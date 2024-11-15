Bağımlılara “zorunlu tedavi yasası” çağrısı

Uyuşturucu ile Mücadele Eden Aileler Derneği, bağımlı bireylere tedavi mecburiyeti yasasının çıkarılması ve her ilin belediyesi bünyesinde yaşam köyleri açılması talebiyle imza kampanyası başlattı.

10 ayda 17,2 ton yakalandı: Uyuşturucu bataklığı

Savcılıklarda 791 bin uyuşturucu dosyası var Dernek üyeleri adına açıklama yapan Dr. Ruhsar Uçar, şunları söyledi: “Büyük bir yasal boşluk olarak gördüğümüz bağımlının tedavisinde rızasının aranması, doktorlarımızın, emniyet güçlerimizin ve ailelerimizin elini kolunu bağlamaktadır. Yapılacak yasal bir düzenleme ile derhal tedavi mecburiyeti yasası çıkarılmasını ve çıkarılacak bu yasayı desteklemek üzere nitelikli AMATEM’ler ve yaşam köylerinin kurulması için imza kampanyası düzenlemiş bulunuyoruz” Mersin - anka

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