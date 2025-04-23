"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
23 NİSAN 2025 ÇARŞAMBA - YIL: 56

TRT: Övmek serbest yermek yasak!

Ahmet BATTAL
23 Nisan 2025, Çarşamba
Dün TRT’nin yayıncılığındaki hileleri yazdık. Bugün başka bir boyutuyla devam edelim.

Yaptığı boykot çağrısı sebebiyle TRT dizisi Teşkilat’ın oyuncu kadrosundan çıkarılan Aybüke Pusat hakkında dizinin yapımcısı Timur Savcı nihayet konuşmuş. 

T24’ün haberine göre BloombergHT’de yayımlanan “Aslı Şafak’la İşin Aslı” programında şunları söylemiş:

“TRT’nin iktisadî bir kararıydı. Bizim de son dakika bir linkle haberimiz oldu. Aybüke o sırada ofisteydi, ‘doğru yönetmek lâzım’ diye konuştuk. Bu süreç doğrudan bizimle ilgiliymiş gibi gösterilmeye çalışıldı, ama öyle değil. Biz ‘Aybüke Pusat’la bir daha çalışmayacağız’ gibi bir açıklama yapmadık. …TRT, oyunculardan ve yapımcılardan siyasal ya da toplumsal içerikli paylaşım yapmamalarını talep ediyor. Bu, kanalın kamu yayıncısı olmasıyla ilgili. Sözleşmeler imzalanmadan önce bu kurallar açıkça belirtiliyor. Kabul eden çalışır. … Aybüke bizim daha önce de çalıştığımız, çok iyi bir oyuncu. Hâlâ görüşüyoruz, ofisimize geliyor. TRT ona açıklama yapma seçeneği sundu, ama o bu hakkı kullanmadı. Daha önce yaptığı bazı paylaşımlar da tolere edilmişti. Bu son süreçte ekip de üzgün kaldı.”

***

Biz TRT’yi nadiren izliyoruz. Bu dizi de dahil olmak üzere dizilerini de izlemiyoruz. 

Sebebi malum. Siyasî bindirme yapıyor ve üstelik bunu açıktan, göz göre göre yapıyor.

Ayrıca bahsi geçen yapımcıyı da oyuncuyu da tanımayız, hiçbirine herhangi bir sempatimiz de yok. 

Bunun da sebebi malum. Sektör bize yabancı, biz de sektöre.

Biz meseleye sadece siyasî ve hukukî yönüyle ve ilkesel bakıyoruz. 

İddiaya göre kanal kamu yayıncısı. Doğru, bu statüsü Anayasadan kaynaklanıyor. 

Ve yine iddiaya göre siyasî içerikli paylaşımlar yapan oyuncular bu kanalda çalışamazlar ve çalışamıyorlar. Bu yanlış.

Birincisi iktidar yanlısı siyaset yapana kimsenin bir şey dediği yok. Ama sıra muhalefete destek olmaya gelince işler değişiyor. Bunu herkes böyle biliyor. Delile ihtiyaç yok.

İkincisi dizilerin kendisi siyaset yapıyor ve doğrudan doğruya muhalefete çakıyor. 

Ayrıca daha önce de yazdığımız gibi kamu işçileri de dahil işçilere siyaset serbesttir. Anayasa açık.

“Siyaset serbest” demek, “kamuoyuna siyasî görüşlerini açıklayabilirler” demektir. 

Bunun bir adım sonrası siyasî propagandadır. Açıklamalar propaganda mahiyeti de taşıyabilir. 

Üstelik TRT dizilerinin oyuncuları işçi de değildir. Oyuncu sözleşmesi denilen ve kanundaki eser sözleşmesine benzeyen bir sözleşme ile çalışan kişilerdir.

Oyuncu ile TRT arasındaki sözleşmede “Muhalefete destek olmak yasak” türünden bir kural konmuşsa bu keyfî kural da geçersizdir. 

“TRT’nin iktisadîi kararıydı” garipliği bir yana, yapımcı Savcı’nın şu sözleri aslında bir itiraf niteliği de taşıyor: “TRT ona açıklama yapma seçeneği sundu, ama o bu hakkı kullanmadı.”

Bu aslında “TRT oyuncudan geri adım atmasını istedi, ama atmadı” demek.

Tarih herkesi çeşitli şekillerde kaydediyor.

Okunma Sayısı: 442
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Açılışının 105. yılında Meclis iradesine sahip çıkmalı

    Demokrat hukukçu Ali Fuat Başgil unutulmadı

    Van'daki feci kazada minibüsle kamyonet çarpıştı: 7 kişi öldü, 12 kişi yaralandı

    Filistin Kurtuluş Örgütü: Katliam karşısında sessizlik uluslararası toplumun alnında bir lekedir

    Trump'ın Özel Temsilcisi: Ukrayna, NATO'nun bir parçası olamayacak

    Trump barışı da paraya bağladı - "Altını olan kuralları koyar"

    Harvard öğrencilerinden Sullivan'a Gazze protestosu

    Lavrov: İslam dünyasıyla bizi çok şey birleştiriyor

    3 şehir ve 20 ilçede en düşük sıcaklık rekoru kırıldı

    41 ülkeden 200 sendikacı başkandan BM önünde dünyaya Gazze çağrısı: ''Artık somut adımlar istiyoruz''

    Dünyevîleşme deli gömleğidir

    “Türkiye genelinde bir adaletsizlik var”

    Kanal İstanbul güzergâhında yeni inşaatlar başladı

    Gazeteci Ruşen Çakır: Bana göre, Erdoğan pişman

    Uyuşturucu tacirlerinin artmasına neden göz yumdunuz?

    Görme engellilere yapay zekâdan rehber

    Slovakyalı Magdalena Müslüman olarak “Zeynep” ismini aldı

    Hacı adaylarına verilen kurslar sürüyor

    Ahlaki değerler erozyona uğradı

    En Çok Okunanlar

    Risale-i Nur'dan

    Kuvvet, Meclis elinde olmalı
    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    “Milletin kalbi” devre dışı
    Erdal Odabaş

    Şuradan sandığa: İslâm ve demokrasi
    M. Latif SALİHOĞLU

    İki tane “23 Nisan” var
    Cevher İLHAN

    Hukuka suikastle ekonomiye darbe!
    Süleyman KÖSMENE

    Onlar yanlışta gidiyorlar!
    Abdil YILDIRIM

    Bursa’da Bediüzzaman
    Genel

    Demokrat hukukçu Ali Fuat Başgil unutulmadı
    Ahmet BATTAL

    TRT: Övmek serbest yermek yasak!

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2025, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.