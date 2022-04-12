"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
12 NİSAN 2022 SALI - YIL: 53

Devrimler ve kendi çocuklarını yeme biçimi

Ahmet BATTAL
12 Nisan 2022, Salı
Çoğu devrim kendi evlatlarını yer.

Çoğu inkılap kalbedenleri de kalbeder. 

Tarih boyunca böyle olmuştur.

Dünya üzerinde demokrasiye geçme iddiasıyla ya da daha çok demokrasi talebiyle yapılan bazı devrimlerin ve bazı inkılapların neden neticede o ülkedeki demokrasiye hizmet etmediğini her zaman merak ederiz. 

İnkılapta hukuk noksandır da ondan.

Hakiki adaletin olmadığı bir düzende ve yeni düzende iyi niyetin de güzel hedeflerin de teminatı yoktur. 

1789 Fransız İhtilalinden sonra ihtilalcilerin kendi aralarında çıkmış olan iç çatışmaları ve iktidar mücadelelerini hepimiz az çok biliriz.

İhtilali birlikte başaran ekibin önemli liderlerinden biri olan ve 1794’te İcra Komitesinin başına geçen Maksimilyan Robespiye eski dostu ama azılı muhalifi ve halk kahramanı Jan Danton’u saf dışı bırakabilmek için entrikalı bir yargılamaya girişir.

Sonuçta Danton ve arkadaşları idam edilir. Ama bir yıl sonra Robespiye de benzeri bir yolla idam edilir. 

Devrim çocuklarını yemektedir. 

O ilk yargılamada Robespiye ile mahkeme başkanı arasında yarı kapalı kapılar ardında geçen şu konuşma meşhurdur: 

-Ben bir yargıcım. Senin özel celladın değilim. 

-Sen bir cellatsın. Benim hizmetimde değil ama halkın hizmetindesin. Sen adaletin istediği yargıçsın. Sana cumhuriyetimizin düşmanlarını gönderiyoruz. Görevin onları yargılamak değil ortadan kaldırmak. 

-O halde, artık kanun sizinle değil.  

-Cumhuriyetin çıkarları söz konusu olunca her şeye hakkımız olduğunu unutma. Bir şey daha söylersen bu kez sen tutuklanacaksın!

Bu hâkimin mahkemesi Danton’u ve arkadaşlarını önce mahkemede susmaya (!) mahkûm eder ve sonra da idama…

O zamandan beri Batıda herkes bilir ki korkan hâkim hâkim değildir. 

Yürütmenin baskısı veya etkisi altındaki yargı yargı değildir.  

Son günlerde bilhassa Anayasa Mahkemesinin bazı kararları üzerine siyasetçilerin yine ileri geri konuşmalarına şahit oluyoruz. 

Bu sözleri muhalif siyasetçiler yapsa çok da problem etmeyiz. 

Ama polis gücünü elinde bulunduran iktidarın büyük ya da küçük ortakları yapınca haklı olarak korkuyoruz. 

Zira biliyoruz ki demokrasiyi de alet eden birileri devrimler peşinde ve on üç senedir bu sürekli devrim sürekli kendi çocuklarını yiyor. 

Suçlular neyse de… Olan masumlara, kamu düzenine ve hukuk devleti idealine oluyor. 

Okunma Sayısı: 305
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Bu İsrail’le mi yakınlaşacaksınız?

    Zonguldak Ereğli açıklarında deprem: İstanbul'da da hissedildi

    Buça'daki toplu mezardan çıkarılan sivil cesetlerinin sayısı 46 oldu

    Doğu Türkistan’da bir aile dramı daha

    'Ukraynalı çocukların üçte ikisi evlerini terk etti'

    Şahbaz Şerif yemin ederek görevine başladı

    Düzensiz göç hareketliliği arttı

    30 bin Yemenli evlerini terk etti

    İşsizlik TÜİK’e göre azaldı, İŞKUR’a göre arttı

    Pakistan'ın yeni Başbakanı Şahbaz Şerif'ten Türkiye açıklaması

    AKP istedi diye aday açıklanmaz

    Nakil talebi, ombudsmana rağmen reddedildi

    Cari açıkta artış sürüyor

    İnşaat maliyeti % 90.27 yükseldi

    Fransa'da oylarının tamamı sayıldı

    Ergene Nehri ilaç atığı yuvası

    Erdoğan Aralık demişti, ama...

    Savaş, Ukrayna ve Rusya ekonomisini daraltacak

    Zelenskiy, Güney Kore'den silah desteği istedi

    Mansur Yavaş'tan adaylık açıklaması

    En Çok Okunanlar

    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    AİHM tazminatları
    Süleyman KÖSMENE

    Abdestsiz Kur’ân okunur mu?
    Genel

    Bu İsrail’le mi yakınlaşacaksınız?
    Ahmet BATTAL

    Devrimler ve kendi çocuklarını yeme biçimi
    Faruk ÇAKIR

    Lütfen bizi yanıltmayın!
    M. Latif SALİHOĞLU

    Türk olmayanların Türkçülük çabası
    Cevher İLHAN

    Siyasî saptırmalar kurtar(a)mıyor…
    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    Ali FERŞADOĞLU

    Siz “semâvâta işittirecek derecede bağırmakla” vazifeli değil misiniz?
    Orhan GÜLER

    “Evet, ‘ân’ı yaşamak lâzım; ama bilinçli olarak!”

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2022, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.