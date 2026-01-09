Bazı kurtların ve kuzuların sessizliği

Trump’ın Maduro operasyonu ilk değil. Son da olmayacak. ABD bu konularda hep sabıkalı, hep sabıkalı.

ABD bu konularda yalnız da değil. Operasyon çeken başka hasımları ya da rakipleri de var. Elbette Rusya ve Çin de bunların başında geliyor.

Bu konuda tek istisna kanaatimizce Avrupa Birliği ve üyeleri.

AB üyesi ülkeler de kendi iç dengeleri ve dış siyasetleri gereği bir yerlerde bazı “gizli” operasyonlar çekiyor olabilir.

Ama bunu açıktan yapamadıkları ortada.

AB’nin kurumsal yapısının AB’nin böyle bir operasyona alet edilmesine izin vermediği de açık.

Bunları şuradan anlıyoruz:

Bu türden “devrim” operasyonlarında devrilenlerin hiçbiri için onları devirenlerce gösterilen adres AB üyesi bir ülke değil. Eskiden belki öyleydi, ama yıllardır artık değil.

Peki, Türkiye bu türden işlerin neresinde?

Maduro Operasyonu sonrasında Türkiye Cumhuriyeti devletinin olaya sessiz kalması yadırgandı ve eleştirildi.

İktidar yanlısı medya da ses çıkarma hususunda tam ortadan ikiye yarıldı.

Türkiye’nin yeni tip teröristlerine yurt dışında çekmeye çalıştığı operasyonların yeri ve biçimi meselesi de bu işin bir parçası elbette.

Ama durumu bilenler devletin bu sessizliğinin sebebini de az çok biliyordu.

ABD derin devletinin ABD medyasına servis ettiği habere göre Cumhuriyetçi Senatör Lindsey Graham “Maduro bugün Türkiye’de olabilirdi, ama New York’ta. Kendisinden başka kimseyi suçlamasın. Trump ona bir çıkış sunmuştu. O Trump’a meydan okumayı tercih etti. Şimdi hapiste…” demiş.

Trump bu “çıkış”ı, “çıkılacak yer”e onaylatmadan sunmuş olamayacağına göre Türkiye de bir yerlerden ve bir ucundan işin içinde demektir.

“Doğru değildir inşallah” ön kaydı ile soralım:

Neden NATO üyesi bir başka AB ülkesi bu işin içinde değil de neden NATO üyesi bir Türkiye bu işin içinde?

Kendisine bir çıkış sunulan ve Suriye’den Rusya’ya “çıkarılan” Esad ile ilgili operasyonu ve Esad sonrası Suriye’yi savunan bir Türkiye’nin, şimdi “Erdoğan’ın dostu Maduro”ya ve ülkesine yapılan “madara etme” işlemine karşı çıkabilmesi mümkün müdür?

Kimin eli kimin cebinde?

NATO bu işlerin neresinde?

Kim operasyon kuruyor ve kimler operasyon aparatı oluveriyor?