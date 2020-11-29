"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
29 KASIM 2020 PAZAR - YIL: 51

Tarih çarpar adamı

Ahmet BATTAL
29 Kasım 2020, Pazar
Birgün’ün Evrensel’den aktardığı habere göre Meclis dökülüyor. Şöyle:

AKP Denizli Milletvekili Nilgün Ök TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu toplantısında “18 yıl önce Türkiye’de araba yoktu” diyor. Diyebilir. Yanlıştır, doğrudur, ama fikirdir.

CHP Milletvekili Süleyman Bülbül bu söze tepki gösterip, “Sayın Başkan, AKP’li sözcü arkadaşı dinleyince yani on sekiz yıl önce araba yoktu, uçak yoktu, tren yoktu, on sekiz yıldan beri telefon yoktu, yani on sekiz yıldan beri olmaya başladığını gördük. Bunlar, La Fontaine Masalları bunlar. Bunlar, A Haber’de olacak şeyler” diyor. Bu da fikirdir. Yanlış, doğru, neyse.

Nilgün Ök bunun üzerine “araba var mıydı, araba” diye sesleniyor ve bu sözlerinin eleştirilmesinin ardından sosyal medya hesabından bir açıklama yaparak “bahsettiğim yerli ve millî arabamız TOGG idi” diyor. 

İş böyle kalsa idi yine mesele yok. 

Ama sayın vekil ayrıca bunu ispat için bir tutanak görseli paylaşıyor. 

CHP Aydın Milletvekili Süleyman Bülbül, konuşmanın, görseli paylaşılan tutanaklardaki gibi olmadığını bildiği için işin peşine düşüyor ve tutanağın neden değiştirildiğini öğrenmek için resmen başvuruyor. Ayrıca TBMM Tutanak Hizmetleri Başkanlığı’ndan toplantının görüntü kayıtlarını da istiyor.

Ardından bir sürpriz: Tutanaklar birkaç saat içinde eski haline çevriliyor!

Hemen ardından TBMM İletişim Koordinatörlüğünce bir açıklama yapılıyor ve incelenmemiş tutanak üzerinde bir değişiklik yapıldığının, birkaç saat içinde ise ses kayıtlarının incelenmesi neticesinde tutanağın ilk haline döndürüldüğünün tesbit edildiği anlatılıyor. 

Açıklamada incelenmemiş tutanak üzerinde değişiklik işlemini yapan Tutanak Hizmetleri Başkan Yardımcısı’nın söz konusu işlemle ilgili sorumluluğu üstlenerek görevinden istifa ettiği ve TBMM Genel Sekreterliği tarafından konuyla ilgili soruşturma başlatıldığı da bildiriliyor.

Bunun üzerine CHP’li Süleyman Bülbül, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, haklı olarak “Meclis Başkanlığı birkaç saatliğine de olsa Sayın Nilgün Ök’ün isteğini yerine getirip tutanakları değiştirmiş. Tweet atıldıktan sonra tutanaklar eski haline döndü ‘yerli’ uçtu ‘araba’ kaldı” ifadeleriyle durumu eleştiriyor.

Bülbül ayrıca şunu soruyor: “… bu olayda AKP’li bir vekilin adeta ricasıyla, söylemediği bir söz tutanağa geçirilmiştir. Olayın gündeme düşmesi nedeniyle tutanaklar eski haline getirilmiştir. 

Üzüldüğüm nokta şu: Meclis tutanakları bu kadar kolay değiştiriliyorsa bilmediğimiz neler oluyor?”

Soru haklı. Şüphe çeken durum çok. Devletin çivileri çıktı ve devleti “yürüten”lerin ayaklarına batıyor! 

Bu olayda suçu işleyen istifa ediyor. 

Ya suçu işleten ve işletenler? Öyle ya tutanak kahve hatırına ve keyf için değişmedi!

Bu asıl sorumlular hakkında AKP’lilikten doğan tabiî dokunulmazlık mı işleyecek? 

Devletin arşivi devletin ve milletin namusudur. Hele TBMM arşivi ve metinleri... 

Bunlar böyle önüne gelenin ricasıyla değişebilir hale gelmişse Millet derhal meselesine sahip çıkıp güvenilmez emanetçileri görevden alaşağı etmelidir. 

Hep yazıyoruz: Millet onları aslında çoktan azletti. Sıra infazda. 

Okunma Sayısı: 470
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Ekonomi karaya oturmak üzere

    'Sıradaki satış hangisi?'

    'Doğruları söylemeye devam edeceğiz'

    “İslami terör diye bir ifade kullanılamaz”

    “İsrail’in tuzağına düşmeyeceğiz”

    İstanbul'da okul öncesi eğitim uzaktan yapılacak

    'Kanal İstanbul'un sonu geldi'

    Kayıplarımız artıyor

    'KHK listelerini kim hazırladı?'

    Almanya: İran'dan gelen haberlerden kaygılıyız

    Türkiye genelinde sokağa çıkma kısıtlaması başladı

    Toplu ulaşımda HES kodlu dönem

    Türkiye'de yeni vaka sayısı 30 bini aştı

    Tunç Soyer'den 'kuraklık' uyarısı

    Kılıçdaroğlu: Esnaf bakanlığı kurulmalı

    2 sağlıkçıdan 1’i aşı olmayacak

    'Türkiye seçime gitmek zorunda'

    'Çiftçinin borçları faizsiz yapılandırılmalı'

    Siverek Belediye Başkanı görevinden istifa etti

    2021 MTV artış oranı açıklandı

    En Çok Okunanlar

    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    Hayırlı ömürler, hayırlı ölümler
    Genel

    Ekonomi karaya oturmak üzere
    Mehmet KARA

    “Erdoğan, Gül ve ben adaletten yanayız” demişti
    Ahmet BATTAL

    Tarih çarpar adamı
    Feyzullah ERGÜN

    Ûd-i hindi harikası
    Ömer Faruk ÖZAYDIN

    Şergenecon, pike, çikinovaski; kumpis
    Faruk ÇAKIR

    “Bize bir şey olmaz” mı?
    Mustafa Gönüllü

    Reklâmlar maneviyatı zedeliyor
    Adnan NACİR

    Bir bekadır…
    Risale-i Nur'dan

    Zaman, imanı kurtarmak zamanıdır

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2020, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.