası Suriye’yi savunan bir Türkiye’nin, şimdi “Erdoğan’ın dostu Maduro”ya ve ülkesine yapılan “madara etme” işlemine karşı çıkabilmesi mümkün müdür? 

Kimin eli kimin cebinde? 

NATO bu işlerin neresinde?

Kim operasyon kuruyor ve kimler operasyon aparatı oluveriyor?

Okunma Sayısı: 168
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Maduro gitti, Venezuela eskisi gibi

    Açlık çocukları suça sürüklüyor

    CHP Genel Başkanı Özgür Özel: İç cephe hukukla güçlenir

    Helâl kazancın adil paylaşımı esas olmalı

    Türkiye uyuşturucu rotasında

    Halep’te binlerce aile camilere sığındı - İsrail ordusu yine Suriye’de

    "Trump, (Grönland konusunda) gerektiği kadar ileri gitmeye istekli"

    BUDO'nun 4 seferi daha fırtına nedeniyle iptal edildi

    ABD, Somali'ye yönelik tüm yardımları durdurdu

    Rodriguez, Maduro'yu korumakla görevli tümgenerali görevden aldı

    İstanbul'da deniz ve teleferik ulaşımına zorunlu 'fırtına' arası

    Trump, ABD'yi 66 uluslararası kuruluştan geri çekti

    'Yemen'deki Güney Geçiş Konseyi Başkanı Zübeydi BAE'ye kaçtı'

    'Trump, Rusya'ya karşı yaptırım tasarısını onayladı'

    ABD'nin Venezuela darbesinde ölü sayısı 100'e yükseldi

    Kocaeli'de kamyonla servis minibüsü çarpıştı: 7 kişi yaralandı

    Beyaz Saray: Venezuela'nın alacağı kararlar ABD tarafından belirlenmeye devam edecek

    BM raportörleri ABD'yi şiddetle kınadı

    'Trump, Lübnan'a saldırı için Netanyahu'ya yeşil ışık yaktı' iddiası

    En Çok Okunanlar

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2026, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.