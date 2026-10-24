"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
24 EKİM 2026 CUMARTESİ - YIL: 57

Hanım yazarlar

Ali BEYKOZ
24 Ekim 2026, Cumartesi
Geçen haftaki yazımı okuyan eşim, tek taraflı bir yazı olmuş, sadece erkekler için yazmışsın, “Hanım yazarlar” yazarken daha çok bölünüyorlar dedi.

Yazıyı tekrar okuyunca hak verdim.

Düşünün ki; gündemden hiç düşmeyen başörtüsü ile ilgili bir yazı kaleme almak için bilgisayarın başındasınız ve Azerbaycan’a gitmişsiniz hayalen, başınız örtülü diye okul önünde bekletiliyorsunuz. İçeriden bebeğiniz ağlamaya başlıyor.

Eğitimle ilgili neler yazabilirim diye kafa yormuşsunuz, sınavlara iki hafta kala bakanlık yazılı sorularının MEB tarafından “Ortak Yazılı Sınav Sistem” ne geçileceğini duyuruyor, Bilgisayarınızı açmışsınız başlığı yazmışsınız içeriye koşarak çocuğunuz giriyor “Anne acıktım!”.

Okuma programlarının gizemine kafa yormuşsunuz, on kişinin bir araya gelerek beraberce bir konuyu okuyup farklı açıklamalarla olayı anlamaya çalışmasının içeriğini düşünüyorsunuz, eşiniz bir poşet turşuluk malzeme ile geliyor, evde yapılan turşunun faydalarından bahseden bir nutuk atıyor. Veya kucağında bir lahana ile gelmiş...

Bunlar işin espiri tarafı tabiî ki.

Evde yazı yazmak gerçekten daha fazla feragat ve fedakârlık, gerekmektedir. Hanım yazarlar için bu bir derece daha fazla olabilir.

Keşke her yazar için çalışacağı, evinden ayrı bir ortam olabilse. Profesyonel bir çalışma alanı... Fakat bunun olması oldukça zor olabilir, öyleyse kendi ortamını her yazma isteği olan oluşturmalıdır.

Masanını düzenleyerek başlayabilirsiniz, masa, bilgisayar, notlarınız, çay, su... Aslında kendiniz için yazma alanı.

Her gün saatlerce yazı yazmak zorunda değilsiniz, gün olur bir paragraf yazmak belki o gün için yeterli olabilir.

İlk yazdığınız taslağın mükemmel, hatasız olması gerekmiyor. Öncelikle yazının taslağını yazdıktan sonra diğer ufak düzeltmeleri sonra yapabilirsiniz.

Her gün daha fazla yazmak isteğiniz olsa da bu kesin bir kural değildir.

Burada önemli olan yazmak için bir vakit ayırabilmektir. Küçük adımlarla ilerlemek ve yazınızla tekrar, tekrar buluşmaktır.

Hanımların yazma konusunda desteğe daha çok ihtiyacı vardır, evde yaşayan diğer bireylerin de yardım etmesi gerekmektedir. 

Ev işleri hiçbir zaman tamamen bitmez. Ev temizlenir, çamaşırlar yıkanır, yemek yapılır... Bunlar tekrar olur. Aynen yazmak gibi, bir kere yazılmaz devamlı bir çalışmaktır yazmak.

Ev işleri yazarlığa düşman değildir. Bir memurun işi, nasıl yazarlığa düşman değilse... 

Bunun için aile ferdlerini toplayarak; “Ben her gün okumak ve yazmak istiyorum ve şu saatler arasında bunu gerçekleştirmeliyim.” diyebilirler. Ev işleri de imkânlar içinde paylaşılabilir. 

Salatayı yaparak işin içinden sıyrılabilirseniz bahtiyarsınız!..

Okunma Sayısı: 288
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    "İran'dan dönerken Küba meselesini halledeceğiz"

    Qardaş, ne edirsen?

    Sahtekârlığın bedeli ağır olsun

    Meclis’in şahs-ı manevîsine hakarettir

    Gazze’de son fırınlar da kapanıyor

    Bütün hırsızlardan hesap sorulsun

    ‘Tek sığınak ahlâk, tek rehber vicdandır!’

    Ağıralioğlu’dan AKP’ye ilginç benzetme: Titanik geminiz fon buz dağına çarptı

    Yasa çıktı, iş bitmedi

    Sınava mı, hak aramaya mı hazırlansınlar?

    Beyin göçünde rekor kırıldı

    Gençler Trump’ı istemiyor

    Derin bir devlet krizi yaşanıyor

    Can Azerbaycan’a ihracatımız

    Zonguldak maden ocağında grizu patlaması: 3 ölü, 5 yaralı

    İktidar kanunu uygulamıyor: Bu, çiftçinin bütçesi değil

    AB’den hukukun üstünlüğü hatırlatması

    Bu yasağa son verin!

    Ülke yoksul olduğu için değil, adaletsiz olduğu için geçinemiyoruz

    En Çok Okunanlar

    Genel

    Ağıralioğlu’dan AKP’ye ilginç benzetme: Titanik geminiz fon buz dağına çarptı
    Genel

    ‘Tek sığınak ahlâk, tek rehber vicdandır!’
    Genel

    Meclis’in şahs-ı manevîsine hakarettir
    Genel

    Derin bir devlet krizi yaşanıyor
    Genel

    Yasa çıktı, iş bitmedi
    Genel

    Sahtekârlığın bedeli ağır olsun
    Genel

    Gazze’de son fırınlar da kapanıyor
    Genel

    Bütün hırsızlardan hesap sorulsun
    Genel

    "İran'dan dönerken Küba meselesini halledeceğiz"
    Genel

    Beyin göçünde rekor kırıldı

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2026, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.