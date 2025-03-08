Antibiyotiğe alternatif keşif

Bilim insanları bağışıklık sisteminde “doğal antibiyotiklerin kaynağı olabilecek” yeni bir bölüm keşfetti.
BBC’nin haberine göre, Avrupa Araştırma Konseyi (ERC) tarafından desteklenen uzmanlar, bulaşıcı hastalıkların tedavisini dönüştürebilecek yeni bir keşif yaptı. Uzmanlar, hücrelerde proteinleri parçalayan “proteazomların” bakteriyel enfeksiyona karşı bağışıklık sistemine katkı sağladığını saptadı. Bağışıklık sistemindeki yeni keşfin, “antimikrobiyal dirençli (AMR) enfeksiyonlarla mücadelede” yaygın antibiyotiklere alternatif oluşturabileceği iddia edildi. Weizmann Bilim Enstitüsünden Prof. Yifat Merbl, keşfin “bakteriyel enfeksiyona karşı savunma sağlayan yeni bağışıklık mekanizması” olduğunu belirtti. Merbl, “Bu, vücudumuzun her yerinde, tüm hücrelerde gerçekleşiyor ve tamamen yeni bir potansiyel doğal antibiyotik sınıfı oluşturuyor.” dedi.
AA