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Savcılıklarda 791 bin uyuşturucu dosyası var

10 Ekim 2024, Perşembe 23:15
Uyuşturucu sorununun ulaştığı boyut, veriler ile ortaya konuldu. Uyuşturucu suçlarıyla ilgili ceza maddeleri kapsamında bir yılda tam 791 bin 689 yeni dosya açıldı.

Toplumda infiale neden olan katliamların ardından gözler, bir kez daha Türkiye’deki uyuşturucu batağına çevrildi. Cumhuriyet başsavcılıklarında dosyaların türlerine göre dağılımı da Türkiye’deki uyuşturucu sorununun ulaştığı boyutu gözler önüne serdi. Cumhuriyet başsavcılıklarında, uyuşturucu madde kullanmak ya da ticaretini yapmak suçlamalarını düzenleyen, “Kamunun sağlığına karşı suçlar” kapsamında 2023 yılında yüz binlerce yeni dosya açıldığı öğrenildi. Dosya sayısında yıllar itibarıyla yaşanan artış da dikkati çekti. BirGün’ün haberine göre Türkiye’de 2023 yılında, “Kamunun sağlığına karşı suçlar” kapsamında Cumhuriyet başsavcılıklarında 801 bin 553 dosya açıldı. Toplam 801 bin 553 dosyadaki şüpheli sayısı ise 783 bin 539 oldu.

Mücadelede zafiyet

Cumhuriyet başsavcılıklarındaki dosyalardan 673 bin 730’unu, “Kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak, kabul etmek veya bulundurmak ya da uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanmak” gerekçesiyle açılan dosyalar oluşturdu. Uyuşturucu veya uyarıcı madde imalatı ve ticareti suçlamasını içeren dosya sayısının ise 117 bin 959 olduğu bildirildi. Ticaret Bakanlığı’nın Türkiye’de yakalanabilen uyuşturucu maddelerin miktarına yönelik verileri de çarpıcı tabloyu ortaya koyuyor. 2023 yılında uyuşturucu ile mücadele çalışmaları kapsamında gerçekleştirilen 727 adet yakalama ile 11 bin 976 kilogram uyuşturucu maddenin ele geçirildiği belirtiliyor. İktidarın bağımlılıkla mücadelede gösterdiği zafiyet, bağımlılık tedavi merkezlerinin sayısı ile gözler önüne seriliyor. Bağımlılığıyla ilgili ayakta tedavi için başvuran kişi sayısının 114 binden 170 bine fırlarken 2021-2023 döneminde tedavi merkezlerinin sayısında sadece bir artış oldu.

Haber Merkezi

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