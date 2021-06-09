"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
9 HAZİRAN 2021 ÇARŞAMBA - YIL: 52

Rektörlere bir çeki düzen verin

Ahmet BATTAL
09 Haziran 2021, Çarşamba
Yükseköğretim Kurulu’nun (YÖK) değerli Başkanı ve Üyeleri, Bir konudan sizleri haberdar etmek isteriz.

İstanbul Medeniyet Üniversitesi bir alanda profesöre ihtiyaç duyuyor ve bu ihtiyacı ve aradığı şartları “kadroya başvurmak isteyenlere ulaşsın” diyerek ilân edip duyuruyor. 

İlâna göre ilmine ve emeğine ihtiyaç duyulan profesörde şu özellikler aranıyor:

“Yönetim ve organizasyon alanında doçent olup, inovasyon ve rekabet alanında bilimsel çalışmaları olmak. Yükseköğretim Kurumunda Stratejik Yönetim ve Oyun Teorisi derslerini vermiş olmak.”

Bu ilan alenileşiyor. Duyması gereken herkes duyuyor. Ama ilana sadece koskoca Boğaziçi Üniversitesi’nin rektörü Prof. Dr. Melih Bulu başvuruyor.

Başkalarının başvurmamasının iki sebebi olabilir: 

Birincisi bu konularda çalışmış başka profesör adayları ve profesörler bu üniversitedeki bu kadro için “aman boş ver, değmez” ya da “ben yerimden, işimden, işsizliğimden memnunum” diye düşünüyordur ve bu sebeple başvurmuyordur. 

Ya da bu ilân aslında bir ilân değil bir “nokta atışı”dır. Ya da “adrese teslim”dir. “Sıfatına bak adını bul” oyunu nevindendir. Yani YÖK Başkanının ısrarla “engelleyeceğiz” dediği ve bu amaçla Yönetmelik değişikliği yapılan türden bir ilân. 

Bu “değmez” kadroyu “değer” gören Bulu rakipsiz atanıyor. Galiba “usulen” göreve de başlıyor. 

Tamam, ama çalışmaya sıra gelince ne olacak ve ne oluyor?

Öyle ya, bir üniversitenin rektörü onca işin gücün arasında başka üniversitede akademik faaliyetlere “gerçekten” katılamaz.

Dolayısıyla rektör Bulu rektör olarak kaldığı sürece Medeniyet Üniversitesi’nin işine yaramaz. Medeniyet Üniversitesinin ilânda bildirdiği konulardaki ihtiyaçlarını göremez. 

Yani ilân amacına ulaşmamış durumda. 

Ya da bu ilân ve bu atama aslında başka bir amaç için yapılıyor. Şöyle:

Daha önce başka bir devlet üniversitesinde memur kadrosunda çalışmış olmayan ve dolayısıyla memur ve memur emeklisi olmanın avantajlarını elde edememiş olan Bulu Boğaziçi Üniversitesi’nde rektör kadrosunda ama profesör kadrosunda değil. 

(Öncesinde memur kadrosunda bir akademisyen olmaması rektör olarak atanmasına ve çalışmasına engel değil. Olsaydı atanamazdı zaten!) 

Dolayısıyla rektörlük görevi bitince kadrosu da bitecekti ve özel sektörde çalışmaya ya da bazılarının ısrarla ve yanlışlıkla “özel üniversite” dediği “vakıf üniversiteleri”nden birinde, ama işçi kadrosunda çalışmak üzere kendisine kadro arayacaktı. SGK’nın Emekli Sandığı kapsamında “memur” olamayacaktı. 

Aramasına gerek kalmadı. O kadroyu birileri şimdiden ona buldurdu. Hem de kamu görevinin sağladığı yetkiyi açıkça ve bile bile kötüye kullanarak. 

Sayın YÖK Üyeleri, 

Gereğini yapmak ve YÖK Denetleme Kurulu’nu harekete geçirmek sizin görevinizdir. Siz de görevinizi yapmazsanız…

Okunma Sayısı: 209
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Müslümanlar, yanınızdayız

    Esnaf: Perişanız

    Hukuksuzluğu gidermeyen paket lâf ü güzaftır

    Tapulu arazilere gasp

    Hastalıkların sebebi yanlış beslenme

    Tuz Gölü küçülüyor

    Son 24 saatte 6 bin 609 vaka daha

    BM, Yemen'e 50 milyon dolar acil insani yardım sağlayacak

    Kanada Başbakanı, Müslümanları hedef alan saldırıyı 'terör eylemi' olarak niteledi

    Tansiyon hastalığı 10-12 yaşa indi

    BM, Etiyopya'nın Tigray bölgesi için 'kıtlık' uyarısında bulundu

    Bosna Kasabı'nın müebbet hapis cezası onandı

    İllere göre haftalık vaka sayısı açıklandı

    Her yerde seçim isteyeceğim

    Seferberlik başladı

    AP 'Dijital Kovid Sertifikası'nı oylayacak

    İlk yurt dışı ziyaretine hazırlanıyor

    'BioNTech aşısı için artık aile hekimlerimiz de devrede'

    'Bütün marina beton malzemeyle kaplı gibiydi'

    HDP'nin kapatılması davasında raportör görevlendirildi

    En Çok Okunanlar

    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    Demokrat misyon ve Millet İttifakı
    Genel

    Tapulu arazilere gasp
    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    Ali FERŞADOĞLU

    Önce iç barış gerekmiyor mu?
    Genel

    Hukuksuzluğu gidermeyen paket lâf ü güzaftır
    Ahmet BATTAL

    Rektörlere bir çeki düzen verin
    Cevher İLHAN

    Vahim ifşaatlar araştırılmalı…
    Feridun YÜCE

    Zübeyir Gündüzalp’den hatıralar
    Süleyman KÖSMENE

    Bir tövbenin anaforu
    Genel

    Günün Ayet ve Hadisi

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2021, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.