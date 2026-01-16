"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
16 OCAK 2026 CUMA - YIL: 56

Üniversitelerde kadro hileleri ve YÖK töresi

Ahmet BATTAL
16 Ocak 2026, Cuma
Üniversitelerde adrese teslim akademik kadro ilânları meselesi aynen sürüyor. Sadece biraz daha kılıflanmış olarak.

Ve sebebi üniversite yönetimleri değil. 

Asıl fail doğrudan doğruya bu düzeni sürdürmeyi isteyen YÖK. 

Ve dolaylı fail de bu gidişatı bilen, ama görmezden gelen Cumhurbaşkanlığı Eğitim Politikaları Kurulu ve Türkiye Büyük Millet Meclisi Eğitim Komisyonu.

Mesele şu:

Üniversitelerde asistan üstü akademik kadrolara öteden beri iki tür aday başvurur: 

Kürsü içinden adaylar ve dışarıdan adaylar. 

Ve bu iki “tür” ya da iki “grup” aday görünüşte eşit şartlarda yarışır. Sonuçta kadroyu biri alır. 

Yani kanunen, kadronun objektif şartlarına uygun bütün adaylar başvurma hakkına sahiptir ve objektif bir jüri objektif olarak baktığında hangi aday daha layıksa ona daha yüksek puan verir. Böylece o kişi o kadroyu kazanmış olur. 

Ama kazın ayağı öyle değil. 

İçeriden aday varsa kadro aslında onun için açılmıştır. Bu durumda da dışarıdan adayın başvurması engellenmeye çalışılır. Bu amaçla ilana “özel şartlar” konur. Bu özel şartlar çoğu zaman içeriden adayı dolaylı olarak öne geçirir ve göze batmaz. Ancak bazen açıkça “adrese teslim”e döner ve medyaya düşer, işi bilmeyen herkes “ne oluyor” der. 

Ama bu uygulamayı aslında YÖK ister. Şöyle:

Zira üniversiteler özerk ama kadroları YÖK’ün elinde ve dağıtımı o yapıyor. 

YÖK üniversitelere asistan kadrosu dışında kadro dağıtırken içeriden yükselmek isteyen ve hak eden (bazen de adamını bulan) akademik personel için genellikle bir kadro veriyor. 

Yani meselâ bir yardımcı doçent (yeni garip adıyla doktor öğretim üyesi) ÜAK nezdinde kurulan jüriden doçent unvanı aldığında kendi üniversitesinden de doçent kadrosu istiyor. Üniversitesi de talebi uygun buluyor, kadroyu alıp ilân ediyor ve görünüşte “şartları tutan ve dileyen herkes başvursun” diyor. 

Tek başvuru o taze doçentten gelirse mesele yok. Ama başkaları da talip olursa liyakat kavgası başlıyor. 

YÖK üniversitelerin dışarıdan adam alma isteğine ise haklı olarak daima daha fazla şüphe ile yaklaşıyor. Norm kadro uygulaması ve benzeri usullerle kadro şişkinliklerini önlemeye çalışıyor.

İşte bu ayrımda, “içeriden adam alacağım (yani hazır adamımı terfi ettireceğim)” deyip de kadro isteyen, ama sonra bu kadroya dışarıdan bir adayı alan ya da almak zorunda kalan üniversite ve fakülte YÖK nezdinde aldatıcı yönetim haline geliyor. 

YÖK de ceza olarak bu durumdaki fakültelere ve hatta üniversitelere kadro vermeyi durduruyor. 

Yani özetle kanun başka töre başka işliyor. 

Kazanamayan aday yargıya gittiğinde de mahkemeler bu durumu ya bilmiyor ya da bilmezden geliyor zira bu töre kanuna aykırı. Dolayısıyla dava açıldığında “adaylar arasında içeriden aday var mı yok mu” diye bakmıyor ve objektif liyakat ölçülerine göre karar veriyor. 

Hangisi doğru? YÖK’ün dayattığı mı yoksa mahkemenin yaptığı mı? 

Kanuna bakarsanız elbette mahkemenin yaptığı.

Kanuna aykırı töre olur mu? 

Neden olmasın, olmuş işte. 

Peki, töre doğruysa kanunu töreye uydurmak çok mu zor. Değil elbette. 

“Boşver, gidebildiği kadar gitsin böyle”cilik yüzünden bu hallerdeyiz. 

Okunma Sayısı: 128
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Hollanda-Utrecht'te patlama oldu: 4 kişi yaralandı - "Şehrimizin kalbinde çok kötü bir olay yaşadık"

    "Nükleer enerjiden çıkmak ciddi bir stratejik hataydı"

    Gazze’deki insanî kriz derinleşti

    Muhalefetten ortak itiraz: Varlık Fonu denetimi kağıt üzerinde

    Babacan: Dindarız dediler, hak yediler

    İsrail ABD’yi savaşa sürüklüyor

    Erdoğan yasama, yürütme ve yargı temsilcilerini ağırladı

    İran Starlink ekipmanlarına el koydu

    Tayland'da inşaat vincinin bazı parçaları yola devrildi: 2 kişi öldü, 5 kişi yaralandı

    'Emeklilerden korkuyorsunuz'

    'Suriye'deki Kürtlerin himayesi onları terör örgütü PKK ile ilişkilendirerek sağlanamaz'

    The New York Times: İran'a herhangi bir saldırı en az birkaç gün sonra düzenlenebilir

    'Haziran ayında yaptığınız hatayı tekrarlamayın'

    Danimarka: Grönland konusunda Amerikan pozisyonunu değiştirmeyi başaramadık

    Bakaya kalan 117 bin kişiye 6,5 milyar lira idari para cezası uygulandı

    Yarıyıl tatili yarın başlıyor

    Başakşehir'deki kazada 3 İETT otobüsü çarpıştı: 5 kişi yaralandı

    İsrail, soykırımını gizlemek için İran’ı hedef gösteriyor: Gazze’deki katliamı örtbas etme çabası

    Gazze Mahkemesi raporunu açıkladı

    En Çok Okunanlar

    Genel

    Günün Ayet ve Hadisi
    Genel

    Nurdan Katreler
    Genel

    Hollanda-Utrecht'te patlama oldu: 4 kişi yaralandı - "Şehrimizin kalbinde çok kötü bir olay yaşadık"

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2026, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.