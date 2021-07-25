Çalışanların tükenmişlik sendromu arttı

Türkiye’de her iki kişiden biri tükenmişlik sendromu yaşadığını söylüyor.

IPSOS, evden çalışanların pandemi sonrası ofise dönüşle ilgili ne düşündüklerini ölçmek için 29 ülkenin 12 bin 900 çalışanı üzerinde bir araştırma gerçekleştirdi. Araştırmaya göre 100 çalışandan 64’ü pandemi bittikten sonra ofis saatlerinde esneklik istiyor. Türkiye’de bu oran yüzde 71. Türkiye aynı zamanda evden çalışanların en fazla tükenmişlik sendromu yaşadığı ikinci ülke. Türkiye’de “evde verimli olmak çok zor” diyenlerin oranı yüzde 51. Küresel ortalamanın yüzde 38 olduğu düşünüldüğünde Türkiye “evden çalışmanın verimsizliği” konusunda hayli üst sırada kalıyor. Zaten 29 ülkenin sıralamasına bakıldığında Türkiye, Suudi Arabistan’dan (yüzde 54) ikinci sırada. Türkiye’deki çalışanlar, iş arkadaşlarının etrafında olmasını seviyor. Independent Türkçe’nin haberine göre, zira IPSOS araştırması, her 100 kişiden 70’inin “iş arkadaşlarımla çalışmayı özledim” dediğini ortaya koyuyor.

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