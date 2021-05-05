"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
5 MAYIS 2021 ÇARŞAMBA - YIL: 52

Muhalife itikâf neden yasak

Ahmet BATTAL
05 Mayıs 2021, Çarşamba
Ramazan’ın ikinci yarısını veya son günlerini insanlardan uzak ve Allah’a yakın olmak amacıyla camide ve uzlette geçirmek mühim bir sünnet. Kıymetli bir nafile ibadet.

Pandemi zaten neredeyse bütün dünyayı evine kilitledi. Mecburî itikâf hali sürüyor.

Ama birileri bununla yetinmiyor. İlla camide olacaklar. 

“Kendi tercihleridir” der geçerdik, ama öyle olmuyor. 

Gaziantep’te bir camide itikâfa girmek isteyen bazı dindarlar, görünüşte pandemi yasakları gerekçe gösterilerek yaka paça dışarı atılıyorlar. 

Hem de postallı bekçilerce ve biber gazı yardımıyla…

Olay cep telefonuyla kayda alınıyor ve sosyal medyada yayınlanıyor. 

Kamuoyu dalgalanıyor ve dalgalar yankılanıyor. 

Birileri diyor ki “işte AKP’nin gerçek yüzü, lebaleb kongreler ve bakandan torpilli lebaleb stad gösterileri serbest, ama camilerde ferdî ibadet bile yasak.”

Saçma bir yorum. Yapar mı bizim iktidarımız öyle şey!

Birileri diyor ki “Toplumsal olaylarda cep telefonu ile ses ve görüntü alma yasağının iktidar için ne kadar kıymetli bir yasak olduğu böylece anlaşılmış oluyor.”

Saçma bir yorum. İktidarımızın hiç mi özel hayatı olmayacak kardeşim! 

Birileri diyor ki “Yahu arkadaş, itikâfa girmek demek zaten bir süre için de olsa başkalarıyla bağı koparmak demek, başkalarıyla bağı koparacak adamın pandemide mikrobun bulaşma riskini arttırmayıp azaltacağı açık değil mi, hangi akıllı bu saçma uygulamaları yapıyor, yaptırıyor.”

Bu da saçma bir yorum. Bu muhaliflerin kendisi virüs. Bir araya gelince yayılıp çoğalmaları kaçınılmaz. Engellenmeli!

Zaten AKTROLL birileri çıkıp diyor ki “camiden kovalananlar dinî bir ibadet yapmak için değil, ibadet kılıfı altında muhalefet yapmak için oradaydılar. Çünkü onlar muhalif Furkan Vakfı’nın adamları. Yapılanlar da doğru ve gerekli.”

Bu meselede en önemli tesbit bizce bu. Yüreğimize su serpiyor. Zira doğru. 

Devletimiz onlara kural ihlâl ettikleri için değil müzmin muhalif oldukları için kapıyı göstermiştir. Camiler muhalefet yapılacak yerler değildir!

Ama bu tesbitin ardında bizce önemli başka bir şey daha var. 

Muhaliflerin itikâfa girmesini sadece iktidar yasaklıyor değil. Kader de böyle hükmetmiş. 

Zira bu dönem, dindarların şahsî nafile ibadetini ve ahiretini düşünüp itikâfa çekilip dünyadan el etek çekme ve kardeşlik hukukunu yerle bir eden güncel olayları görmezden gelme zamanı değil. 

Kader diyor ki; bu dönem, iktidardaki dindarları ikaz etme, uyarma, uyandırma, zulümden vazgeçirme zamanı. 

Kader dindarlara diyor ki içtimaî vazifenizi yapın, vazifeniz ikazdır. 

Zira bu zamanın en mühim farz ibadeti dargın mü’min kardeşlerin arasını düzeltmektir. 

Dargınların bir arada bulunması gerçek bir birlik değildir. Önce farzı yapıp fitnecileri aradan çekmek gerekir ki sonra nafile ibadetler hakkıyla ve ihlâsla yapılabilsin. 

Zaman uyuma değil uyandırma zamanı.

Okunma Sayısı: 628
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

  • Özgür

    5.5.2021 01:15:51

    Asıl hastalık bizdensin bizden değilsin ayrımcılığıdır.Kimsenin kalbinin içini açıp bakma imkanı yok kural konuyorsa da herkese işlemeli çifte standart yadırganan bir halken bu gün kaç tane standart var sayamaz olduk

Risale-i Nur Külliyatı

Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

CEVŞEN

Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
(*)

E-gazete
RSS

Namaz Vakitleri

  • İmsak

  • Güneş

  • Öğle

  • İkindi

  • Akşam

  • Yatsı

Gelişme özgür basınla mümkün

Turkuaz kart verilmeyenler ne yapacak?

İntiharları önlemek için planınız var mı?

Uygur çocuklar ailelerinden koparılıyor

İngiltere ve ABD, Rusya ve Çin’e karşı

Patates zam şampiyonu

Müteahhitlere 2.15 milyar daha

Küresel salgında son durum

İDSB: En yüksek sesle ifade ediyoruz ki Kudüs Müslümandır ve öyle kalacaktır

Dışişleri Bakanlığı: Türk heyeti, Kahire'de temaslarda bulunacak

İnsan Hakları Eylem Planı için takip kurulu oluşturuldu

Türkiye'de son 24 saat

Bakanlıktan pazar yerlerine ilişkin yeni genelge

Çay kazanını parçaladı

Karadeniz’de rant talanına son verilsin

Türkiye’de eleştiri tehdit sayılıyor

Camilerde itikâf gözaltıları

Pakistan’dan İslamofobi ile mücadele çağrısı

Her 100 bin kişide görülen vaka sayıları paylaşıldı

Açılma, 6-8 haftalık bir sürece yayılmalı

En Çok Okunanlar

Kâzım GÜLEÇYÜZ

19 yıl sonra geldiğimiz yer
M. Latif SALİHOĞLU

Tek adamcılığın artık sona ermesi temennisiyle
Ahmet BATTAL

Muhalife itikâf neden yasak
Cevher İLHAN

“Dinî programlar”da da siyasî propaganda
Süleyman KÖSMENE

Aşı orucu bozar mı?
İbrahim ÖZDABAK

Günün Karikatürü
Faruk ÇAKIR

İslâm korkusunu yaymayın
Ömer Faruk ÖZAYDIN

Emanetin emin ellerde Kutlular Ağabey
Genel

İntiharları önlemek için planınız var mı?
Raşit YÜCEL

Okçular Tepesi

HABER

YENİ ASYA

MEDYA GRUP

TAKİP ET

ETİKET

DİĞER

GÜNDEM

© 2021, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.