‘Aile diş hekimliği’ geliyor

Ağız ve diş sağlığı hizmetlerinde de aile hekimliği benzeri bir uygulamaya geçilmesi planlanıyor.

Yeni Şafak’ta yer alan habere göre, aile hekimliği benzeri bir uygulama ağız ve diş sağlığı hizmetlerinde de hayata geçirilecek. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 2 ilde pilot uygulamanın yapıldığını belirterek, çalışmaların sürdüğünü söyledi. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın başkanlık ettiği partisinin Kızılcahamam kampında, sağlık ve eğitimle ilgili birçok konu da gündeme geldi. Başka bir milletvekili de bazı küçük yerleşim yerlerindeki hekim açığına ve bundan dolayı oluşan mağduriyetlere dikkat çekti. Konuyla ilgili özellikle çok fazla tercih edilmeyen kasaba ve ilçeler için hekimleri teşvik edecek adımların atılması gerektiği üzerinde duruldu. Haber Merkezi

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