TRT: Övmek serbest yermek yasak!

Dün TRT’nin yayıncılığındaki hileleri yazdık. Bugün başka bir boyutuyla devam edelim.

Yaptığı boykot çağrısı sebebiyle TRT dizisi Teşkilat’ın oyuncu kadrosundan çıkarılan Aybüke Pusat hakkında dizinin yapımcısı Timur Savcı nihayet konuşmuş.

T24’ün haberine göre BloombergHT’de yayımlanan “Aslı Şafak’la İşin Aslı” programında şunları söylemiş:

“TRT’nin iktisadî bir kararıydı. Bizim de son dakika bir linkle haberimiz oldu. Aybüke o sırada ofisteydi, ‘doğru yönetmek lâzım’ diye konuştuk. Bu süreç doğrudan bizimle ilgiliymiş gibi gösterilmeye çalışıldı, ama öyle değil. Biz ‘Aybüke Pusat’la bir daha çalışmayacağız’ gibi bir açıklama yapmadık. …TRT, oyunculardan ve yapımcılardan siyasal ya da toplumsal içerikli paylaşım yapmamalarını talep ediyor. Bu, kanalın kamu yayıncısı olmasıyla ilgili. Sözleşmeler imzalanmadan önce bu kurallar açıkça belirtiliyor. Kabul eden çalışır. … Aybüke bizim daha önce de çalıştığımız, çok iyi bir oyuncu. Hâlâ görüşüyoruz, ofisimize geliyor. TRT ona açıklama yapma seçeneği sundu, ama o bu hakkı kullanmadı. Daha önce yaptığı bazı paylaşımlar da tolere edilmişti. Bu son süreçte ekip de üzgün kaldı.”

***

Biz TRT’yi nadiren izliyoruz. Bu dizi de dahil olmak üzere dizilerini de izlemiyoruz.

Sebebi malum. Siyasî bindirme yapıyor ve üstelik bunu açıktan, göz göre göre yapıyor.

Ayrıca bahsi geçen yapımcıyı da oyuncuyu da tanımayız, hiçbirine herhangi bir sempatimiz de yok.

Bunun da sebebi malum. Sektör bize yabancı, biz de sektöre.

Biz meseleye sadece siyasî ve hukukî yönüyle ve ilkesel bakıyoruz.

İddiaya göre kanal kamu yayıncısı. Doğru, bu statüsü Anayasadan kaynaklanıyor.

Ve yine iddiaya göre siyasî içerikli paylaşımlar yapan oyuncular bu kanalda çalışamazlar ve çalışamıyorlar. Bu yanlış.

Birincisi iktidar yanlısı siyaset yapana kimsenin bir şey dediği yok. Ama sıra muhalefete destek olmaya gelince işler değişiyor. Bunu herkes böyle biliyor. Delile ihtiyaç yok.

İkincisi dizilerin kendisi siyaset yapıyor ve doğrudan doğruya muhalefete çakıyor.

Ayrıca daha önce de yazdığımız gibi kamu işçileri de dahil işçilere siyaset serbesttir. Anayasa açık.

“Siyaset serbest” demek, “kamuoyuna siyasî görüşlerini açıklayabilirler” demektir.

Bunun bir adım sonrası siyasî propagandadır. Açıklamalar propaganda mahiyeti de taşıyabilir.

Üstelik TRT dizilerinin oyuncuları işçi de değildir. Oyuncu sözleşmesi denilen ve kanundaki eser sözleşmesine benzeyen bir sözleşme ile çalışan kişilerdir.

Oyuncu ile TRT arasındaki sözleşmede “Muhalefete destek olmak yasak” türünden bir kural konmuşsa bu keyfî kural da geçersizdir.

“TRT’nin iktisadîi kararıydı” garipliği bir yana, yapımcı Savcı’nın şu sözleri aslında bir itiraf niteliği de taşıyor: “TRT ona açıklama yapma seçeneği sundu, ama o bu hakkı kullanmadı.”

Bu aslında “TRT oyuncudan geri adım atmasını istedi, ama atmadı” demek.

Tarih herkesi çeşitli şekillerde kaydediyor.