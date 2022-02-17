"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
17 ŞUBAT 2022 PERŞEMBE - YIL: 52

Dağları mesken edenler meselesi

Ahmet BATTAL
17 Şubat 2022, Perşembe
Geçen Cumartesi günkü “Dağlardan ümitliyiz” başlıklı yazımızda sivil itaatsizliğe değer vermeye devam eden AKP’li dostlarımıza çağrı yaparak şunları yazmıştık:

“Halen ümitli olanların “meskenim dağlardır’ı Sezen Aksu’dan dinlemelerini tavsiye edebiliriz!”

Bazı eleştiriler aldık. Cevap olabilmesi için Sebahattin Ali’ye ait olan “meskenim dağlardır” adlı şiirin bir kısmını verelim:

Başım dağ saçlarım kardır

deli rüzgârlarım vardır

ovalar bana çok dardır

benim meskenim dağlardır dağlar

dağlardır dağlar, dağlardır dağlar…

şehirler bana bir tuzak

insan sohbetleri yasak

uzak olun benden uzak

benim meskenim dağlardır dağlar

dağlardır dağlar, dağlardır dağlar…

kalbime benzer taşları

heybetli öter kuşları

göğe yakındır başları

benim meskenim dağlardır dağlar

dağlardır dağlar, dağlardır dağlar…

Devlete ve iktidara söyleyecek bir şeyleri olan ve eğip bükmeden söyleyen herkesin başına gelebilecek şeyler bu şairin de başına gelmiş. 

Hapse de girmiş, dağa da kaçmış…

M. Kemal’le meselesini bir dostuna mektubunda şöyle anlatıyor: 

“Benim mesele, senin zannettiğin gibi fiyakalı bir zamanımda ağzımdan kaçırdığım sözlerin neticesi değildir. Aramın açıldığı bir iki namussuz başıma bu işi getirdi. Geçen sene Mayıs’ında ‘Gazi’yi ima ve telmihen tahkiri tazammun eden bir şiiri falan yerde okudu’ dediler. Adlî safahat lehimde olduğu halde, müddeî-yi umumi yaranmak için mahkûmiyetimi talep etti, hâkim de korktuğu için mahkûm etti. Temyiz, cezayı aleyhimde nakzetti, cezama iki ay daha ilâve edildi. Şimdi 14 aya mahkûmum ve aşağı yukarı üç ayını yattım. 11 ayım kaldı demektir.”

Savcının “yaranmak için” mahkûmiyet talep etmesi ve hâkimin de “korktuğu için” sanığı mahkûm etmesi size hayli tanıdık gelmiştir.

Yakın ve uzak tarihte adı bilinen ya da bilinmeyen çok sayıda “sivil itaatsizlik” sembolü kişi vardır. 

Devletin hışmına uğramayı ve hatta hapse girmeyi göze alarak kendi doğrularını söyleyebilmek vicdanlı olan herkesin yapmayı isteyeceği bir iştir. Kimine nasip olur, kimine olmaz. O ayrı mesele.

Asıl mesele kamu düzenini gerçekten bozmadan dik durabilmek ve müeyyideyi göze alabilmek. 

Önceki gün Yeni Asya’nın dik duruşunu minnettarlıkla karşıladığını belirten Kemal Kılıçdaroğlu’nun geçen haftaki elektrik faturası çıkışıyla herhangi bir kamu görevlisinin 10 Kasım’da saat dokuzu beş geçe ayağa kalkmayı reddetmesi arasında bu yönden bir fark yoktur. 

En kıymetlisi, her ikisinin, birbirinin sivil itaatsizlik hakkını destekleyebilmesidir.

Yeni Asya’nın demokrasi adına dik duruşunun anlamı budur. 

Okunma Sayısı: 325
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Gençlik değişim ve demokrasi istiyor

    ABD'de son 1200 yılın en büyük kuraklığı

    Sağlıkçılar grevde

    Nehirlere karışan ilaçlar sağlığı tehdit ediyor

    Yeni Asya’nın yanındayız

    Enerji fiyatları en çok artan ülkeyiz

    Karamollaoğlu: Cansuyu oldu, nefes aldırdı

    Yargı kararları uygulanmazsa güven zedelenir

    Kremlin Sözcüsü Peskov: Müzakere sürecinin başlayacağını umuyoruz

    Yüzde 80 ekonomiden memnun değil

    Zamların sebebi enerji politikası

    Fransa'da yüksek lisans başvurusunda Müslümanlar ayrımcılığa maruz bırakılıyor

    Tek amaç işsizliği dört sene ötelemek

    Konut fiyatlarının en çok arttığı iller

    İlaçta yeni tedarik sorunları yaşanabilir

    MHRS’de neden randevu bulunamıyor?

    Cumhurbaşkanı Erdoğan: Enflasyonun her geçen ay inişini göreceğiz

    Kamuya güvenin artması, yolsuzluk ve yoksulluğun azalmasına bağlı

    Cengiz Holding mahkeme kararını beklemiyor

    Hukuka da vicdana da aykırı

    En Çok Okunanlar

    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    “Onurumuzu satmayız”
    Genel

    Yeni Asya’nın yanındayız
    Ali FERŞADOĞLU

    Haksızlık karşısında susan dilsizler kim?
    Ahmet BATTAL

    Dağları mesken edenler meselesi
    Faruk ÇAKIR

    Ne olursa iktidar sorumlu tutulur?
    Risale-i Nur'dan

    Halk Fırkasının millet karşısında ehemmiyetli bir vazifesi var
    Mikail YAPRAK

    Şahin Beyin mektubu ve Yeni Asya
    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    Abdülbakî ÇİMİÇ

    Rumeli seyahati dönüşü ve savaş yılları
    M. Latif SALİHOĞLU

    Osmanlı’yı karalama hastalığı

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2022, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.