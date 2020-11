Tarih çarpar adamı

Birgün’ün Evrensel’den aktardığı habere göre Meclis dökülüyor. Şöyle:

AKP Denizli Milletvekili Nilgün Ök TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu toplantısında “18 yıl önce Türkiye’de araba yoktu” diyor. Diyebilir. Yanlıştır, doğrudur, ama fikirdir.

CHP Milletvekili Süleyman Bülbül bu söze tepki gösterip, “Sayın Başkan, AKP’li sözcü arkadaşı dinleyince yani on sekiz yıl önce araba yoktu, uçak yoktu, tren yoktu, on sekiz yıldan beri telefon yoktu, yani on sekiz yıldan beri olmaya başladığını gördük. Bunlar, La Fontaine Masalları bunlar. Bunlar, A Haber’de olacak şeyler” diyor. Bu da fikirdir. Yanlış, doğru, neyse.

Nilgün Ök bunun üzerine “araba var mıydı, araba” diye sesleniyor ve bu sözlerinin eleştirilmesinin ardından sosyal medya hesabından bir açıklama yaparak “bahsettiğim yerli ve millî arabamız TOGG idi” diyor.

İş böyle kalsa idi yine mesele yok.

Ama sayın vekil ayrıca bunu ispat için bir tutanak görseli paylaşıyor.

CHP Aydın Milletvekili Süleyman Bülbül, konuşmanın, görseli paylaşılan tutanaklardaki gibi olmadığını bildiği için işin peşine düşüyor ve tutanağın neden değiştirildiğini öğrenmek için resmen başvuruyor. Ayrıca TBMM Tutanak Hizmetleri Başkanlığı’ndan toplantının görüntü kayıtlarını da istiyor.

Ardından bir sürpriz: Tutanaklar birkaç saat içinde eski haline çevriliyor!

Hemen ardından TBMM İletişim Koordinatörlüğünce bir açıklama yapılıyor ve incelenmemiş tutanak üzerinde bir değişiklik yapıldığının, birkaç saat içinde ise ses kayıtlarının incelenmesi neticesinde tutanağın ilk haline döndürüldüğünün tesbit edildiği anlatılıyor.

Açıklamada incelenmemiş tutanak üzerinde değişiklik işlemini yapan Tutanak Hizmetleri Başkan Yardımcısı’nın söz konusu işlemle ilgili sorumluluğu üstlenerek görevinden istifa ettiği ve TBMM Genel Sekreterliği tarafından konuyla ilgili soruşturma başlatıldığı da bildiriliyor.

Bunun üzerine CHP’li Süleyman Bülbül, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, haklı olarak “Meclis Başkanlığı birkaç saatliğine de olsa Sayın Nilgün Ök’ün isteğini yerine getirip tutanakları değiştirmiş. Tweet atıldıktan sonra tutanaklar eski haline döndü ‘yerli’ uçtu ‘araba’ kaldı” ifadeleriyle durumu eleştiriyor.

Bülbül ayrıca şunu soruyor: “… bu olayda AKP’li bir vekilin adeta ricasıyla, söylemediği bir söz tutanağa geçirilmiştir. Olayın gündeme düşmesi nedeniyle tutanaklar eski haline getirilmiştir.

Üzüldüğüm nokta şu: Meclis tutanakları bu kadar kolay değiştiriliyorsa bilmediğimiz neler oluyor?”

Soru haklı. Şüphe çeken durum çok. Devletin çivileri çıktı ve devleti “yürüten”lerin ayaklarına batıyor!

Bu olayda suçu işleyen istifa ediyor.

Ya suçu işleten ve işletenler? Öyle ya tutanak kahve hatırına ve keyf için değişmedi!

Bu asıl sorumlular hakkında AKP’lilikten doğan tabiî dokunulmazlık mı işleyecek?

Devletin arşivi devletin ve milletin namusudur. Hele TBMM arşivi ve metinleri...

Bunlar böyle önüne gelenin ricasıyla değişebilir hale gelmişse Millet derhal meselesine sahip çıkıp güvenilmez emanetçileri görevden alaşağı etmelidir.

Hep yazıyoruz: Millet onları aslında çoktan azletti. Sıra infazda.