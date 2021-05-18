Aşı olan 65 yaş ve üzerindekilerde vaka oranı yarı yarıya azaldı

Sağlık Bakanlığı Toplum Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. İlhan, bu yılın ocak ve nisan ayları kıyaslandığında, Kovid-19 aşısı olan 65 yaş ve üzerindekilerin hastalığa yakalanma oranının yarı yarıya azaldığını bildirdi.

Gazi Üniversitesi (GÜ) Tıp Fakültesi Dekanı ve Sağlık Bakanlığı Toplum Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Mustafa Necmi İlhan, 65 yaş üstündekilerde en az bir kronik hastalığı bulunanların, Kovid-19'u ağır geçirme ve ölüm riskinin daha fazla olduğunu bildirdi.

Bu gruptakilere, riski azaltabilmek için toplumsal aşılamada sağlık çalışanlarının hemen ardından öncelik verildiğini anımsatan İlhan, gelinen noktada 65 yaş üstündekilerin ağır hastalık ve ölüm riskinin önemli ölçüde azaltıldığını söyledi.

İlhan, özellikle tanımlanan yaş gruplarında 2 doz aşı yaptırılmasının, hastalığa karşı büyük oranda koruyuculuk sağladığının ortaya konduğunu söyledi.

65 yaş ve üzerindekilerin aşı sonrası vaka oranının 1 Ocak itibarıyla yüzde 17,7 iken, son rakamlara göre bu oranın yüzde 8,2'ye düştüğünü aktaran İlhan, "Bu yılın ocak-nisan ayları arasında 65 yaş üzerindekilerin koronavirüse yakalanma durumları karşılaştırıldığında, yarı yarıya bir azalma söz konusu. Demek ki gerçekten koruyuculuk anlamında bir etki yapıyor." bilgisini paylaştı.

Prof. Dr. İlhan, bu yaş grubunda bir an önce, yüzde yüz oranında aşılamanın önem taşıdığını ifade etti.

Aşı yaptırmanın ve belirlenen kriterlere uygunluk halinde kontrollü normalleşme kapsamında dışarı çıkılması gerektiğinin, öz sorumluluk olduğunu dile getiren İlhan, iki doz aşı olanların da dışarı çıktığında yine tüm tedbirlere uyması gerektiğini vurguladı.