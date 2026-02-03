"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
3 ŞUBAT 2026 SALI - YIL: 56

Keçiler, kaçıranlar ve kaçanlar…

Ahmet BATTAL
03 Şubat 2026, Salı
Birilerinin, “Erdoğan’dan sonraki Erdoğan” olarak görüp gösterdiği Necmeddin Bilal Erdoğan bir sosyal medya mecrasındaki konuşmasında şöyle demiş:

“Gençlere anket uyguladık, yaklaşık %40’ının yurt dışına gitmek istediğini gösteriyor sonuçlar. Çoğu da ABD ve Almanya’ya gitmek istiyor. Ama bu gençler ABD ve Almanya’da hayatın nasıl olduğunu bilmiyor. Amerika’da işinizi kaybettiğiniz zaman, kiranızı ödeyemezseniz kapıda kalırsınız.”

Bu cümleler aslında bir itiraf. Bir başarısızlık itirafı. 

Öyle, “bak, gitmek istemeyenler daha fazla” gibi zevzekliklerle geçiştirilemeyecek acı bir tablonun itirafı bu. Hem de birinci elden. 

Konuşmanın devamında yurt dışında okuyup dönmüş ve devlet imtiyazı ile büyütülmüş Selçuk Bayraktar örneğinin bir başarı örneği(!) olarak verilmesi veya Türkiye’nin nisbeten iyi olduğu bazı hususların zikredilmesi bu itirafı gölgelemeye yetmiyor. 

ABD görmüş bir veliaht olarak, Bilal Erdoğan’ın, Türkiye’nin gençlerine “oralarda sefil olursunuz, kurda kuşa yem olursunuz, gitmeyin” demesi hiç de anlamlı değil. Muhataplarından bir kişiyi bile vazgeçirecek bir taktik ya da tavsiye değil. 

Şunu da bilelim: “Burada kalıp rezil olacağıma gidip ya rezil ya vezir olayım” diyenlerin çoğu zaten istese de gidemeyecek. 

Gidebilecek olanların da çoğu gidince oralarda gerçekten rezil olacak. O da ayrı mesele.

Ama gerçekten vatanseverce nasihat edecek olanın, öncelikle, “kalırsanız daha iyi olursunuz, hem Türkiye oralardan daha iyi ve daha da iyi olacak” diyebilmesi gerekiyor. 

Yıllardır Erdoğan’ın ve arkadaşlarının idare ettiği bir Türkiye’de bir Erdoğan taraftarının bunu diyemeyeceği de açık. Zira en kibar tarifiyle, ortada “yaptıklarımız yapacaklarımızın teminatıdır” diyebilecek bir Demirel yok. Aksine, “kaçırdıklarımız kaçıracaklarımızın teminatıdır!” diyecek bir AKP var.

Daha da önemlisi bunları demek ya da dememek bir mânâ ifade etmez. Zira zehirli sudaki bunalmış balığa “sen anlamıyorsun, ama bu su aslında çok güzel” demek anlamlı değil.

Muhalefet, gençlere, “kalın, gitmeyin, bizimle beraber olun, hep birlikte daha iyi günlere ulaşalım” diyebilir ve diyor. O ayrı mesele…

Nitekim geçenlerde Medyascope’a röportaj veren; eskinin gazetecisi, eskinin milletvekili, eskinin teröristi(!) şimdinin “ben susayım gözlerim konuşsun”cusu Nazlı Ilıcak da bu konuda şunları söylemişti:  “Hâlâ, Türkiye’nin geleceği için umutluyum. Kapkara tablolar çizerek, istikballerini yurtdışında arayan gençlere katılmıyorum. Vatanınızı terk etmeyiniz. Yabancı ellerde ikinci sınıf vatandaş olmaya rıza göstermeyiniz.”

Söyledikleri doğru. Biz de umutluyuz. Biz de “enseyi karartmayın” diyenlerdeniz. 

Ama biz gerçekçiyiz.

Dünya halen de iki kutuplu. Biri negatif, biri pozitif kutup. Biri dafiasıyla def’edip itiyor, diğeri cazibesiyle cezbedip çekiyor: Kendisinden kaçılan ülkeler kutbu ile kendisine kaçılan ülkeler kutbu. Türkiye’nin bir cazibe devleti olmadığı ve olamadığı açık. Bu iktidarla olamayacağı da açık. 

Bu memleketin gençlerinin gözünün dışarıya ve bilhassa Hür Dünyaya ve Batıya dikilmesine sebep olanlar utansın. 

O gençler, üç kelimenin manasını burada bulamadıkları için dışarılarda arıyorlar. 

Nedir o üç mana?

İpucu verelim: Hürriyet, adalet, liyakat… 

Okunma Sayısı: 302
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    404 eski Avrupalı büyükelçi ve üst düzey yetkiliden Filistin çağrısı: Acil harekete geçin

    Medvedev: Küresel çatışma tehlikesi çok büyük

    AB, Rusya'ya karşı 20. yaptırım paketini açıklayacak

    Gerçek itibar kanaattedir

    Yine tehditler savurdu: ''Bize saldıran herkes, dayanılmaz sonuçlarla yüzleşecek''

    Harry Kasırgası'nda yüzlerce göçmen kaybolmuş olabilir

    Trump: Hindistan, Rusya'dan petrol alımını durdurdu

    İsrail: Savaşa hazırlığı arttırma sürecindeyiz

    Fenerbahçe, Kocaelispor’u 2 golle geçti

    15 milyon genç harçlığa muhtaç: Ya seyredeceğiz, ya çözüm üreteceğiz

    İsrail’e 7 ülkeden yeni kınama

    İsrail basını: İran’la savaşın maliyeti ağır olur

    ABD, İran’a ‘saldırı’ için hazır değil

    Rusya'da eğitim uçağı düştü: 3 kişi öldü

    "Yalnızca nükleer alanda anlaşmak mümkün"

    Hakkari'de otobüs ile minibüs çarpıştı: 18 yaralı

    Avrupalılar Gazze’yi unutmadı

    Ülkenin dertlerini yüzleşerek çözeceğiz

    Akaryakıta dev zam kapıda

    En Çok Okunanlar

    Genel

    Günün Ayet ve Hadisi
    Genel

    Yine tehditler savurdu: ''Bize saldıran herkes, dayanılmaz sonuçlarla yüzleşecek''
    Genel

    Harry Kasırgası'nda yüzlerce göçmen kaybolmuş olabilir
    Genel

    Trump: Hindistan, Rusya'dan petrol alımını durdurdu
    Genel

    AB, Rusya'ya karşı 20. yaptırım paketini açıklayacak
    Genel

    404 eski Avrupalı büyükelçi ve üst düzey yetkiliden Filistin çağrısı: Acil harekete geçin
    Genel

    Medvedev: Küresel çatışma tehlikesi çok büyük
    Genel

    Nurdan Katreler
    Genel

    İsrail: Savaşa hazırlığı arttırma sürecindeyiz

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2026, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.