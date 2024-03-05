Aile hekimleri: Biz tüccar değiliz

Aile hekimlerinden alınan yüzde 35 gelir vergisine tepki gösteren Şanlıurfa Aile Hekimleri Derneği (ŞUAHED) Başkanı Dr. Yusuf Eryazgan, “Maliye Bakanlığı ve Sağlık Bakanlığı’na sesleniyoruz aile hekimlerinin yıl boyunca ödedikleri vergi orta ölçekli bir tüccarın ödediği verginin çok daha üzerindedir.

Biz tüccar değiliz” dedi. Aile hekimleri son bir yılda artan enflasyon nedeniyle büyük kayıp yaşadıklarını belirterek vergi dilimlerinin küçültülerek yüzde 15’e düşürülmesini istiyor. Gazete Duvar’ın haberine göre Maliye Bakanlığı’na ve Sağlık Bakanlığı’na çağrıda adaletsizliğin son bulması çağrısında bulunan Eryazgan, pandemi ve deprem süreçlerinde aile hekimliği çalışanlarının rolünü ve çabasını hatırlatarak “Bu süreçler için teşekkür edilip destek olunacağına; ücretlerimiz parçalara ayrılmış, temel hak edişlerimiz yoksulluk sınırının altında kalmıştır” dedi. Haber Merkezi

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