850’den fazla ilâca erişilemiyor

Eski Türk Eczacıları Birliği (TEB) Başkanı Erdoğan Çolak, tedarik edilemeyen ilâç sayısının 850’yi aştığını, tedarik sorunu sebebiyle 10 reçeteden 8’inin karşılanmadığını söyledi.

Evrensel’deki habere göre Çolak, “Eczanelere gelen 10 reçetenin 7-8’i ilaç yokluğu sebebiyle karşılanmıyor. Önceki yıllarda döviz kurundaki makas az açıldığı için Şubat ayında bulunmayan ilâç sayısı 100 bazen de 150 kalem oluyordu. Aralık ve Ocak aylarında bu tip olaylar gündeme gelmeye başlıyordu. Bu yıl ise Ekim itibariyle 300-350 kalem ilâçta sorun yaşandı. Kasımda 450 kalem, aralıkta 650 kalem, şu anda da 850 kalemi geçmiş, 900 kaleme yaklaşmış vaziyette” dedi. Daha çok ithal ilâçlarda sorun yaşandığını söyleyen Çolak, “Öksürük şuruplarında bile sıkıntı var. Diyabet, hipertansiyon, astım gibi kronik hastalıkların ilâçları yok. Ağrı kesicilere de baksanız ilaçlar yok. Zaten eczaneler ortalama 1000 kalem ilâçla dönüyor” diye konuştu.

Haber Merkezi