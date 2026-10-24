"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
24 EKİM 2026 CUMARTESİ - YIL: 57

Büyük şeyhin kerameti büyük olur-3

Ahmet Feyzi KONURALP
24 Ekim 2026, Cumartesi
Yazı serimize Muhyiddin İbnü’l-Arabî Hazretlerinin (ks) Hazretlerinin manevî keşiflerinin izlerini takip ederek devam ediyoruz.

Hazretin gayba dair Allah’ın izni ile bildirdiği diğer bir mevzu da Mehdî’nin talebeleri ile istişare ederek hüküm vereceğini ifade etmesidir. İfade tam olarak şu şekilde: “Böylece onlarla istişare ederek Mehdî hüküm verir. Onlar ne olduğunu bilen ariflerdir!” ( Fütûhât-ı Mekkiyye, 366. Bab)

Asrımızın felaket ve helaket asrı olmasından dolayı hep kötü cümlelerle anıyoruz. Fakat bu asırdaki gibi hiçbir asırda istişare ve istişarî mekanizmalar önemli hale gelmemişti. Üstad Hazretleri de bu asrı varlığıyla değerli kılan bir Bediüzzaman olarak daha önceki İslam âlimlerinin tahşidatta bulunmadığı bir konuyu; istişare etmeyi ümmetin nazarına sunmuştur. Hatta istişareyi ilmî olarak değerlendirmiş, özünün İslamiyetten geldiğini ispat etmiş, en küçük bir hizmet meselesinden en büyük devlet meselelerine kadar her şeyin istişare ile çözülmesi gerektiğini ifade etmiştir. O kadar ki “Müslümanların hayat-ı içtimaiye-i İslamiyedeki saadetlerinin anahtarı meşveret-i şeriyyedir.” diyebilecek kadar istişareyi önemli görmüştür. 

Son olarak Üstad Hazretlerinin İbnü’l-Arabî Hazretlerini doğrulayacak tarzda müteaddit ifadeleri Risale-i Nurlar’da bulunmaktadır. Şöyle ki:

• “İş hususunda onlarla istişare et.” (Ali-İmran Suresi, 159) emriyle kardeşlerimle bir meşverete muhtacım. (Emirdağ Lahikası, 8. Mektup)

• “Bundan sonra her meselemizde emir, Risale-i Nur’un şahs-ı manevîsini temsil eden has şakirtlerin ve sizlerindir. Benim de şimdi bir reyim var.” (Emirdağ Lahikası, 167. Mektup)

• “Fihristeyi taksimü’l-a’mâl tarzında mütesanit heyetinizin şahs-ı manevîsine tevdiiniz çok güzeldir. Tam ve daimî bir Üstad buldunuz. O manevî üstad, bu âciz kardeşinizden çok yüksektir; daha bana ihtiyaç bırakmıyor.” (Kastamonu Lahikası, 11. Mektup)

• “Bütün ruh u canımla hizmet-i Kur’âniye ve imaniyenizi tebrik ediyorum. Bu mektupta bir ince meseleyi meşveret suretiyle reyinizi almak için gönderdik. Münasip midir? Değilse ıslah edersiniz…” (Emirdağ Lahikası, 298. Mektup)

• “Şimdi siz, mabeyninizde münakaşasız bir meşveret ediniz. Kararınızı kabul ederim.” (13. Şua)

• “Sen nasıl dünya işlerinde hâsları tevkîl ettin, erkânların meşveretlerine bıraktın ve isabet ettin. Aynen öyle de; uhrevî ve Kur’ânî ve îmânî ve ilmî işlerinde dahi Risale i Nuru ve şâkirtlerinin şahs ı manevîlerini tevkîl eyle; o hâlis, muhlis hâsların şahs ı manevîlerisenden çok mükemmel o vazifeni kendi vazifeleriyle beraber yaparlar. Hem dâimada şimdiye kadar yapıyorlar.” (14. Şua)

Son olarak, Üstad Hazretleri istişareyi hem Allah’ın emri, hem bir şahsî ihtiyaç olarak görmüştür. Zira kendisi Fatînü’l-Asr (Asrın Dehası) mahlasına rağmen akıl akıldan üstündür prensibini uygulayarak talebeleri ile meşveret etmeyi tercih etmiştir. Hatta ve hatta talebelerini bazı işlerine vekil bırakmıştır. 

Arifâne müdafaa devam edecektir.

Okunma Sayısı: 257
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    "İran'dan dönerken Küba meselesini halledeceğiz"

    Qardaş, ne edirsen?

    Sahtekârlığın bedeli ağır olsun

    Meclis’in şahs-ı manevîsine hakarettir

    Gazze’de son fırınlar da kapanıyor

    Bütün hırsızlardan hesap sorulsun

    ‘Tek sığınak ahlâk, tek rehber vicdandır!’

    Ağıralioğlu’dan AKP’ye ilginç benzetme: Titanik geminiz fon buz dağına çarptı

    Yasa çıktı, iş bitmedi

    Sınava mı, hak aramaya mı hazırlansınlar?

    Beyin göçünde rekor kırıldı

    Gençler Trump’ı istemiyor

    Derin bir devlet krizi yaşanıyor

    Can Azerbaycan’a ihracatımız

    Zonguldak maden ocağında grizu patlaması: 3 ölü, 5 yaralı

    İktidar kanunu uygulamıyor: Bu, çiftçinin bütçesi değil

    AB’den hukukun üstünlüğü hatırlatması

    Bu yasağa son verin!

    Ülke yoksul olduğu için değil, adaletsiz olduğu için geçinemiyoruz

    En Çok Okunanlar

    Genel

    Ağıralioğlu’dan AKP’ye ilginç benzetme: Titanik geminiz fon buz dağına çarptı
    Genel

    ‘Tek sığınak ahlâk, tek rehber vicdandır!’
    Genel

    Meclis’in şahs-ı manevîsine hakarettir
    Genel

    Derin bir devlet krizi yaşanıyor
    Genel

    Yasa çıktı, iş bitmedi
    Genel

    Sahtekârlığın bedeli ağır olsun
    Genel

    Gazze’de son fırınlar da kapanıyor
    Genel

    Bütün hırsızlardan hesap sorulsun
    Genel

    "İran'dan dönerken Küba meselesini halledeceğiz"
    Genel

    Beyin göçünde rekor kırıldı

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2026, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.