Bursa’da, gençlerle gençleşmek

Risale-i Nur merkezli hizmetlerimizden birisi de, bir kaç senedir tertiplediğimiz, gençlerin iştirak ettiği “Gençlik Şûrâsı”dır. Şimdiye kadar bir kaç vilâyetimizde yapılan bu içtimâlardan 6.sı geçtiğimiz hafta sonu, Bursa’da icra edildi.

Bunlar bizim, aslî hizmetlerimizden. İnsanların, hususan da gençlerin imansızlıktan kırıldığı bu zamanda, iman-Kur’ân hizmetinde istihdam olmak büyük bir meziyet.

Gündüz kendi programları dolayısıyla bir arada olamadığımız bu genç kardeşlerimizle, Cumartesi akşamı umumî sohbetimizde bir araya gelince gözlerimiz parladı. Elli-altmış civarında genç kardeşimizi bir arada görünce, âdeta biz de gençleştik. Gençlik senelerimiz, gençlik zamanımızdaki hizmet faaliyetlerimiz aklımıza geldi. Oradan oraya, hizmetten hizmete koşardık şükür.

Sonradan sohbetlerimize gelen müdâvim arkadaşlarımız da, bir şaşkınlık yaşadı. Âdeta, oturacak yer bulamadılar. Herkesin gözünde bir sevinç parıltısı vardı. Çay molasında, bazı kardeşlerimiz yanımıza geldi. Artık yaşlanmıştık, birden hatırlayamıyorduk. “Kardeşler, kusura bakmayın da, kendinizi bir tanıtın” dediğimizde, konuşunca hatırladık, hâlleştik.

Bir ay önce, Diyar-ı Bekir’deki “Nurun bayramında” buluştuğumuz arkadaşlarımızdan, buraya gelenler de oldu. Gençler şevkli idi. Şu andaki cemiyetin bozulmuş gençlerinin hilafına, onlar; şuurlu, imanlı, idrakli gençlerdi. İstikbalimize daha bir güzel baktık. Bizler bu dünyadan göçünce, arkamızdan gelen bu nurlu gençlik, bizim istikbalimizin teminatıydı. Davamızı, hizmetlerimizi, bu genç kardeşlerimize tevdî edeceğimizden, huzurluyduk, mutmaindik, sevinçliydik.

Bursa’ya kadar zahmet edip gelen bütün genç kardeşlerimizi ve bu manzaradan hissedar olmak için iştirak eden diğer arkadaşlarımızı tebrik ve teşekkür ederiz.

Fotoğraf: Erhan Akkaya - Yeni Asya