Komünistler Moskova’ya, CHP’liler Kanada’ya!

Haber ve bilgi kirliliğine karşı aydınlatma ve bilgilendirme hizmeti veren sağlam sitelerden “teyit.org”, bazı haber siteleri ve sosyal medya paylaşımlarında yer alan “Kanada’nın CHP üyeliğini iltica başvurularında yeterli sebep olarak kabul ettiği” iddialarının doğru olup olmadığı ile ilgili olarak kamuoyu ile şu bilgileri paylaştı:

“Kanada Göçmenlik ve Mülteci Kurulu belgeleri, CHP’li liderlere yönelik baskıcı atmosferin arttığını ve CHP üyelerine karşı ayrımcılığın derinleştiğini ifade ediyor. Ancak Kanada’nın iltica politikalarında herhangi bir siyasî parti üyeliğinin tek başına gerekçe sayıldığını belirten hiçbir hüküm yok. Kanada Göçmenlik Dairesi yönergeleri, iltica değerlendirmelerinin kişisel tehdit, zulüm ve baskı temelli olduğunu açıkça belirtiyor. Sonuç olarak, Kanada CHP üyeliğini tek başına iltica için geçerli sebep saymıyor. Fakat, kimi iltica başvuru kararlarına göre CHP üyeliği ‘zulüm riski’ olarak sayılmış.”

Yani özetle, haberler doğru: Kanada Devleti Türkiye’deki CHP’lilerin siyasî mülteci olma talebini “zulüm riski” sebebiyle ciddiye alıyor!

Şimdi anladınız değil mi başlıktaki ironiyi…

Öncelikle anlıyoruz ki, Türkiye’ye sığışamayan bazı CHP’liler, 1990 sonrası eski SSCB’nin yerine kurulan ve onun diktatörlüğünü hemen hemen aynı coğrafyada tarz değiştirerek sürdüren “Rusya Federasyonu”na değil, Kanada’ya kaçmaya çalışıyormuş.

“Kaçmasınlar, burada siyasî mücadeleye devam etsinler” denebilir. “Kaçmasınlar, burayı dönüştürsünler” de denebilir. Biz “Kaçmasınlar kendilerini burada dönüştürsünler, demokratlıkta herkese yer var” diyenlerdeniz.

Ancak belli ki “komünistler Moskova’ya!” sloganlarının atıldığı 1980 öncesi “kutup siyaseti”yle ve o zamanların eski CHP’si ile bugünkü CHP arasındaki farklar ve benzerlikler konusu ve CHP’nin değişebilme/dönüşebilme imkânı ve ihtimali meseleleri çalışılmaya muhtaçtır.

Biz bu tartışmada çok da taraf değiliz. Sebebi de malum; “üçüncü yol”cuyuz.

Ancak yukarıdaki haberi bu tartışmalara katkı yaptığı için önemsiyoruz.

Eskiden bazı komünistlerin Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliğine (SSCB’ye) gitmek ya da kaçmak istediği doğrudur. Ama geçti o günler. Zira o zamanlar dünya NATO-AB merkezli “Hür Dünya” ve VARŞOVA Paktı-Sovyetler Birliği merkezli “Komünist Dünya” olarak ikiye ayrılıyordu.

O zamanlarda da Sovyet Komünist Partisiyle ideolojik ya da gizli bağı ve irtibatı olmayan hiç kimse SSCB’ye kaçmıyordu.

Şimdi de durum değişmedi. İdeolojik zulümden kaçmak isteyen insanlar, CHP’li de olsalar, Putin Rusya’sına sığınmıyorlar.

Zira biliyorlar ki bizdeki bir kısım Putin’in yoldaşlarının bizde de gayrimeşru ilân etmeye çalıştığı muhalefet, Rusya’da ve uydularında yıllardan bu yana kökten gayrimeşru.

Ve artık dünyanın kutupları başka merkezlerde: Kendisinden kaçılan ülkeler de kendisine kaçılan ülkeler de belli. Yani dünya yine iki kutuplu ve negatif kutuptan pozitif kutba kaçış var.

Son on, son yirmi ve son elli senede çok kitleleri ideolojik duruşları sebebiyle Türkiye’den kaçırtan Türkiye’de CHP’lileri dönüştürmek yerine kaçırmayı başaranlar takkeyi önüne koysun ve şunu düşünsün:

“Soğuktan bezdim” diyenlerden başka hiçbir vatandaşını “kaçırmayan” Kanada’nın devleti ve iktidarı çok mu kudretsiz? Ya da hiç mi “dıj düjman”ı yok?

Yoksa, acaba, vatandaşını sürekli eleyip habire savurup kaçıran bir ülkedeki devletin kudretli muktedirleri, ürettikleri bu merkezkaç kuvveti başarı mı sanıyorlar?