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20 NİSAN 2021 SALI - YIL: 52

55 yaş ve üzeri vatandaşlar aşılanıyor

20 Nisan 2021, Salı 12:22
Yurt genelinde yeni tip koronavirüs salgınına karşı toplumsal bağışıklık kazanılması için uygulanan aşı programında 55 yaş ve üzeri vatandaşların aşılanması süreci başladı.

Sağlık Bakanlığı'nın yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşılama takvimine göre sisteme tanımlanan vatandaşlar randevularını alarak, belirlenen sağlık kuruluşlarında aşılarını yaptırmaya başladı.

Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ'da vatandaşlar hastane ve aile sağlığı merkezlerinde randevu saatlerine göre aşılarını oluyor.

Kırklareli Eğitim ve Araştırma Hastanesinde aşı olan vatandaşlardan Vecihi Yavuz, aşı olduğu için çok sevinçli olduğunu söyledi.

Kendi yaş grubuna aşılama başlayacağını duyduğu gibi randevu alarak hastaneye geldiğini belirten Yavuz, tüm vatandaşlara aşı olmaları önerisinde bulundu.

Sağlık çalışanlarının bu süreçte çok yorulduklarını vurgulayan Yavuz, "Haklarını helal etsinler. Bizde çok emekleri hakları var. Gerçekten bizler için seferber oldular Allah yar ve yardımcıları olsun. Onlara çok ama çok teşekkür ederiz." dedi.

Hayrettin Bici ise toplum sağlığını düşünerek aşısını olduğunu belirtti.

Virüsün aşılama ile sona ereceğine inandığını dile getiren Bici, "Uzun zamandır aşı olmayı bekliyordum. Sıram gelir gelmez randevumu aldım ve üzerime düşen vazifeyi yerine getirdim. Herkes aşısını olsun şifasını bulsun." diye konuştu.

Bu arada Sağlık Bakanlığı verilerine göre şimdiye kadar Edirne'de 169 bin 699, Kırklareli'nde 136 bin 361, Tekirdağ'da 277 bin 617 aşılama yapıldı.

 

AA

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